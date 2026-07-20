Apple heeft het lang kunnen volhouden om de prijs van de iPhone gelijk te houden, maar dat is nu voorbij: de iPhone is in Japan in prijs gestegen. Is het mogelijk dat de rest van de wereld spoedig volgt?

In Japan is een prijsstijging van 8 tot en met 11 procent op de recente iPhone-modellen doorgevoerd. Zo is de iPhone Air met 11 procent in prijs gestegen, en kost de iPhone 17 Pro Max daar nu 10 procent duurder.

Oorzaak is mogelijk zwakke yen

Dit terwijl de iPhone al een geruime tijd niet met een prijsverhoging te maken heeft gehad. Hoewel Apple geen officiële reden heeft gegeven, lijkt het te maken te hebben met de zwakke yen in Japan. Omdat de waarde daarvan laag staan ten opzichte van de dollar, moet Apple mogelijk meer gaan vragen voor hun iPhones aldaar.

Als dit de enige reden is voor de prijsstijging, is het dan ook onwaarschijnlijk dat een soortgelijke prijsstijging hier zal plaatsvinden. Het gaat dan immers om een probleem met de yen, en bijvoorbeeld niet vanwege het tekort aan geheugencomponenten in verband met AI waar de hele techsector op dit moment door wordt geplaagd.

Apple heeft al andere prijzen verhoogd

Toch voelt Apple daar ook de invloeden van. Onlangs verhoogde Apple al de prijs van diverse producten, zoals verschillende iPads, Macs en Macbooks, vanwege de geheugentekorten en de stijgende prijzen van deze componenten. De iPhone blijft vooralsnog buiten schot (buiten Japan dan), maar in de toekomst kan dit veranderen.

De iPhone 18 Pro en Pro Max worden mogelijk duurder