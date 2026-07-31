Apple presenteerde zijn kwartaalcijfers, en vertrekkend topman Tim Cook had daarbij weinig geruststellends te melden voor kopers. De geheugenprijzen blijven stijgen, de levertijden lopen dit najaar op en Siri AI komt hier in Europa voorlopig nog niet op de iPhone en iPad. We zetten het belangrijkste nieuws uit de presentatie voor je op een rij.

Apple draaide afgelopen kwartaal zijn beste voorjaar ooit, met 22 procent groei voor de iPhone en 29 procent voor de Mac. Toch ging het op de presentatie van die cijfers vooral over problemen die je als koper de komende maanden gaat merken.

Geheugen wordt nog duurder

Cook omschreef de situatie op de geheugenmarkt als een overstroming die je eens in de honderd jaar meemaakt. Apple betaalde afgelopen kwartaal fors meer voor geheugen dan in het kwartaal daarvoor, verwacht dit kwartaal nog hogere kosten en ziet de marktprijzen daarna verder oplopen. Financieel directeur Kevan Parekh was er duidelijk over: de winstmarge van Apple daalt, en geheugen is daar de enige echte oorzaak van. Voorraad die eerder tegen lagere prijzen was ingekocht heeft de klap voorlopig verzacht, maar die buffer raakt op.



Cook zei de prijzen met tegenzin te hebben verhoogd, op de iPad en de Mac. Wat dat met de verkoop doet, kon hij nog niet zeggen: winkels verkopen eerst hun oude voorraad nog uit, en het zal dus nog even duren voordat duidelijk wordt of Apple-gebruikers die hogere prijzen ook daadwerkelijk willen betalen. Hij wees er verder op dat de wereldwijde geheugenmarkt op drie leveranciers draait. Meer aanbieders zouden helpen bij de beschikbaarheid, of het ook de prijs drukt noemde hij onzeker. Dat Apple hier eerder al voor waarschuwde en het in juni ook doorvoerde in de winkelprijzen, maakt dit geen verrassing. En dat het einde voorlopig nog niet in zicht is, zal ook niemand verbazen.

Foto: Apple

Siri AI in Europa: wel op de Mac, niet op de iPhone en iPad

Voor Nederlandse gebruikers is het meest concrete nieuws uit de presentatie dat Siri AI in Europa niet beschikbaar wordt op iPhone en iPad. Op de Mac komt de assistent hier wel, omdat die volgens Cook niet onder dezelfde regelgeving valt.



Cook noemde de Digital Markets Act niet bij naam, maar dat is wel de wet waar het om draait. Die geldt niet voor een heel bedrijf, maar voor afzonderlijke platformen die Brussel aanwijst. iOS en iPadOS vallen eronder, macOS niet.

Gevraagd naar een oplossing zei Cook dat Apple nauw samenwerkt met de Europese Commissie en hoopt er samen uit te komen. Zijn uitgangspunt is altijd om alles overal tegelijk uit te brengen, zei hij, maar dat lukt hier voorlopig niet. In China verliep het overigens gunstiger: daar kreeg Apple onlangs goedkeuring voor de oorspronkelijke Apple Intelligence-functies zoals Clean Up. Voor Siri AI is ook daar volgens Cook nog werk nodig.

Foto: Apple Siri AI op een iPhone. Dat gaan we in Europa dus voorlopig niet zien.

Voor veel AI-gebruik ga je mogelijk betalen

Wat Siri AI Apple aan rekenkracht gaat kosten, kon Cook nog niet zeggen. Daar is het volgens hem te vroeg voor. Wel gaat hij ervan uit dat een deel van de gebruikers de assistent veel gaat gebruiken, en die kunnen straks doorschuiven naar een duurder iCloud+-abonnement. Wat dat oplevert en wat je ervoor betaalt, liet hij open.

Reken op wachttijden dit najaar

Apple verwacht dat de leveringsproblemen dit kwartaal fors toenemen, en dat iPhone, Mac en iPad daardoor echt geraakt gaan worden. De oorzaak ligt niet bij een leverancier die steken laat vallen: Cook legt de oorzaak bij Apple zelf. De iPhone en de Mac verkopen beter dan Apple zelf had ingeschat, terwijl de fabrieken waar de chips vandaan komen nauwelijks kunnen opschalen. Apple heeft leveringen naar voren gehaald, maar daar zit een grens aan, en dat betekent volgens Cook een kwartaal improviseren. Ben je van plan om rond de introductie een nieuwe iPhone te kopen, houd dan rekening met langere levertijden.

MacBook Neo trekt Windows- en Chromebook-gebruikers weg

De Mac had zijn beste voorjaar ooit, met dank aan de MacBook Pro en de MacBook Neo. Vooral in het Amerikaanse onderwijs valt die goedkope instapper op: veel scholen zijn van Windows-laptops of Chromebooks overgestapt op de Neo. In onze review kwam de Neo naar voren als een stille, snelle laptop met uitstekende bouwkwaliteit, waarbij de toekomstbestendigheid van het werkgeheugen wel een gok blijft.



Bij de duurdere Macs speelt iets heel anders. Cook noemde klanten die Mac mini's inzetten als platform voor zelfstandig opererende AI-agents, en clusters van Mac Studio's om grote modellen volledig lokaal te draaien. Dat blijft nichegebruik, maar het groeit nu lokaal AI-modellen draaien ook voor thuisgebruikers binnen bereik komt.

Wat er dit najaar verder aankomt

Apple brengt in de herfst nieuwe functies voor ouderlijk toezicht uit, waaronder Ask to Browse en Time Allowances. Daarnaast komen er slimmere versies van VoiceOver, Magnifier, Voice Control en Accessibility Reader. Video's zonder ondertiteling krijgen automatisch ondertitels via spraakherkenning op het apparaat zelf, en Apple Vision Pro krijgt een functie waarmee gebruikers van een elektrische rolstoel hun aandrijving met hun ogen kunnen bedienen.



Voor Cook was dit na negentig keer de laatste kwartaalpresentatie. John Ternus, die als aankomend topman aanschoof, neemt de volgende voor zijn rekening.

In het kort Apple waarschuwt dat geheugenchips duurder blijven worden en dat iPhone, iPad en Mac dit najaar langere levertijden kunnen krijgen. Siri AI komt in Europa voorlopig niet naar iPhone en iPad, maar de Mac valt niet onder dezelfde DMA-beperking. Voor zware AI-gebruikers kan Apple later extra toegang via iCloud+ gaan aanbieden.