De verschillende kleuren van de aankomende iPhone 18 Pro zijn waarschijnlijk gelekt.

Er is een foto online geplaatst door Sonny Dickson, die eerder al foto's van dummies van de iPhone 18 Pro online plaatste. Voorgaande jaren deed hij dat ook al correct voor de iPhone 17. Het is dus waarschijnlijk dat dit ook klopt.

Op de foto's zijn vier kleuren voor de aankomende smartphone te zien: zwart, zilver, lichtblauw en 'dark cherry'. Laatstgenoemde kleur vervangt de 'cosmic orange' kleur van de iPhone 17 Pro.

Verder lijkt het ontwerp van de iPhone 18 Pro nagenoeg gelijk te blijven aan die van de iPhone 17 Pro. De grote verandering qua ontwerp zit hem dus in de kleuren. Ondanks dat wordt benadrukt dat de uiteindelijke kleuren iets anders kunnen ogen dan op de foto's, bijvoorbeeld als Apple andere materialen gaat gebruiken.