Naar alle waarschijnlijkheid brengt Apple dit najaar zijn eerste vouwbare iPhone uit, de iPhone Ultra. Het lijkt er alleen steeds meer op dat er niet bijster veel exemplaren rond release beschikbaar zullen zijn, dus het wordt nog een flinke uitdaging om er zo snel mogelijk eentje te bemachtigen.

Er gaan al langer geruchten dat de productie van de iPhone Ultra flink wat voeten in de aarde heeft. Er werd zelfs geopperd dat de vouwbare smartphone misschien pas in 2027 uitkomt, al zijn de meeste insiders het er nu wel over eens dat het toch nog dit jaar wordt.

Weinig exemplaren op release

De betrouwbare analist Ming-Chi Kuo claimt namelijk dat de iPhone Ultra wel eens een vergelijkbaar traject als de iPhone X uit 2017 kan meemaken. Dat wil zeggen: relatief weinig exemplaren die beschikbaar komen rond release, en pas later de mogelijkheid voor de meeste consumenten om hem aan te schaffen.

Kuo verwacht dat de iPhone Ultra samen met de iPhone 18 Pro en Pro Max in september wordt aangekondigd - net zoals de meeste andere analisten en Apple-volgers opperen. Maar terwijl die toestellen waarschijnlijk in diezelfde maand nog verschijnen, zouden de reserveringen en de release van de Ultra mogelijk iets later in het jaar plaatsvinden. Ergens rond eind oktober bijvoorbeeld, kijkend naar de iPhone X.

Daarbij verwacht de analist dat er op releasedag zelf maar een half miljoen tot één miljoen exemplaren van de Ultra beschikbaar komen. Gezien de populariteit van Apple en het feit dat heel de wereld het daarmee moet doen, is dat relatief erg weinig. Het is dan ook waarschijnlijk dat de meeste consumenten die proberen de Ultra in de releaseweek aan te schaffen, naast het net vissen. Ter vergelijking: van de iPhone 18 Pro en Pro Max komen er waarschijnlijk 20 tot 22 miljoen exemplaren beschikbaar op release.

Wanneer dan wel meer exemplaren?

Gelukkig is het onwaarschijnlijk dat je echt heel lang moet wachten tot je de iPhone Ultra kan kopen. Kuo claimt dat het de bedoeling is dat er over heel 2026 alsnog 7 tot 8 miljoen exemplaren beschikbaar komen. Kun je hem op release niet te pakken krijgen, dan misschien eind van het jaar dus wel.

Over de iPhone Ultra

De iPhone Ultra wordt naar verwachting Apple's antwoord op de vouwbare smartphones van de concurrentie. Het gaat om een verticale vouw, met een ontwerp dat de telefoon dichtgeklapt een formaat dat lijkt op een paspoort geeft.

De vouwbare smartphone zou M14 oled-panelen van Samsung hebben. Daarbij zou hij draaien op de A20 Pro-chip en 12 GB aan RAM hebben. Face ID zou ontbreken, maar Touch ID zou wel gebruikt kunnen worden om de smartphone te ontgrendelen.