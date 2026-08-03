Nostalgie is een verraderlijk iets. Zeker als het om games gaat, herinneren we ons veel dingen verkeerd. In onze herinneringen zijn graphics vaak mooier en romantiseren we matig leveldesign. Bij een remake is het dan ook altijd een uitdaging om niet alleen goed om te gaan met het bronmateriaal, maar ook met die collectieve herinnering. Halo: Campaign Evolved doet beiden bijna uitstekend.

Het Oordeel 8 / 10 Score De Pluspunten Hondstrouw aan de geest van het origineel

Flink verbeterd leveldesign waar nodig De Minpunten Grafisch soms onrustig door ruis en lage resoluties

Dialogen klinken niet altijd even natuurlijk

Nieuwe content getuigt van weinig creativiteit Halo: Campaign Evolved is een hele geslaagde remake. Ontwikkelaar Halo Studios begrijpt wat oorspronkelijke ontwikkelaar Bungie voor ogen had en blijft met veel ontwerpen en geluiden zo dicht mogelijk bij het origineel, maar is ook niet bang om fundamentele zwaktes van het origineel aan te pakken. Jammer genoeg wordt die lijn niet doorgetrokken in de nieuwe content. Desondanks is Halo: Campaign Evolved een feest voor nieuwe en oude spelers.

Halo: Campaign Evolved is een complete remake van de campaign van Halo: Combat Evolved uit 2001. Dat betekent dat alles van de campaign er in zit, inclusief coöperatieve modus, maar dat de competitieve multiplayer ontbreekt. Dat verraadt de titel natuurlijk al, maar we benadrukken het maar even om te verduidelijken dat we dus geen potjes Deathmatch of Capture the Flag op Blood Gulch of Hang ‘Em High kunnen spelen.

Trouwe herinterpretatie

De campagne zelf is volledig opnieuw gebouwd in Unreal Engine 5. Hierbij pakt ontwikkelaar Halo Studios meer artistieke vrijheid dan bij Halo: Combat Evolved Anniversary uit 2011. Bij die game ging er slechts een grafische laag over het origineel heen, en kon je zelfs op ieder moment tussen de oude en nieuwe graphics wisselen. Dat is hier niet het geval: dit is echt een compleet nieuwe game, zij het heel trouw gebaseerd op het origineel.

© Halo Studios

We zien bijvoorbeeld nog steeds hoe het ruimteschip The Pillar of Autumn arriveert bij de titulaire Haloring, maar de entree is gelijk dramatischer. Er wordt hevig gevochten buiten het schip. Dat werd altijd al geïmpliceerd: Cortana schept zelfs nog op dat ze drie… nee vier schepen heeft uitgeschakeld. Maar nu wordt die strijd ook cineastisch in beeld gebracht.

Veel dialogen zijn om die reden opnieuw opgenomen. Steve Downes en Jen Taylor vertolken gelukkig gewoon weer Master Chief en Cortana, maar andere personages zoals Captain Keyes en Sgt. Johnson zijn opnieuw gecast. De nieuwe acteurs leveren prima werk, hoewel het moeite kost om met name het iconische stemgeluid van David Scully, de originele Johnson, los te laten. Gek genoeg klinkt juist Jen Taylor soms een beetje misplaatst. Ze spreekt bijna exact dezelfde zinnen in als vijfentwintig jaar geleden, maar legt in vrijwel elke zin de intonatie anders, wat regelmatig geforceerd aanvoelt.

© Halo Studios

Gezellige chaos

Zodra Captain Keyes zijn Magnum aan je overhandigt en je kan beginnen met knallen, voelt Halo: Campaign Evolved gelukkig oer- en oervertrouwd. Grunts krijsen als vanouds terwijl je welgemikte headshots uitdeelt, je knuppelt een Elite neer met de kolf van je Assault Rifle, en granaten zorgen voor kleurrijke wolkjes van dood en verderf. Halo: Campaign Evolved is wat dat betreft net zo chaotisch en leuk als het origineel.

Ongelooflijk belangrijk hierin is het geluid. Veel audiomateriaal komt uit de oorspronkelijke game. Van de jankende Grunts, tot de originele muziek van Martin O'Donnell en Michael Salvatori. Het is precies genoeg om de juiste nostalgische snaar te raken, terwijl er tegelijkertijd een poging is gedaan om deze Halo wat meer in lijn te brengen met de latere delen. Zo hebben Elites nu ook tekst die verder gaat dan ‘Wort wort wort’.

