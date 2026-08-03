Bol heeft na onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt toegezegd de prijsweergave op zijn platform duidelijker te maken. Maar verwarrende prijzen en kortingen komen bij meer webwinkels voor. Termen als korting, adviesprijs, meestal-prijs en besparing staan vaak naast elkaar, terwijl ze juridisch en praktisch iets anders betekenen. In dit artikel lees je welke aanduidingen op een echte prijsverlaging wijzen en wanneer je vooral naar een slim gekozen vergelijkingsprijs kijkt.

In het kort Online korting is pas een echte prijsverlaging wanneer de verkoper vergelijkt met zijn laagste eigen prijs van de voorafgaande 30 dagen. Een adviesprijs, meestal-prijs of normale prijs is vooral een referentieprijs en bewijst niet dat de winkel eerder duurder was. Controleer altijd wie de verkoper is, wat de vergelijkingsprijs betekent en wat de totaalprijs inclusief verzendkosten wordt. Bij twijfel bewaar je schermafbeeldingen en vraag je de webwinkel waarop de korting is gebaseerd.

Een doorgestreept bedrag of groot kortingspercentage maakt een product nog niet automatisch voordelig. Om te weten wat je werkelijk bespaart, moet je eerst bekijken waarmee de huidige prijs wordt vergeleken. Daarbij maakt het veel uit of het gaat om een eerdere prijs van dezelfde verkoper of om een los gekozen referentieprijs.

Wanneer is een online aanbieding een echte korting?

Voor een aangekondigde prijsverlaging heeft de ACM, de Autoriteit Consument en Markt, een duidelijke hoofdregel. De webwinkel moet de aanbiedingsprijs vergelijken met de laagste prijs die dezelfde verkoper in de voorafgaande dertig dagen voor het product vroeg. Hieronder wordt de regel iets uitgebreider uitgelegd. Zo kan een winkel niet zomaar een hoger bedrag kiezen om de korting groter te laten lijken.

Stel dat een koffiemachine vandaag 160 euro kost. De webwinkel toont daarbij 'van 240 voor 160 euro' en noemt dat 33 procent korting. Kostte diezelfde machine twee weken geleden al 180 euro, dan mag de korting niet vanaf 240 euro worden berekend. Vergeleken met de laagste prijs van 180 euro is het werkelijke voordeel 20 euro, oftewel ongeveer 11 procent.

De verkoopprijs hoeft niet de laagste prijs ooit te zijn. Het gaat om de laagste prijs die deze verkoper in de dertig dagen vóór de aanbieding hanteerde. Andere prijzen mogen daarnaast worden genoemd, zolang duidelijk blijft welk bedrag als basis voor de korting dient.

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Wat houdt de 30-dagenregel in?

Kondigt een verkoper een korting aan, dan moet die de aanbiedingsprijs vergelijken met de laagste prijs die hij zelf in de voorafgaande 30 dagen voor het product vroeg. Bij een gewone webshop zijn de webwinkel en de verkoper meestal dezelfde partij. Op een platform zoals bol geldt de prijsgeschiedenis van de verkoper die het product aanbiedt. De prijs die een andere aanbieder voor hetzelfde product vroeg, telt dus niet mee als eerdere eigen prijs. Andere prijzen mogen wel worden genoemd, zolang duidelijk blijft welke prijs als basis voor de korting wordt gebruikt.

Wanneer werkt de 30-dagenregel anders?

Bij een nieuw product dat nog geen 30 dagen wordt verkocht, mag de verkoper uitgaan van de laagste eigen prijs in een kortere, redelijke periode. Die periode moet er wel duidelijk bij staan.



Bij een oplopende uitverkoop, bijvoorbeeld eerst 10, daarna 20 en vervolgens 30 procent korting, mag dezelfde van-prijs maximaal drie maanden worden gebruikt zolang de prijs tussendoor alleen verder daalt. Ook mogen prijzen in de webshop, app en fysieke winkel van elkaar verschillen. De korting moet per verkoopkanaal wel volgens de regels worden weergegeven.

