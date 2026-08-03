Nintendo zendt op dinsdag 4 augustus een speciale Direct-livestream uit rondom de Switch 2-game Fire Emblem: Fortune's Weave Direct. Je kunt hem zodra hij begint hier bekijken.

Nintendo laat het volgende weten middels een persbericht: "De Heroic Games komen eraan. Kijk op dinsdag 4 augustus om 16:00 uur naar de Fire Emblem: Fortune's Weave Direct, met ongeveer 20 minuten aan nieuwe informatie over de game."

De Direct-uitzending kan in de video hieronder worden bekeken.

Over Fire Emblem: Fortune's Weave

Fire Emblem: Fortune’s Weave is vanaf 17 september beschikbaar op Nintendo Switch 2. Daarbij komt er een speciale fysieke editie beschikbaar, de Dagdan Collection, met daarin onder andere een landkaart, artboek en een steelbook.

Fire Emblem: Fortune’s Weave werd vorig jaar al aangekondigd. Het gaat om het achttiende deel in de tactische reeks. De typische tactische, beurtelingse gameplay blijft intact, waarbij spelers een band vormen met diverse personages. Maar pas op: deze kunnen ook verloren gaan op het slagveld.