Samsung breidt zijn aanbod vouwbare smartphones uit met drie nieuwe modellen: de Galaxy Z Fold8, de Galaxy Z Fold8 Ultra en de Galaxy Z Flip8. De drie toestellen verschillen duidelijk in formaat en opzet: van een model met een groot scherm voor werken en entertainment tot een compacte telefoon die je verticaal dichtklapt. Lees hier alles over deze nieuwe klappers van smartphones.

Martin van ID.nl was bij Samsung Unpacked in Londen en heeft alle drie de toestellen al in handen gehad. In dit artikel zie je zijn first impression-video's.

Galaxy Z Fold8

Laten we beginnen met de Galaxy Z Fold8, want juist dit model wijkt het duidelijkst af van de andere twee. Samsung kiest voor een korter en breder ontwerp, een bijna vierkant hoofdscherm en een opvallend laag gewicht van 201 gram.

Duidelijk andere vorm

De Galaxy Z Fold8 is niet simpelweg een kleinere versie van de Fold8 Ultra. Samsung kiest voor een duidelijk andere schermverhouding en richt zich met dit model vooral op mensen die veel lezen, browsen, video's kijken of gamen.



Dichtgeklapt gebruik je een coverscherm met een verhouding van 10:16. Dat formaat is vooral bedoeld voor momenten waarop je snel iets wilt bekijken of regelen: denk aan het snel beantwoorden van een bericht, even sociale media checken of iets opzoeken. Klap je de telefoon open, dan verschijnt een hoofdscherm met een verhouding van ongeveer 4:3.



Dat bijna vierkante scherm biedt relatief veel ruimte in de breedte. Websites, digitale tijdschriften, documenten en e-books kunnen verschijnen daardoor overzichtelijker in beeld. Films hebben vaak een bredere beeldverhouding, waardoor boven en onder het beeld zwarte balken kunnen ontstaan. Draai je het toestel, dan leent het scherm zich juist goed voor langere teksten.

Foto: Samsung

De lichtste Fold tot nu toe

Met een gewicht van 201 gram is de Galaxy Z Fold8 volgens Samsung de lichtste Fold die het bedrijf tot nu toe heeft uitgebracht. Daarmee zit hij qua gewicht in de buurt van verschillende gewone smartphones, ondanks het scharnier en de twee schermhelften.



Binnenin zit de Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. De accu heeft een opgegeven capaciteit van 4.800 mAh. Hoe lang de accu meegaat, hangt onder meer af van hoe vaak je het grotere binnenscherm gebruikt en hoe hoog je de schermhelderheid instelt.

"De Galaxy Z Fold8 is echt een sexy apparaatje." Martin Verschoor, tech-expert bij ID.nl

Nieuwe Flex Titanium schermconstructie moet de vouw in het scherm minder zichtbaar maken Samsung gebruikt een schermconstructie die Flex Titanium heet. Onder het flexibele scherm zitten onder meer een laag met een titaniumlegering en een verstevigde titaniumplaat. Die opbouw moet druk en schokken beter over het scherm verdelen en moet de vouw minder zichtbaar maken.

Ook het openen en sluiten is aangepast. Samsung heeft het scharnier, de spanning op het scherm en de magneten opnieuw op elkaar afgestemd. Daardoor moeten de toestellen soepeler en lichter openklappen. Foto: Samsung

Twee camera's van 50 megapixel, maar geen telelens

Aan de achterkant van de Galaxy Z Fold8 zitten twee camera's van 50 megapixel: een groothoekcamera en een ultragroothoekcamera. Een aparte telecamera voor optisch inzoomen ontbreekt.



Met Dual Recording kun je tegelijk vastleggen wat er voor en achter de telefoon gebeurt. Je kunt daarbij jezelf zien via het coverscherm. My FanCam volgt automatisch een gekozen persoon en past de uitsnede aan een horizontaal of verticaal videoformaat aan. Zo kun je bijvoorbeeld een video voor sociale media maken zonder het onderwerp achteraf steeds opnieuw in beeld te hoeven plaatsen. Voor deze functie is wel een Samsung-account nodig.

Foto: Samsung Dual Recording in de praktijk.

Galaxy Z Fold8 Ultra

Meer smartphone én meer tablet

De Galaxy Z Fold8 Ultra is bedoeld voor wie vooral veel schermruimte en uitgebreidere cameramogelijkheden zoekt. Opengeklapt heeft het toestel een hoofdscherm van 8 inch. Het coverscherm meet 6,5 inch.



