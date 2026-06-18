De prijzen voor consumentenelektronica rijzen de pan uit. Ook op Apple-producten heeft dit effect, zo heeft ceo Tim Cook nu eindelijk toegegeven.

De baas van Apple vertelde aan de Wall Street Journal dat stijgende prijzen voor Apple-producten onvermijdelijk zijn. Hij noemde nog geen specifieke prijzen of om welke Apple-producten het gaat, maar het zou ons niet verbazen als uiteindelijk ook populaire producten als de iPhone, iPad en Mac duurder worden.

De volledige quote van Cook luidt als volgt: "We doen ons best om de enorme verhogingen die wij moeten opvangen te verzachten en we hebben geprobeerd onze klanten voor de stijgingen te beschermen, maar de situatie is onhoudbaar geworden."

RAMageddon

Klare taal van de grote man bij Apple. Een grote verrassing is het niet: we waarschuwden begin dit jaar al voor de stijgende prijzen in de technologiesector. 'RAMageddon' wordt het ook wel genoemd.

Wat is er precies aan de hand? Het gebruik van kunstmatige intelligentie is steeds populairder aan het worden. Om de servers voor AI draaiende te houden, zijn geheugenchips nodig, oftewel RAM. Grote techbedrijven kopen die massaal in bij chipmakers als Micron, waardoor er een tekort aan RAM is. Die schaarste creëert hogere prijzen, en daardoor moeten de prijzen voor consumentenelektronica ook omhoog. Bedrijven moeten de hogere productiekosten immers opvangen.

Foto: Ayo man | Law of God

Alle bedrijven doen mee

Dit zie je terug bij producten van veel bedrijven. Zo is het inmiddels al flink prijziger om een nieuwe laptop of desktopcomputer aan te schaffen. Ook spelcomputers als de Switch 2, PlayStation 5 en Xbox Series-consoles zijn vorig of dit jaar in prijs omhoog gegaan, of doen dat spoedig.

Apple is dus niet de enige. Tot nu toe zijn de prijzen van Apple-producten redelijk gelijk gebleven als de jaren ervoor, maar het zou dus kunnen dat dit in de nabije toekomst gaat veranderen. Een van de kanshebbers is natuurlijk de immens populaire iPhone, maar ook andere producten van Apple gebruiken RAM, waaronder de iPad, Apple Vision Pro en de Apple Watch.

Maar hoeveel gaan Apple-producten dan kosten?

Zoals gezegd zijn precieze prijsstijgingen nog niet aangekondigd. Een onderzoeksbedrijf gaf aan Wall Street Journal wel een schatting: de volgende iPhone Pro, de iPhone 18 Pro die waarschijnlijk in september uitkomt, zou wel eens met 270 dollar (omgerekend 235 euro) omhoog kunnen gaan om de stijgende kosten op te vangen.

Maar goed, het is niet alsof Apple hier niet al meermaals voor heeft gewaarschuwd. Tijdens het bekendmaken van de meest recente kwartaalcijfers liet Cook al weten dat hij prijsstijgingen voor Apple-producten niet kon uitsluiten. Het bedrijf kon dit tot nu toe vermijden doordat het voorraden van zijn producten, zoals de iPhone en de MacBook Neo, had liggen, maar die zijn inmiddels flink geslonken, en daarbij moeten nieuwe edities van de iPhone natuurlijk alsnog geproduceerd worden.

Eerste gevolgen bij Apple zijn al merkbaar

Sterker nog: de eerste gevolgen van de RAM-tekorten zijn nu ook al merkbaar bij Apple, al is het niet via een direct prijsstijging. Zo is Apple eerder dit jaar simpelweg gestopt met de verkoop van het goedkoopste Mac Mini-model. De prijs van de Mac Mini met M4-chip en 256 GB lag rond de 719 euro. De goedkoopste Mac Mini is nu de versie met de M4-chip en 512 GB. Die kost ongeveer 969 euro. Deze tactiek zou Apple ook wel eens bij andere producten kunnen doorvoeren: gewoon de goedkoopste versie schrappen dus.

Een ander Apple-product waarbij we het mogelijk gaan merken is de nog niet aangekondigde iPhone Ultra. Deze vouwbare iPhone komt mogelijk pas in 2027 uit, en zal volgens meerdere bronnen een prijskaartje van minstens 2000 dollar hebben, die kan oplopen tot 2200 dollar. Dat zijn geen kleine prijzen!