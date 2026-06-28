Volgens nieuwe geruchten past Apple het geheugen van de aankomende iPhone 18 en iPhone 18e aan om de toestellen soepeler te laten draaien wanneer er veel kunstmatige intelligentie op de smartphones wordt gebruikt.

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Analist Ming-Chi Kuo claimt namelijk dat Apple in de iPhone 18 en 18e een extra GB aan geheugen in de toestellen stopt. De bestaande iPhone 17 heeft twee geheugenchips van elk 4 GB, waardoor de hoeveelheid geheugen in totaal op 8 GB komt.

De iPhone 18e en 18e zouden in totaal echter 9 GB aan geheugen hebben. Daarbij zouden er niet meer twee geheugenchips in zitten, maar zes stuks van ieder 1,5 GB.

Soepeler gebruik van AI

Volgens Kuo wordt dit gedaan om de aankomende iPhones soepeler te laten draaien wanneer er veel gebruikt wordt gemaakt van AI. Het gebruik van AI is een relatief zware taak, en iets meer geheugen zou daarbij het verschil kunnen maken. Omdat het om maar 1 GB aan extra geheugen gaat, zou het ook een relatief goedkope optie voor Apple zijn.

Naar verwachting worden in september de iPhone 18 Pro en Pro Max onthuld. Volgens Kuo zullen die net zoals eerdere edities 12 GB aan geheugen hebben. De reguliere iPhone 18 en 18e zullen naar verwachting in het voorjaar van 2027 verschijnen.

Geheugen is alsnog duur

Die 'relatief goedkope optie' moet wel in context worden geplaatst: geheugen is op dit moment duur, juist door het vele gebruik van AI en het feit dat geheugenchips massaal naar datacenters moeten om AI draaiende te houden.