De video werd online gedeeld door insider Majin Bu. De mockupversie van de iPhone Ultra heeft een witte buitenkant en twee grote camera's aan de achterkant. De voorkant is een groot, uitvouwbaar scherm, en één van de twee achterkanten heeft ook nog eens een extra scherm. Dat komt overeen met eerdere gelekte renders.
Afgelopen maand lekte er ook al een video van een dummy van de vouwbare iPhone, maar deze nieuwe video lijkt een versie te tonen die al dichterbij de uiteindelijke versie die mogelijk dit jaar verschijnt te komen. Het zou dan ook om het uiteindelijke design van de smartphone kunnen gaan.
Officieel heeft Apple nog altijd niet de vouwbare iPhone aangekondigd, maar er gaan al maandenlang geruchten over. De naam wordt waarschijnlijk iPhone Ultra en hij zou aankomende september kunnen verschijnen, tegelijk met de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max. Qua prijs wordt er waarschijnlijk gemikt op ergens tussen de 2100 en 2300 dollar. Naar verwachting wordt de vouwbare iPhone volgende week, op 8 juni, onthuld, tijdens de WWDC.