Van-voorprijs en kortingspercentage: dit zeggen ze echt

De dertig-dagenregel geldt niet alleen voor een klassieke van-voorprijs. Ook andere prijsclaims kunnen de indruk wekken dat een winkel zijn eigen prijs heeft verlaagd. Denk aan een doorgestreept bedrag, '25 procent korting', '50 euro korting' of 'was 199 euro, nu 149 euro'.



Bij zulke aanduidingen moet de doorgestreepte prijs of rekenbasis de laagste eigen verkoopprijs van de voorafgaande dertig dagen zijn. Is het genoemde bedrag een ander soort referentieprijs, dan mag de winkel die niet met een kortingspercentage, kortingsbedrag of vergelijkbare kortingsuiting presenteren.



Een winkel mag bijvoorbeeld wel zowel de laatste prijs als de laagste prijs van de afgelopen dertig dagen tonen. De korting moet dan duidelijk worden berekend vanaf die laagste prijs. Meerdere bedragen naast elkaar zijn toegestaan, zolang je als consument kunt zien wat ieder bedrag voorstelt.

Waarom een doorgestreepte prijs zo aantrekkelijk lijkt

Een bedrag zonder context zegt vaak weinig. Is 249 euro voor een koptelefoon goedkoop, gemiddeld of juist duur? Zodra er een doorgestreepte prijs van 399 euro naast staat, voelt diezelfde 249 euro al snel als een buitenkans.



Die hogere prijs werkt als een meetlat. Hoe hoger het beginpunt, hoe groter het voordeel lijkt. Is die referentieprijs onjuist of niet relevant, dan kun je denken dat verder vergelijken niet meer nodig is. Volgens de ACM kunnen verkeerde referentieprijzen er zo toe leiden dat consumenten minder vergelijken en meer betalen dan nodig.



Niet iedere doorgestreepte prijs is dus een nepkorting. Het bedrag moet alleen wel de juiste betekenis hebben. Bij een aangekondigde korting hoort het om de laagste eigen prijs uit de voorgaande dertig dagen te gaan.

Korting of prijsvergelijking: dit is het verschil

Een korting zegt dat de verkoper zijn eigen prijs heeft verlaagd. Een prijsvergelijking zet de verkoopprijs alleen naast een ander bedrag.



Dat andere bedrag kan bijvoorbeeld een adviesprijs, meestal-prijs of normale prijs zijn. Zo'n referentieprijs kan iets zeggen over het prijsniveau, maar bewijst niet dat de verkoper het product eerder voor dat bedrag aanbood.



Een winkel mag een prijsvergelijking combineren met een echte prijsverlaging. Dan moet met tekst en vormgeving duidelijk blijven welke prijs alleen als vergelijking dient en vanaf welk bedrag de werkelijke korting is berekend.

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Wat betekent een adviesprijs?

Een adviesprijs is een prijs die de fabrikant voor het product aanbeveelt. Het is niet automatisch een bedrag dat de webwinkel eerder zelf heeft gevraagd.



Een verkoper die een adviesprijs gebruikt, moet volgens de ACM kunnen onderbouwen dat andere verkopers die prijs ook daadwerkelijk hanteren. Daarnaast moet direct bij het bedrag worden uitgelegd wat met 'adviesprijs' wordt bedoeld.



Een product kan dus 149 euro kosten naast een adviesprijs van 199 euro, zonder dat de winkel zijn eigen prijs heeft verlaagd. Mogelijk werd het product daar al langere tijd voor 149 euro verkocht. De vergelijking vertelt dan alleen dat de huidige prijs lager ligt dan de genoemde adviesprijs.



Zie een adviesprijs daarom als extra prijsinformatie, niet als bewijs dat je korting krijgt.

Wat is een meestal-prijs of normale prijs?

Termen als meestal-prijs en normale prijs klinken duidelijk, maar zeggen zonder uitleg weinig. Gaat het om een bedrag dat andere verkopers vaak vragen, om de prijs die deze winkel normaal rekent of om een andere vorm van prijsvergelijking?