Het is bewonderenswaardig hoe Halo Studios op meer manieren inspiratie heeft gehaald uit latere Halo’s. Grafisch zie je de invloeden van Halo 2: Anniversary en Halo Infinite, met veel felle kleuren die van het scherm spatten. Levels met daarin The Flood halen dan juist weer inspiratie uit Halo 3, waarin The Flood echt als etterende ziekte werd afgebeeld. Ook zijn er wapens uit andere Halo’s toegevoegd, zoals de Needle Rifle uit Reach en de SMG uit Halo 2 en 3. Voor de échte fans zijn er zelf wat deep cuts naar het boek Halo: The Flood te vinden.

© Halo Studios

In de ruimte hoort niemand je knallen

De grootste en misschien wel meest gewaagde aanpassingen vinden we in het ontwerp van specifieke levels. Tijdens de eerste missies lijkt Campaign Evolved nog een een-op-een overzetting van het origineel. Bijna elk gangetje in The Pillar of Autumn is zoals we het ons herinneren. Pas op Halo zelf en in The Truth of Reconcilliation verraadt ons spiergeheugen dat sommige gangetjes net wat anders lopen. Dat lijkt klein bier, tot we in het roemruchte level The Library komen.

The Library is in het origineel een aaneenschakeling van kale, grijze gangen waarin een schier eindeloze stroom aan vijanden je het leven zuur maakt. Het level is perfect om verhalend duidelijk te maken dat The Flood een verschrikkelijke vijand is, maar het blinkt niet bepaald uit als het gaat om leveldesign. Halo Studios koos er daarom voor om dit level helemaal op de schop te gooien.

Gepaard met het etterende ontwerp van The Flood zijn levels als 343 Guilty Spark en The Library ware horrorervaringen geworden. Bij vlagen doen de donkere gangetjes zelfs meer denken aan Doom 3 of Alien, dan aan Halo. Maar nog steeds drijft de niet aflatende stroom aan Flood je schietvinger tot het uiterste. Ondanks een compleet nieuw ontwerp, blijft de geest van The Library wel intact.

Ook in de andere latere levels, inclusief de legendarische Warthog Run dwars door het wrak van The Pillar of Autumn, gebruikt Halo Studios de context om het leveldesign een klein beetje aan te passen. Maar juist omdat Halo Studios heel goed gebruikmaakt van de context en, eerlijk is eerlijk, ook echt de zwaktes van het origineel aanpakt, voelen het stuk voor stuk als hele natuurlijke verbeteringen. Ze slagen er zelfs in om een enorm gat in de plot te dichten!

Geen perfecte score

Zo lijkt Halo: Campaign Evolved een perfecte remake te worden, maar helaas zijn er toch wat factoren die roet in het eten gooien. Grafisch wordt Halo namelijk wel geplaagd door wat issues die typisch zijn voor Unreal Engine 5. In veel donkere levels is erg veel ruis en zo nu en dan ghosting te zien, waardoor de game erg onrustig oogt. Campaign Evolved is met al zijn lichteffecten, spiegelingen en reflecties in je eigen vizier al een vrij drukke game, en de extra ruis en ongewenste artefacten maken het beeld nog minder clean. Grotere levels zoals Assault on the Control Room worden bovendien ontsierd doordat de dynamische resolutie soms wel erg diep zakt, en vijanden in de verte soms ook op een lagere framerate bewegen. Campaign Evolved is op sommige momenten echt prachtig, maar net zo vaak onrustig en onscherp.

Campaign Evolved is ook nog eens voorzien van gloednieuwe content, maar ook op dat punt blinkt de game helaas niet uit. In elk level zijn nieuwe Terminals te vinden, maar waar we in onder andere Combat Evolved Anniversary verwend werden met geanimeerde filmpjes, moeten we het nu doen met droge tekst.

© Halo Studios

Een drietal nieuwe missies heeft een paar leuke verwijzingen naar Halo Reach en Halo Infinite, maar stellen inhoudelijk weinig voor. Ze spelen zich allemaal af in een ruimteschip van de Covenant, en bestaan daardoor vooral uit nauwe gangetjes. In de iets grotere locaties gooit de game vooral golven aan vijanden op je af. Terwijl het herontwerp van levels als The Library juist heel zorgvuldig is gedaan en echt een verbetering is in de geest van het origineel, getuigen deze nieuwe levels helaas van een gebrek aan creativiteit.

Op basis van deze nieuwe content zou je denken dat de ontwikkelaars niet helemaal doorhebben wat Halo tot Halo maakt. Gelukkig laten de wijzigingen in de campagne dat wél zien. Halo: Campaign Evolved pakt op enkele onnatuurlijke dialogen na precies de juiste hoeveelheid creatieve vrijheid om een tijdloze klassieker weer hedendaags te maken.

Halo: Campaign Evolved is nu beschikbaar op Playstation 5, Xbox Series X|S en pc. Voor deze review is de game gespeeld op een Xbox Series X.