Opengeklapt is de telefoon 4,1 millimeter dik en hij weegt 215 gram. Daarmee is de Ultra slechts 14 gram zwaarder dan de gewone Fold8. Door zijn langere vorm voelt hij dichtgeklapt meer als een traditionele smartphone, terwijl hij geopend het formaat van een kleine tablet benadert.



Op het grote scherm kun je meerdere apps naast elkaar gebruiken. Daardoor leent de Fold8 Ultra zich goed voor multitasken, het bewerken van foto's en video's en werken met documenten.

"Als je de Fold8 Ultra openklapt, heb je bijna een werkmachine, want de chip die erin zit is razendsnel." Martin Verschoor, tech-expert bij ID.nl

Foto: MV | ID

De camera maakt het verschil: maar liefst 200 megapixel

Het belangrijkste verschil tussen de camera's van de Galaxy Z Fold8 en Fold8 Ultra is de hoofdcamera. De Ultra krijgt een sensor van 200 megapixel. Die ondersteunt ook HDR in de volledige 200megapixelmodus, waardoor lichte en donkere delen van een foto meer detail moeten behouden. Daarnaast heeft het toestel een ultragroothoekcamera van 50 megapixel. Die gebruik je ook voor macrofoto's. Voor opnamen bij weinig licht voegt Samsung verbeterde Nightography toe.



Filmen kan in maximaal 8K. De nieuwe APV-codec moet meer beeldinformatie bewaren voor nabewerking. Met Cine LUT kun je op de telefoon kleurprofielen toepassen en zo de sfeer en kleurweergave van een opname aanpassen.

Meer accucapaciteit en extra koeling

Ook de Galaxy Z Fold8 Ultra gebruikt de Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. De accu heeft een capaciteit van 5.000 mAh en ondersteunt bedraad opladen met maximaal 45 watt. Een nieuw laadsysteem verdeelt de stroom via twee paden over de accu. Dat moet het opladen stabieler maken en de warmteontwikkeling beter beheersen. Daarnaast gebruikt Samsung een grotere grafietlaag om warmte van de processor af te voeren tijdens bijvoorbeeld gamen, videobewerking en zwaar multitasken.

Galaxy Z Flip8

Superlicht en supercompact

De Galaxy Z Flip8 vouw je verticaal dicht. Opengeklapt is het toestel 6,1 millimeter dik en het gewicht bedraagt 180 gram. Volgens Samsung is dit daarmee de dunste en lichtste Galaxy Z Flip tot nu toe.



Aan de buitenkant zit een vernieuwd FlexWindow. Dit coverscherm is bedoeld voor snelle handelingen zonder dat je de telefoon hoeft open te klappen. Je kunt er onder meer meldingen bekijken, apps openen, de camera bedienen en AI-functies starten. Now Brief toont bijvoorbeeld informatie op basis van je agenda, routines en interesses.



Ook Gemini Intelligence is via het FlexWindow te bereiken, met de zijknop of een gesproken opdracht. Een deel van de automatiseringsmogelijkheden is aanvankelijk alleen beschikbaar in de Verenigde Staten en Zuid-Korea. Samsung wil de ondersteuning later uitbreiden naar meer landen en talen.



De Flip8 is daarmee de meest compacte keuze en legt de nadruk op selfies en snelle handelingen via het coverscherm.

Foto: Samsung Het FlexWindow.

"Je kunt op de Flip8 nu apps openen en de AI-functies bedienen zonder dat je hem open hoeft te klappen." Martin Verschoor, tech-expert bij ID.nl

Selfies maken met de beste camera van het toestel

De Galaxy Z Flip8 krijgt een hoofdcamera van 50 megapixel met Samsungs ProVisual Engine. Dankzij het coverscherm kun je deze camera ook voor selfies gebruiken. Je ziet jezelf dan op het buitenscherm terwijl je de foto maakt.



Omdat de telefoon half opengeklapt kan blijven staan, heb je voor veel foto's en video's geen apart statief nodig. Met Flex Mode fotografeer je handsfree vanuit verschillende hoeken. Camcorder Grip verandert de onderste helft van het toestel in een handgreep, terwijl je met de Zoom Rocker tijdens het filmen in- en uitzoomt.



