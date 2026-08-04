Het Witte Huis in de Verenigde Staten krijgt vandaag grote techbedrijven op bezoek om een nieuwe manier te bespreken waarop de meest geavanceerde AI-modellen gaan worden getest op het gebied van cyberbeveiliging.

Dat heeft de Amerikaanse regering bevestigd aan CNBC. Naar verwachting zullen werknemers van Google (Gemini), OpenAI (ChatGPT) en Antropic (Claude) aanwezig zijn om de meeting bij te wonen.

Eerst testen, dan uitbrengen

De Amerikaanse overheid uit al langer zijn zorgen over de alsmaar krachtigere AI-modellen die gebruikt kunnen worden voor cyberaanvallen. De overheid besloot eerder dit jaar dan ook dat het een verstandig idee was om eerst samen met de bedrijven achter deze modellen nieuwe AI-versies te testen voordat ze wereldwijd uitgerold worden.

De overheid heeft zelf verschillende tests ontwikkeld. Het is de bedoeling dat de techbedrijven de overheid vroeger toegang geven tot nieuwe versies van de modellen - maximaal dertig dagen om precies te zijn - zodat deze tests eerst uitgevoerd kunnen worden. Dat zou niet alleen bijdragen aan de nationale veiligheid, maar zou de overheid ook kans geven om eventuele zwakheden in de software te vinden.

Losgeslagen AI-agenten

Het is niet heel opmerkelijk dat de Amerikaanse overheid dit testproces wil doorvoeren. Onlangs bleek nog dat verschillende AI-agents van OpenAI uit hun testomgeving braken en het online platform Hugging Face hackten, en dat op eigen houtje.