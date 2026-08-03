Afgelopen weekend zijn de specicaties van Google's aankomende Pixel 11-smartphones op straat komen te liggen. Die specificaties liggen niet ver van de verwachtingen vandaan.

Hoewel de Pixel 11-serie nog niet officieel is onthuld, zijn de specificaties van de verschillende modellen nu al gelekt. Android Headlines plaatste de specs en daaruit wordt duidelijk dat de nieuwe smartphones niet veel van vorige edities gaat verschillen, maar dat er voor sommige modellen ook minder keuzeopties zijn.

Chip, processor en camera's

De Pixel 11-smartphones krijgen in ieder geval een nieuwe Tensor G6-chip en een Titan M3-processor. Qua beeldscherm kun je op de reguliere Pixel 11 een oledscherm van 6,3 inch verwachten met een helderheid van 3000 nits. Het scherm van de Pro is hetzelfde formaat, maar met een hogere resolutie en 3600 nits. De Pixel 11 Pro XL heeft een scherm van 6,8 inch en houdt ook 3600 nits aan.

Aan de achterkant van het Pro-model zitten drie camera's: eentje van 50 megapixels, een ultra groothoeklens van 48 megapixels en een periscoopcamera van eveneens 48 megapixels, inclusief 5x optische zoom. Deze camera's heeft de Pro XL ook. De reguliere Pixel 11 krijgt twee camera's aan de achterkant: eentje met 48 megapixels en een groothoeklens van 13 megapixels. De smartphones krijgen aan de voorkant een selfiecamera van 10,5 megapixels.

Minder werkgeheugen en geen 1TB-model voor de Pro

De downgrades vallen het meest in het oog. De Pixel 10 Pro komt met 16 GB aan werkgeheugen, maar de 11 Pro zal als de specificaties kloppen uitgerust worden met 12 GB voor de 256GB-versie. Dit heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met de huidige situatie rondom RAM-geheugen, waarbij er fikse tekorten zijn (en de prijzen dus blijven stijgen) door de populariteit van AI. De Pro met 512 GB krijgt wel 16 GB aan werkgeheugen.

Google lijkt daarbij het Pro-model met 1 TB aan opslag te schrappen, en alleen nog de modellen met 256 GB en 512 GB aan opslag aan te gaan bieden. Ook dat lijkt gerelateerd te zijn aan de situatie rondom geheugen. Van de Pro XL zal wel een model met 1 TB aan opslag beschikbaar komen.

Prijs gaat omhoog

Ondanks deze downgrades ga je wel meer betalen voor de Pixel 11-smartphones. Onlangs bevestigde Google al dat de Pixel 11-smartphones duurder gaan worden dan diens voorgangers. Het bedrijf noemde daarbij geen nieuwe prijs of de hoogte van de prijsstijging, alleen dat ze duurder worden dan de voorgangers en dat prijzen dynamisch worden aangepast afhankelijk van de voorraad die beschikbaar is. Sommige bestaande Pixel-telefoons zullen ook in prijs omhoog gaan.

De officiële prijzen zijn nog niet aangekondigd, maar nu dus wel gelekt samen met de specificaties. De Pixel 11 zal bij 999 euro beginnen voor de versie met de kleinste opslag, de Pro-variant bij 1199 euro. Dat laatste bedrag geldt ook voor de Pro XL-versie.

Er komt ook een vouwbare Pixel 11

Dan komt er nog een vouwbare smartphone aan, genaamd de Pixel 11 Pro Fold. Die heeft twee schermen: het hoofdscherm is 8 inch en het scherm aan de achterkant 6,4 inch. Beide schermen zijn oleds. Net als de andere Pixel 11-smartphones draait de Pixel 11 Pro Fold op de Tensor G6, samen met een Titan M3-coprocessor.

Hier zullen versies van 12 GB en 16 GB aan RAM beschikbaar zijn, en edities met 256 GB, 512 GB en 1 TB aan opslag. De Pixel 11 Pro Fold krijgt een vanafprijs van 1999 euro.

Onthulling in nacht van 12 op 13 augustus

De Pixel 11-smartphones worden in de nacht van 12 op 13 augustus onthuld. Dan wordt namelijk het Made by Google-evenement gehouden. Waarschijnlijk zien we daar voor het eerst echt de Pixel 11 Pro, Pixel 11, Pixel 11 Pro XL en Pixel 11 Pro Fold.