Apple heeft op WWDC 2026 iOS 27, macOS Golden Gate en de volledig vernieuwde Siri AI gepresenteerd. De updates draaien om diepere AI-integratie, snellere prestaties en meer controle voor ouders. Siri AI is beschikbaar als ontwikkelaarsversie; de publieke bètaversie volgt later in 2026, al is het nog onzeker wanneer Europa en dus Nederland aan de beurt is.

Op Apples jaarlijkse ontwikkelaarsfeestje WWDC 2026 stond één ding centraal: Siri. Deze keer niet als opgefriste stemassistent, maar als volledig herbouwde AI-laag die dwars door iOS 27, macOS Golden Gate en andere platforms heen werkt. Tim Cook, die we dit jaar vermoedelijk voor de laatste keer als CEO zien, kondigde drie focusgebieden aan: platformverbeteringen, vertrouwen en veiligheid. Nou vooruit, én een grote stap vooruit voor Apple Intelligence.

Hé Siri AI!

Apple noemt de nieuwe assistent officieel Siri AI. De basis is de volgende generatie Apple Foundation Models, die deels op het apparaat draaien en deels via Private Cloud Compute: verwerking op Apples servers waarbij jouw data niet (dat kon niet hard genoeg worden benadrukt) wordt opgeslagen en niet toegankelijk is voor Apple of andere partijen. Externe experts kunnen dit op elk moment verifiëren, aldus Apple.

Siri AI is meer conversationeel dan de vorige versie: je kunt doorvragen, verwijzen naar eerdere antwoorden en de assistent werkt nu systeembreed. Dat betekent dat Siri context ophaalt uit Mail, Foto's en andere apps tegelijk. In een demo vroeg een presentator Siri om offertes op zijn harde schijf te vergelijken. De assistent presenteerde vervolgens een overzichtelijke tabel. Een vervolgvraag om de aannemer te e-mailen? Siri stelde de e-mail op en wachtte op goedkeuring.

Foto: Apple

De vernieuwde assistent komt ook als zelfstandige Siri-app, waar je vorige gesprekken via iCloud kunt terugvinden over al je Apple-apparaten heen. De toegangsbeweging is verplaatst: je sleept voortaan omlaag vanuit het Dynamic Island of houdt de actieknop ingedrukt. Op iPad en Mac is Siri AI voortaan geïntegreerd in Spotlight. Op Apple Vision Pro plaats je de 3D-visualisatie van Siri zelf in je ruimte en spreek je hem aan door er simpelweg naar te kijken. Best indrukwekkend.

Siri AI komt ook naar Apple Watch, waar een nieuwe Smart Stack-suggestie automatisch verschijnt om een recent gesprek voort te zetten.

Visual Intelligence en schrijfhulp komen systeembreed

Visual Intelligence, waarmee Siri de camera gebruikt om de wereld te begrijpen, wordt voor het eerst ook beschikbaar op iPad en Mac. Op iPad is het geïntegreerd in de screenshot-functie. Op een Mac gebruik je een sneltoets om iets op je scherm te selecteren en direct aan Siri te vragen. Visual Intelligence is ook nieuw op Apple Vision Pro: je kijkt naar een object en vraagt Siri er iets over.

Op de iPhone krijgt de Camera-app een nieuwe Siri-modus. Tik op de sluiterknop en Siri ziet wat de camera ziet. Zo kun je een rekening fotograferen en meteen laten splitsen of een gerecht scannen voor voedingsinfo.

Foto: Apple

Schrijftools worden systeembreed beschikbaar, inclusief in de meeste apps van derden. Beschrijf wat je nodig hebt en Siri genereert een eerste versie. Siri leert ook hoe je doorgaans met specifieke contacten communiceert: schrijf je je manager altijd korte bulletpoints, dan doet Siri dat ook bij een nieuwe e-mail aan diezelfde persoon. Handig voor iedereen die veel typt op een iPhone of MacBook.

iOS 27 is sneller en stabieler dan iOS 26

Uiteraard was de presentatie weer doorspekt met allerhande cijfers en superlatieven, want nieuwer is sowieso beter. Apps starten 30 procent sneller op, nieuwe foto's verschijnen tot 70 procent sneller in de bibliotheek en AirDrop is ook vlotter geworden. Oudere iPhones krijgen een update van de CPU-planner, zodat ze merkbaar sneller aanvoelen.

Opvallend: iOS 27 is beschikbaar vanaf de iPhone 11, wat Apple omschrijft als de 'breedste iOS-compatibiliteit ooit'. Let wel: Siri AI zelf vereist minimaal een iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max of een iPhone 16-model of nieuwer. De meest geavanceerde functies, zoals expressieve stemmen en verbeterd dicteren, zijn echter voorbehouden aan de iPhone Air, iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max, of aan Macs met M3-chip of nieuwer met minimaal 12 GB RAM.

Verder is de zoekfunctie in iOS, iPadOS en macOS opnieuw opgebouwd, inclusief de onderliggende motor achter Foto's, Spotlight en Mail.

Liquid Glass krijgt een aanpasbare intensiteit

Het enigszins controversiële Liquid Glass-ontwerp (niet iedereen was even gecharmeerd van het transparante karakter van het design) blijft, maar wordt aanpasbaar. Apple voegt een schuifregelaar toe in de instellingen waarmee je de intensiteit van transparantie en reflecties zelf bepaalt: van volledig doorzichtig tot volledig getint.

Op macOS Golden Gate krijgen vensters een uniformere hoekradius en worden app-iconen met extra Liquid Glass-lagen scherper weergegeven. Sidebars lopen nu door tot aan de schermranden, wat voor minder afleiding zorgt.

Foto: Apple

Ouderlijk toezicht en veiligheid voor kinderen Apple breidt de tools voor kindveiligheid flink uit. 'Ask to browse' is nieuw in Safari: kinderen onder de 13 moeten voortaan toestemming vragen voordat ze bepaalde webpagina's kunnen openen. De bestaande Communication Safety, die gevoelige content wazig maakt in berichten, breidt uit naar gewelddadige content. Ouders kunnen daarnaast instellen met wie een kind contact mag hebben, inclusief een kring van vertrouwde mensen zoals grootouders.

Image Playground ondersteunt nu fotorealistische stijlen via Apple's eigen generatieve modellen. De nieuwe Extend-tool laat je de achtergrond van een foto uitbreiden of de beeldverhouding aanpassen. Reframe vult de randen van een bijgesneden foto automatisch in met gegenereerde content. Deze tools werken ook op oudere foto's en op beelden gemaakt met andere camera's dan een iPhone.

De Health-app krijgt ondersteuning voor het bijhouden van perimenopauze en menopauze. AirPods krijgen een custom EQ-functie waarmee je het geluid naar eigen smaak kunt instellen. iCloud-albums in Foto's worden ook toegankelijk voor Android- en Windows-gebruikers, inclusief op volledige resolutie.

Home-app begrijpt camerafootage met AI De Home-app krijgt een functie die lijkt op wat Google met Nest doet: Apple Intelligence analyseert beelden van beveiligingscamera's en genereert omschrijvingen van wat er is gebeurd. Meldingen worden gegroepeerd per activiteit, en je kunt gericht zoeken naar incidenten, zoals een pakketbezorging.

Wanneer en voor wie?