Apple heeft de prijzen van verschillende MacBooks, iPads en Macs wereldwijd verhoogd. Het bedrijf gaf onlangs al aan dat van plan te zijn. iPhone-modellen zijn niet in prijs gestegen.

In Nederland en België kost de goedkoopste versie van de populaire MacBook Neo nu bijvoorbeeld 799 euro in plaats van 699 euro. Dat is het model met 256 GB aan opslagruimte. De versie met 512 GB aan opslagruimte is ook met 100 euro omhoog gegaan en kost nu 899 euro. De MacBook Air is van 1199 euro naar 1429 euro gegaan, en de MacBook Pro kost nu 2229 euro in plaats van 1929 euro.

Diverse iPads zijn ook duurder geworden. Een reguliere iPad kost niet langer 389 euro, maar 509 euro, en de iPad Mini is van 559 euro naar 689 euro gegaan. De stijging van de iPad Air ligt nog hoger: van 669 euro naar 829 euro. De iPad Pro kun je vanaf nu voor 1319 euro kopen, in plaats van de oude prijs van 1119 euro.

Dan zijn er nog prijsstijgingen in diverse Macs doorgevoerd. De iMac bijvoorbeeld is van 1519 euro naar 1819 euro gegaan, en de Mac Studio van 2329 euro naar 3029 euro. De Homepod Mini-speaker tot slot kost niet langer 109 euro, maar 139 euro.

Nogmaals: de prijzen van de verschillende iPhones zijn vooralsnog gelijk gebleven. Het is echter mogelijk dat er in de (nabije) toekomst meer Apple-producten in prijs stijgen.

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Apple waarschuwde al voor de prijsstijgingen

Eerder deze maand gaf Apple-ceo Tim Cook toe dat diverse Apple-producten in prijs zouden stijgen, al werden toen nog geen concrete voorbeelden genoemd. Hij noemde de prijsstijgingen onvermijdelijk.

"We doen ons best om de enorme verhogingen die wij moeten opvangen te verzachten en we hebben geprobeerd onze klanten voor de stijgingen te beschermen, maar de situatie is onhoudbaar geworden", zo meldde hij.

Tekorten aan RAM

Dat heeft alles te maken met het gebruik van kunstmatige intelligentie. Omdat dit steeds populairder wordt, moeten de servers die AI draaiende houden uitgerust worden met geheugenchips, oftewel RAM. Grote techbedrijven kopen dit massaal op voor AI-servers, waardoor er een tekort ontstaat. Dat zorgt weer voor hogere prijzen. Bedrijven die consumentenelektronica uitbrengen moeten hier hun prijzen voor aanpassen.