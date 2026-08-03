Niet alleen hoofdpersonage Kratos wordt gerecast in de aankomende God of War-televisieserie - ook twee andere personages zouden door andere acteurs gespeeld gaan worden, maar wel pas in het tweede seizoen.

Het gaat om de rollen van Atreus en Thrúd. Atreus, de zoon van Kratos, wordt in het eerste seizoen vertolkd door Callum Vinson. De rol van godin Thrúd wordt in het eerste seizoen gespeeld door Island Austin.

Er zijn nu echter 'casting calls' (simpel gezegd vacatures voor rollen) voor het tweede seizoen van God of War gespot (via MP1st), en daaruit blijkt dat er gezocht wordt naar acteurs voor Joshua en Ruth - dat zijn blijkbaar de interne codenamen voor Atreus en Thrúd.

Recast komt mogelijk door tijdsprong

De reden van het mogelijke recasten van deze rollen is niet bekend, maar het lijkt hier niet om problemen met de acteurs te gaan. Het is mogelijk dat het tweede seizoen van de serie zich een aantal jaar later af gaat spelen, en dat er daarom gekozen wordt om nieuwe acteurs voor deze rollen te zoeken.

Dat is ook niet zo gek: voor het eerste seizoen werd er voor de rol van Atreus gezocht naar een acteur van een leeftijd ergens tussen de 9 en 12 jaar. Voor het tweede seizoen moet de acteur ergens tussen de 14 en 17 jaar zijn.

Foto: PXimport

De acteur van Kratos wordt ook vervangen

Afgelopen maand kwam al naar buiten dat de rol van hoofdpersonage Kratos wordt gerecast, maar dan al vanaf het eerste seizoen. Die rol zou eerst vertolkt worden door Ryan Hurst, maar hij zou zijn biceps hebben gescheurd tijdens het uitvoeren van een stunt voor de serie.

Het herstel voor een dergelijke verwonding met operatie is meestal rond een halfjaar, en het kan een jaar duren voordat de persoon weer volledig op sterkte is. Het zou dus pas in 2027 weer veilig zijn voor Hurst om de opnames voort te zetten.

Sony Pictures Television en Amazon MGM Studios zouden zorgvuldig hebben overwogen wat te doen, en uiteindelijk hebben besloten de rol van hoofdpersonage Kratos te recasten. Daardoor moet de serie ook opnieuw geschoten worden - opnames waren al geruime tijd bezig. Het is niet bekend wie de rol nu gaat spelen.

Over de God of War-televisieserie

De God of War-tv-serie van Amazon Prime gaat de laatste twee hoofddelen in de God of War-reeks verfilmen, God of War (2018) en God of War Ragnarök. Die games, uitgekomen op PlayStation 4, PlayStation 5 en later ook pc, wisselden de Griekse setting uit de vroegere delen in voor een Noordse mythologische setting, inclusief de aanwezigheid van Noordse goden.

Sony en Amazon kondigden in 2022 al aan dat er een tv-serie rondom God of War zou komen. Afgelopen jaar werd ook bekendgemaakt dat er minstens twee seizoenen gemaakt zullen worden. Voordat het zover is, moet natuurlijk het eerste seizoen uitkomen op Amazon Prime Video. Frederick E.O. Toye, bekend van onder andere The Boys en Fallout, zal de eerste twee afleveringen regisseren.

Foto: PXimport

Nieuwe God of War-game op komst

Ondertussen wordt er gewerkt aan een nieuwe God of War-game genaamd God of War Laufey. Die game komt op 16 februari 2027 uit voor PlayStation 5. De game draait niet om Kratos zoals voorgaande games in de reeks, maar om Faye - ook wel bekend als Laufey, de tweede vrouw van Kratos en de moeder van Atreus, die overleed voor het begin van het in 2018 verschenen God of War.

Qua gameplay kunnen spelers de bikkelharde third-person actie uit de voorgaande GoW-spellen verwachten, al heeft Laufey een zwaard. De game speelt zich af in het hiernamaals voor goden, Everywhen, waardoor er goden uit verschillende mythologieën te zien zijn. Voorgaande God of War-games richtten zich vaak op één bepaalde mythologie, zoals de oude Griekse en Noordse goden. Lees hier alles over de game.

De ontwikkelaar bevestigde ook dat er na Laufey nog een nieuwe God of War-game uitkomt, die weer om Kratos zal draaien. Kratos was voor Laufey altijd het hoofdpersonage van de God of War-games. De game zal direct aansluiten op het verhaal van God of War Laufey.