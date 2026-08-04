Snap, het bedrijf achter Snapchat, gaat zijn slimme bril, de 'Specs', op 16 september uitbrengen in landen als de Verenigde Staten.

Dat heeft het bedrijf laten weten bij het bekendmaken van diens kwartaalcijfers. De bril is al enige tijd te reserveren in de VS voor 2195 dollar. Dat is omgerekend zo'n 1907 euro, al zal de prijs in Europa wel hoger komen te liggen, omdat er onder andere nog btw bij moet worden opgeteld.

Vervelend genoeg is nog altijd niet bekend wanneer de Specs-bril naar Nederland en België komt. Hoewel de eerste exemplaren dus op 16 september uitkomen, blijven we hier vooralsnog wachten tot een precieze releasedatum.

Dikkere contouren

De Specs lijken in eerste instantie op een normale bril - wat wel zo fijn is als je er elke dag mee rondloopt - al zijn de contouren wel wat dikker. Maar in vergelijking met sommige andere slimme brillen zit alle technologie in de bril zelf, en is er dus geen losse 'puck' nodig waar alle rekenkracht in plaatsvindt.

De bril draait op twee Snapdragon-processors. Ze zorgen voor een zeer lage vetraging van 7 milliseconden. De beeldhoek van 51 graden en de vertoning van 16 miljoen kleuren zijn ook niet mis, en er zou snelle handtracking zijn.

Er komen twee versies uit van de Specs. De ene versie heeft lenzen van 47 millimeter en weegt 132 gram, en de andere versie weegt 52 millimeter en weegt 136 gram. Dat maakt de bril een stuk zwaarder dat de Ray-Bans van Meta, maar ook flink lichter dan Apple's Vision Pro.

Augmented reality

Het meest interessante is dat de Specs een augmented realitybril is, waarbij er op de glazen ook beelden kunnen worden afgebeeld. Zo kun je er games op spelen, zelfs met andere Specs-dragers. Dit multiplayercomponent wordt 'EyeConnect' genoemd door het bedrijf, en wordt geactiveerd door oogcontact met elkaar te maken.