WWDC 26: dit weten we al over de nieuwe Siri en iOS 27

Apple houdt zijn jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie WWDC van 8 tot en met 12 juni 2026. De verwachtingen zijn hooggespannen: Siri krijgt eindelijk de grootschalige AI-upgrade die al jaren beloofd wordt, en iOS 27 brengt een reeks vernieuwingen mee die de iPhone fundamenteel anders laten aanvoelen.

Al vóórdat de keynote plaatsvindt, lekt er opvallend veel uit over wat Apple van plan is. Bloomberg-journalist Mark Gurman ontdekte hints in het officiële WWDC-uitnodigingsgrafiek zelf: het gloeiende ‘26’ in het artwork geeft een voorbode van hoe de vernieuwde Siri eruit zal zien in iOS 27. Apple rolt zijn rode loper voor het najaar alvast uit.

Siri wordt eindelijk een volwaardige AI-assistent

De grootste aankondiging van WWDC 2026 wordt naar verwachting de complete herinrichting van Siri. Waar de assistent jarenlang een achtergrondfunctie bleef, transformeert hij in iOS 27 tot een chatbot-achtige persoonlijke assistent met een eigen app. Die standalone Siri-app slaat gesprekken op, ondersteunt zowel typen als spreken en laat je later terugkeren om een gesprek voort te zetten.

Visueel verandert er ook het nodige. Wanneer je Siri activeert door ‘hé Siri’ te zeggen of de zijknop in te drukken, verschijnt er voortaan een animatie in het Dynamic Island boven in het scherm. Een ‘Zoek of vraag’-balk licht op, vergezeld van een opgloeiende cursor.

Transparante resultaatkaarten schuiven omlaag met informatie over het weer, agenda-items of notities, allemaal contextueel opgehaald uit je eigen apps. Het is een flinke stap richting de ervaring die ChatGPT en Gemini al een tijdje bieden. Voor de volledige Siri-ervaring heb je wel minimaal een iPhone 15 Pro nodig.

Ook lezen: De nieuwe Siri op iOS 27 kan chats automatisch wissen

Camera-app krijgt Pro-niveau bediening

Naast Siri krijgt de Camera-app een flinke opknapbeurt. Je kunt straks de besturingselementen op het scherm naar eigen wens indelen: handmatige belichtingsregeling, scherptediepte-instellingen en een resolutie-toggle schuiven in een ladevak onderaan het scherm. Mocht je nu nog een aparte camera-app gebruiken voor dat soort extra opties: dat is straks niet meer nodig.

Interessanter nog is de nieuwe Siri-modus binnen de Camera-app, die aansluit op Visual Intelligence. Richt je camera op een voedingslabel en Siri registreert de calorieën direct in de Gezondheid-app. Fotografeer een visitekaartje en de gegevens worden automatisch aan je contacten toegevoegd. Dat maakt de camera minder een fotografiehulpmiddel en meer een universele scanner voor de wereld om je heen.

Foto: Apple De camera-app is in iOS 26 vorig jaar al flink aangepakt en opgeruimd.

Meer apps krijgen AI-functies

iOS 27 brengt ook vernieuwingen voor de Foto's-app, Wallet en Safari. In Foto's komen drie nieuwe generatieve tools: Uitbreiden (achtergrond aanvullen verder dan het originele kader), Verbeteren (automatische kleur- en lichtcorrectie) en Opnieuw kadreren voor ruimtelijke opnames.

Wallet krijgt een ‘Pas aanmaken’-functie: scan een QR-code en iOS maakt er een gestructureerde digitale pas van in een van drie aanpasbare templates: voor lidmaatschappen, evenementen of algemeen gebruik.

Safari geeft je Tab-groepen voortaan automatisch een naam op basis van de geopende pagina's, en de startpagina krijgt verbeterde navigatie tussen bladwijzers, leeslijst en browsegeschiedenis.

Siri kiest straks zelf het juiste AI-model Een van de opmerkelijkste aankondigingen die uitlekten: Apple opent iOS 27 voor externe AI-modellen. Via een nieuw Extensions-systeem kun je Siri koppelen aan ChatGPT, Claude, Gemini of andere assistenten voor specifieke Apple Intelligence-functies zoals Schrijfhulp en Image Playground. Google bevestigde eerder al dat Gemini een rol speelt in de vernieuwde Siri-ervaring. Dat betekent het einde van de exclusieve OpenAI-integratie en geeft gebruikers meer keuze over welk AI-brein achter hun assistent zit.

Stabiliteit boven features

Gurman omschrijft iOS 27 als een ‘Snow Leopard-release’: de focus ligt dit jaar meer op performance, bugfixes en batterijduur dan op een lange lijst nieuwe functies. Dat is een bewuste keuze na de turbulente uitrol van iOS 26, waarbij de Liquid Glass-interface op sommige vlakken voor ergernissen zorgde. iOS 27 komt overigens wel met wat kleine visuele aanpassingen aan Liquid Glass om de leesbaarheid te verbeteren.

De update verschijnt naar verwachting in september 2026, tegelijk met de iPhone 18-lijn. iOS 27 ondersteunt in elk geval de iPhone 12 en nieuwer. Wil je nu al een iPhone in huis halen die klaar is voor de nieuwe AI-functies? Dan heb je minimaal een iPhone 15 Pro nodig voor de volledige Siri-ervaring met Dynamic Island.

Wanneer is WWDC 2026?