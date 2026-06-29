Het ziet er naar uit dat de vouwbare iPhone Ultra, alsmede de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max, op 8 of 9 september uit de doeken worden gedaan.

Dat claimt Apple-expert Mark Gurman van Bloomberg, die meestal erg goed op de hoogte is van de plannen van Apple. De onthulling zou dus op 8 of misschien 9 september plaatsvinden. Meestal zitten er één à twee weken tussen de onthulling en uitgave van nieuwe Apple-smartphones, dus zouden deze exemplaren nog in september verkocht worden.

Dit alles mag geen grote verrassing heten: er werd al van uitgegaan dat de smartphones ergens in september zouden worden onthuld en uitgebracht. Dat gebeurt de afgelopen jaren meestal op de dinsdag of woensdag na Labour Day in de VS - en die valt dit jaar op 7 september.

Het is dus zo goed als zeker dat de presentatie op 8 of 9 september plaatsvindt. Apple zou sowieso de smartphones in september willen uitbrengen omdat de omzet die hieruit voortvloeit dan nog meegenomen kan worden in de kwartaalopbrengsten. Wel gingen er eerder deze maand geruchten dat de vouwbare iPhone Ultra pas ergens begin 2027 uit zou komen, maar Gurman claimt dus dat dit niet het geval is.

Wat kun je van de iPhone Ultra verwachten?

De iPhone Ultra wordt dus Apple's antwoord op de vouwbare smartphones van de concurrentie. Het gaat om een verticale vouw, met een ontwerp dat de telefoon dichtgeklapt een formaat dat lijkt op een paspoort geeft.

De vouwbare smartphone zou M14 oled-panelen van Samsung hebben. Daarbij zou hij draaien op de A20 Pro-chip en 12 GB aan RAM hebben. Face ID zou ontbreken, maar Touch ID zou wel gebruikt kunnen worden om de smartphone te ontgrendelen.

Eerdere geruchten spraken van een prijskaartje van tussen de 2100 en 2300 dollar voor de iPhone Ultra, al zijn er andere bronnen die ook over een model van 2000 dollar spreken. Dit zijn geen hele verrassende bedragen voor een vouwbare smartphone.

De iPhone 18 Pro en Pro Max

Daarnaast komen dit najaar dus de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max uit, als voorlopers op de iPhone 18 en 18e die volgend voorjaar waarschijnlijk op de planning staan. Deze smartphones krijgen waarschijnlijk een kleiner dynamisch eiland en gaan mogelijk draaien op TSMC's 2nm A20 Pro-chip, wat vooral bij AI-gebruik enorm moet helpen.