Op de productpagina moet daarom duidelijk staan wat zo'n term inhoudt. Je hoort niet pas tijdens het afrekenen te ontdekken waarmee de verkoopprijs wordt vergeleken. Zie je in een zoek- of categorieoverzicht alleen een informatie-icoon, klik dan door en controleer de volledige uitleg op de productpagina.



Een meestal-prijs mag niet worden doorgestreept en van een kortingspercentage worden voorzien wanneer dat bedrag niet de laagste eigen prijs uit de voorafgaande 30 dagen is. De referentieprijs mag wel afzonderlijk worden genoemd, zolang duidelijk blijft wat de term betekent en de vergelijking niet wordt gepresenteerd als een eigen prijsverlaging.

Zo lees je verschillende prijsclaims

Je ziet Wat het hoort te betekenen Van 199 voor 149 euro De verkoper presenteert dit als een eigen prijsverlaging. De 199 euro moet dan de laagste eigen prijs in de voorafgaande 30 dagen zijn. 25 procent korting Het percentage moet zijn berekend vanaf de laagste eigen prijs van de verkoper in de voorafgaande 30 dagen. 50 euro korting Het kortingsbedrag moet zijn berekend vanaf de laagste eigen prijs in de voorafgaande 30 dagen. Adviesprijs 199 euro, verkoopprijs 149 euro Een vergelijking met een door de fabrikant aanbevolen prijs. Dit bewijst niet dat de verkoper het product eerder voor 199 euro verkocht. Meestal-prijs 199 euro, verkoopprijs 149 euro Een prijsvergelijking. Direct bij het bedrag moet staan wat met de meestal-prijs wordt bedoeld. Normale prijs 199 euro, verkoopprijs 149 euro Ook de term normale prijs moet worden uitgelegd. Zonder geldige kortingsbasis is dit alleen een prijsvergelijking. Laatste prijs 199 euro, laagste prijs 179 euro, nu 149 euro Beide bedragen mogen worden genoemd, maar de korting moet duidelijk worden berekend vanaf 179 euro.

Staat een product altijd in de aanbieding? Let dan extra op

Een aanbieding hoort tijdelijk te zijn. Een webwinkel mag een lage verkoopprijs natuurlijk langere tijd blijven vragen, maar niet eindeloos de indruk wekken dat het om een tijdelijke prijsverlaging gaat.



Hoelang een kortingsactie redelijk is, hangt onder meer af van de periode waarin het product echt voor de hogere prijs werd verkocht. De ACM beschouwt een kortingsactie die langer dan drie maanden duurt in ieder geval als buitensporig.



Zie je een product het hele jaar door 'afgeprijsd', dan kan de lagere prijs inmiddels gewoon de gebruikelijke verkoopprijs zijn. De doorgestreepte prijs zegt dan weinig over het voordeel dat je op dat moment krijgt.

Laat je niet opjagen!

Webwinkels gebruiken niet alleen woorden om een aanbieding opvallend te maken. Een prijs in grote rode cijfers, een doorgestreept bedrag, een groot minteken of een aftelklok trekken direct je aandacht. Samen kunnen ze het gevoel geven dat je snel moet beslissen.



Die vormgeving vertelt alleen niet of de korting correct is berekend. Een opvallend label kan bij een echte prijsverlaging staan, maar ook bij een prijsvergelijking die vooral voordelig oogt.



Kijk daarom eerst naar de bedragen zelf. Welke prijs is doorgestreept? Wat betekent die prijs? Is het de laagste prijs die deze verkoper in de afgelopen dertig dagen vroeg, of gaat het om een adviesprijs of ander vergelijkingsbedrag? Rond grote actiedagen blijven de basisregels hetzelfde, ook wanneer je vooral bezig bent met veilig online shoppen tijdens Black Friday.

Op een platform telt ook wie het product verkoopt

Op een online marktplaats kunnen meerdere verkopers hetzelfde product aanbieden. De opvallendste koopknop leidt vaak naar één specifieke aanbieder, terwijl op dezelfde productpagina ook andere prijzen en levertijden staan.