Super Steady krijgt daarnaast een Horizontal Lock-functie, die de horizon tijdens het filmen recht probeert te houden. FlipShot en Mirror View zijn bedoeld voor spiegelselfies en een snelle controle van je uiterlijk via het coverscherm.

Foto: Samsung

Galaxy Z Series

AI-functies die meegroeien met het scherm

Op alle drie de telefoons krijgt Galaxy AI een belangrijke rol. De functies zijn aangepast aan de verschillende schermvormen. Bij de Fold-modellen ligt de nadruk op meerdere apps naast elkaar, terwijl je op de Flip8 meldingen, informatie en AI-functies direct via het buitenscherm opent.



Now Nudge herkent mogelijke vervolgstappen in gesprekken. Bespreek je bijvoorbeeld een afspraak of locatie, dan kan de telefoon voorstellen om de agenda te openen, een locatie op te zoeken of een adres op te slaan.



Gemini Intelligence kan taken uitvoeren via meer dan veertig ondersteunde apps en diensten. Je kunt de assistent bijvoorbeeld vragen om tickets op te zoeken of een restaurant te vinden. Welke acties automatisch kunnen worden uitgevoerd, verschilt per land, taal en app.



Gemini Notebook verzamelt notities, afbeeldingen, geluidsopnamen, bestanden en documenten in één werkruimte. Op het grote scherm van de Fold-modellen kun je materiaal vanuit een ander venster naar Notebook slepen. De software kan die informatie vervolgens omzetten in onder meer een samenvatting, rapport, infographic of audio-overzicht.

Meer zicht op wat AI namens jou doet

One UI 9 introduceert een AI Assistant Activity-dashboard. Daarin zie je welke ondersteunde AI-acties de telefoon namens jou heeft uitgevoerd. Vanuit het overzicht kun je doorklikken naar de betreffende functie en de instellingen aanpassen.

Privacy Alerts waarschuwt wanneer apps mogelijk onnodig toegang proberen te krijgen tot bepaalde rechten op de achtergrond. De toestellen gebruiken daarnaast Samsung Knox, Knox Vault en versleutelde opslagomgevingen per app.



De Personal Data Engine verwerkt persoonlijke informatie voor AI-functies op het toestel. Schakel je Personal Data Intelligence uit, dan worden de geanalyseerde gegevens volgens Samsung verwijderd.

Foto: MV | ID

Bestanden delen met een iPhone wordt eenvoudiger

Overstappen van een iPhone naar de Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra of Flip8 wordt eenvoudiger met Smart Switch. iOS-gebruikers kunnen een QR-code scannen en gegevens draadloos overzetten. Naast foto's en contacten kunnen onder meer wachtwoorden, belgeschiedenis, toegankelijkheidsinstellingen en bepaalde eSIM-gegevens worden meegenomen.



Quick Share kan bovendien bestanden uitwisselen met AirDrop op ondersteunde Apple-apparaten. Deze mogelijkheid is vanaf juli 2026 beschikbaar op de Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra, Flip8 en Galaxy S26-serie. De telefoons moeten daarbij binnen bluetooth-bereik zijn.

Prijzen van de Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra en Flip8

Model 256 GB 512 GB 1 TB Galaxy Z Fold8 1.999 euro 2.199 euro 2.599 euro Galaxy Z Fold8 Ultra 2.199 euro 2.399 euro 2.799 euro Galaxy Z Flip8 1.299 euro 1.499 euro Niet verkrijgbaar

Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra of Flip8: welk model past bij jou?

De Galaxy Z Fold8 is de opvallendste nieuwkomer door zijn afwijkende vorm en lage gewicht. Het bijna vierkante scherm lijkt vooral geschikt voor lezen, browsen, gamen en apps die profiteren van extra ruimte in de breedte. Je mist wel de uitgebreidere camera-opstelling van de Ultra.

De Galaxy Z Fold8 Ultra biedt het grootste scherm, de uitgebreidste camera's en de grootste accu. Daarmee is hij vooral bedoeld voor wie een foldable wil gebruiken als werkapparaat, camera en kleine tablet. Daar staat een vanafprijs van 2.199 euro tegenover.

De Galaxy Z Flip8 is bedoeld voor wie vooral een gewone smartphone wil die ingeklapt minder ruimte inneemt. Het coverscherm is handig voor snelle acties en selfies, maar biedt niet de grote werkruimte van de Fold-modellen.

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Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra en Flip8: specificatietabel