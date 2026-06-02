Een betrouwbare leaker heeft een video online geplaatst waarin duidelijk een mockup te zien is van de aankomende iPhone Ultra, de vouwbare iPhone waar al geruime tijd geruchten over gaan.

De video werd online gedeeld door insider Majin Bu. De mockupversie van de iPhone Ultra heeft een witte buitenkant en twee grote camera's aan de achterkant. De voorkant is een groot, uitvouwbaar scherm, en één van de twee achterkanten heeft ook nog eens een extra scherm. Dat komt overeen met eerdere gelekte renders.

Afgelopen maand lekte er ook al een video van een dummy van de vouwbare iPhone, maar deze nieuwe video lijkt een versie te tonen die al dichterbij de uiteindelijke versie die mogelijk dit jaar verschijnt te komen. Het zou dan ook om het uiteindelijke design van de smartphone kunnen gaan.