De dertig-dagenregel geldt per verkoper. Een externe aanbieder kan dus een andere prijsgeschiedenis hebben dan het platform zelf of dan een andere verkoper op dezelfde pagina. Kijk daarom niet alleen naar het product en de korting, maar ook naar de vermelding bij 'verkoop door'.



De ACM stelt dat de prijsregels ook gelden wanneer een platform zelf als verkoper optreedt. Platforms moeten hun systemen bovendien zo inrichten dat zowel hun eigen aanbod als dat van aangesloten verkopers volgens de regels kan worden weergegeven.



Vergelijk op een marktplaats daarom ook de totaalprijs, verzendkosten, bezorgdatum en retourvoorwaarden. Het aanbod dat bovenaan staat, hoeft niet automatisch de gunstigste keuze te zijn. Gebruik je marktplaatsen of onbekende aanbieders vaker, let dan ook op de basisregels voor veilig online winkelen.

Zo controleer je of een aanbieding echt voordelig is

Begin bij het exacte product. Zoek op het volledige typenummer of de EAN-code en niet alleen op de commerciële productnaam. Zo voorkom je dat je verschillende uitvoeringen met elkaar vergelijkt, bijvoorbeeld modellen met een andere kleur, opslagcapaciteit of meegeleverde accessoires.



Bekijk vervolgens wat meerdere winkels voor precies datzelfde product vragen. Een correcte korting bij winkel A kan nog steeds duurder uitvallen dan de gewone verkoopprijs bij winkel B.



Controleer waar mogelijk ook de prijsgeschiedenis. Dat kan bijvoorbeeld bij Kieskeurig.nl. Daarmee zie je of de huidige prijs uitzonderlijk laag is, regelmatig terugkomt of vlak voor de actie werd verhoogd. Houd er wel rekening mee dat een prijsvergelijker niet altijd iedere winkel, externe platformverkoper of tijdelijke kortingscode registreert.



Neem bij je vergelijking tot slot de verzendkosten en andere verplichte kosten mee. De productprijs alleen vertelt niet altijd wat je uiteindelijk betaalt.

Snelle prijs-check

Controleer het typenummer of de EAN-code. Vergelijk de actuele totaalprijs bij meerdere verkopers. Bekijk zo mogelijk de prijsgeschiedenis. Lees wat een adviesprijs, meestal-prijs of normale prijs betekent. Controleer op een platform wie het product werkelijk verkoopt. Tel verzendkosten en andere verplichte kosten mee.

Wat kun je doen als een korting niet lijkt te kloppen?

Maak schermafbeeldingen van de productpagina voordat de prijs verandert. Zorg dat de verkoopprijs, doorgestreepte prijs, kortingsclaim, naam van de verkoper en datum zichtbaar zijn. Bewaar ook de prijs die uiteindelijk in het winkelmandje verschijnt.



Vraag de webwinkel vervolgens waarop de korting is gebaseerd en wat de genoemde referentieprijs precies betekent. De winkel moet kunnen uitleggen waar de getoonde bedragen voor staan. Kun je de winkel nauwelijks bereiken, dan is dat extra reden om kritisch te zijn, want contactinformatie van webwinkels hoort duidelijk vindbaar te zijn.



Vermoed je dat een webwinkel consumenten structureel misleidt, dan kun je daarvan een melding maken bij ACM ConsuWijzer. Zo'n melding leidt niet automatisch tot een persoonlijke vergoeding, maar kan de toezichthouder wel helpen om terugkerende problemen in de markt te herkennen.

Niet elk prijsverschil is een korting

Een doorgestreepte prijs, kortingspercentage en adviesprijs kunnen bijna hetzelfde ogen, maar vertellen niet hetzelfde verhaal. Alleen bij een echte prijsverlaging moet de winkel terugkijken naar de laagste eigen prijs van de voorafgaande dertig dagen. Andere referentieprijzen geven vooral context.



De belangrijkste vraag is daarom niet hoeveel procent korting er staat, maar waarmee de huidige prijs wordt vergeleken. Zodra dat duidelijk is, zie je sneller of de winkel zijn prijs echt heeft verlaagd of vooral een aantrekkelijk vergelijkingsbedrag toont.



