De Xbox-functie waarbij games op disks overgezet kunnen worden naar een digitale versie waar onlangs geruchten over gingen, wordt schijnbaar deze maand nog onthuld.

Dat claimt Windows Central te hebben vernomen van bronnen. De website is meestal goed op de hoogte van de aankomende plannen van Microsoft.

Eerder werd al gespeculeerd dat Microsoft aan een manier werkt om gamedisks die mensen thuis hebben liggen om te zetten naar digitale exemplaren. Dit zou 'Positron' heten. Het zou daarbij specifiek gaan om Xbox Series X-, Xbox One- en misschien ook Xbox 360-disks.

Dat zou als volgt werken: spelers installeren een game van disk en gebruiken hun Microsoft-account om digitale zeggenschap over de game te krijgen. Dit zou dan moeten op een bestaande Xbox-console of pc, aangezien de volgende Microsoft-cvonsole - Project Helix - mogelijk geen diskdrive meer heeft.

De digitale zeggenschap over een spel is wel verbonden aan een specifieke disk, en zal dus meeverhuizen naar iemand anders zijn of haar account als de disk verkocht of uitgeleend wordt. De disks in kwestie zullen ook blijven werken.

Niet alle disks zouden werken

Dit concept zou dus ergens in augustus uit de doeken worden gedaan. Microsoft zou op dit moment nog de precieze details uitwerken. Volgens de nieuwe reportage zouden niet alle gamedisks werken binnen dit programma, maar wel een significant aantal games, afhankelijk van of Microsoft de licentie heeft kunnen regelen bij gamebedrijven.

Ook Xbox 360-games komen naar pc

Microsoft kondigde onlangs al aan dat het oude Xbox-games beschikbaar gaat stellen op pc. Mensen kunnen deze games los kopen, of ze via Game Pass voor pc spelen. Dat maakt ze ook speelbaar op pc-handhelds, zoals de ROG Xbox Ally. De eerste vier games die beschikbaar zijn, zijn Conker: Live and Reloaded, Blinx: The Time Sweeper, Fuzion Frenzy en Crimson Skies: High Road to Revenge - alle vier games die op de allereerste Xbox zijn verschenen.

The Verge meldt nu dat ook Xbox 360-games naar verwachting naar pc komen. Microsoft heeft dit nog niet officieel bevestigd, maar zou achter de schermen wel met uitgevers er aan werken.

Xbox richt zich op pc