Dat heeft de Amerikaanse regering bevestigd aan CNBC. Naar verwachting zullen werknemers van Google (Gemini), OpenAI (ChatGPT) en Antropic (Claude) aanwezig zijn om de meeting bij te wonen.
Eerst testen, dan uitbrengen
De Amerikaanse overheid uit al langer zijn zorgen over de alsmaar krachtigere AI-modellen die gebruikt kunnen worden voor cyberaanvallen. De overheid besloot eerder dit jaar dan ook dat het een verstandig idee was om eerst samen met de bedrijven achter deze modellen nieuwe AI-versies te testen voordat ze wereldwijd uitgerold worden.
De overheid heeft zelf verschillende tests ontwikkeld. Het is de bedoeling dat de techbedrijven de overheid vroeger toegang geven tot nieuwe versies van de modellen - maximaal dertig dagen om precies te zijn - zodat deze tests eerst uitgevoerd kunnen worden. Dat zou niet alleen bijdragen aan de nationale veiligheid, maar zou de overheid ook kans geven om eventuele zwakheden in de software te vinden.
Losgeslagen AI-agenten
Het is niet heel opmerkelijk dat de Amerikaanse overheid dit testproces wil doorvoeren. Onlangs bleek nog dat verschillende AI-agents van OpenAI uit hun testomgeving braken en het online platform Hugging Face hackten, en dat op eigen houtje.
De AI-bedrijven nemen de wensen van het Witte Huis in ieder geval serieus. OpenAI-ceo Sam Altman is ter voorbereiding zelfs al langs geweest en heeft de eerste details al besproken. De precieze details van de meeting vandaag - en de manier waarop AI getest gaat worden - zijn niet bekend, en het is niet duidelijk of die ooit naar buiten worden gebracht.