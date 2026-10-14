De afgelopen maanden waren ontwikkelaar Rockstar Games en uitgever Take-Two Interactive niet de enigen die nieuw materiaal over de langverwachte game Grand Theft Auto 6 naar buiten brachten. Een persoon of groep met de naam Cyberleek plaatste namelijk ook regelmatig beelden van een oudere versie van het aankomende spel. Men dreeg onlangs zelfs de volledige game te lekken, al besloot Cyberleek dat uiteindelijk toch niet te doen, en zelfs volledig te stoppen met nieuwe beelden online te publiceren. Geen obstakel lijkt GTA 6 in de weg te kunnen staan om uit te groeien tot mogelijk de succesvolste mediarelease ooit.

Er zijn maar weinig games die zó langverwacht zijn als Grand Theft Auto 6. Van het vijfde deel zijn honderden miljoenen exemplaren verkocht, wat het een van de bestverkochte games ooit maakt. Grand Theft Auto is zo’n grote naam dat zelfs mensen die niet of nauwelijks games spelen het kennen. En na dertien jaar staat op 19 november eindelijk het zesde deel op stapel. De verwachtingen liggen dus gigantisch hoog.

© Rockstar Games

Dat komt mede door het feit dat de games van ontwikkelaar Rockstar zo ongelooflijk gedetailleerd zijn, dat ze een nieuwe standaard zetten binnen het openwereldgenre en voor games an sich. De vorige grote release van Rockstar, het in 2018 verschenen Red Dead Redemption 2, deed dat ook al. Het spel biedt een gigantische, levende spelwereld met een bizarre hoeveelheid details. Ik bedoel: zelfs de ballen van de paarden krimpen bij fris in-game weer!

Nu Rockstar vele jaren aan de ontwikkeling van GTA 6 heeft besteed, is de verwachting dan ook dat dit spel wederom een nieuwe standaard gaat zetten. De beelden die we tot nu toe hebben gezien van het fictieve Vice City – gebaseerd op de in Florida gelegen stad Miami – lijken dat in ieder geval te beamen. Weelderige stranden, met neon verlichte straten en talloze random mensen die rondlopen en waar je interactie mee kunt hebben: GTA 6 wordt hoogstwaarschijnlijk een adembenemende ervaring.

© Rockstar Games

Gelekte Grand Theft Auto 6-beelden

Elke scheet rondom Grand Theft Auto 6 is dan ook groot nieuws. Eind augustus stond eindelijk een special op Netflix – en kort daarna op YouTube – op de planning waarin de eerste echte gameplay van het spel zou worden getoond. De wind werd echter een klein beetje uit Rockstars zeilen genomen, doordat de weken ervoor al onofficiële beelden van het spel online werden gedeeld.

Enter Cyberleek. Deze persoon of groep personen – het is niet bekend wie er precies achter zit – begon de weken voor de Netflix-special rondom GTA 6 beelden van de game te delen. De beelden toonden allerlei gameplayelementen, zoals rondrijden in de stad, vechten met voorbijgangers, auto’s stelen en een basketbalminigame. Het oogde allemaal wat ongepolijst en ging duidelijk niet om een versie die nagenoeg af was, maar het was genoeg om fans alvast te laten watertanden.

Hoewel veel fans in eerste instantie speculeerden dat Cyberleek op een of andere manier beelden van het spel had gestolen, bleek uiteindelijk dat de persoon of groep daadwerkelijk een speelbare versie van het spel in handen heeft. In de beelden is bijvoorbeeld te zien hoe met hoofdpersonage Jason het woord ‘Leek’ in een muur wordt geschoten, wat bewijst dat de game daadwerkelijk door Cyberleek werd gespeeld. Het ging daarbij zoals gezegd wel om een vroege versie van het spel waar de ontwikkelaars nog aan werkten, maar hoe oud deze ‘build’ precies is, werd niet duidelijk.

We kunnen slechts speculeren over hoe Cyberleek aan een speelbare versie van zo mogelijk de grootste gamerelease ooit is gekomen. Wellicht heeft men op een of andere manier ontwikkelaar Rockstar gehackt, of heeft Cyberleek een lijntje met een werknemer – als het zelf al geen werknemer is. Hoe dan ook is het natuurlijk niet de bedoeling dat iemand voor release al een vroege versie van een game in handen heeft en daar ook nog eens onofficiële beelden van verspreid, dus Rockstar en Take-Two waren allesbehalve blij en probeerden onder andere via Discord de gegevens van Cyberleek te achterhalen. Blijkbaar nog zonder succes.

© Rockstar Games

Nieuw dreigement

Na de Netflix-special rondom Grand Theft Auto 6 bleef het even stil rondom Cyberleek. Ergens is dat logisch, want met de officiële beelden was er even geen nood aan nieuw gelekt materiaal. Onlangs keerde Cyberleek echter weer terug – niet alleen met nieuwe beelden, maar ook met een dreigement: hij wilde namelijk de volledige build die hij in handen heeft lekken. Hoewel hij niet precies duidelijk maakte op wat voor manier hij dat bedoelde, had het kunnen betekenen dat er een speelbare versie van GTA 6 online kwam te staan – nog voor de officiële release op 19 november.

Cyberleek stelde een aantal voorwaarden waar aan voldaan moest worden om dat te voorkomen. Allereerst eiste hij dat Rockstar en Take-Two ‘hun excuses aanbieden’ voor de fysieke release van de game. Op release is GTA 6 dan wel in de winkel verkrijgbaar, maar het gaat om een downloadcode, geen disk. Cyberleek presenteert zichzelf als een soort van ‘Ronin Hood’ van de game-industrie en wilde dat de game alsnog fysiek op disk uitkomt.

© Rockstar Games

De daadwerkelijke reden achter Cyberleeks ‘protest’ leek echter veel egoïstischer. De gelekte video’s refereren namelijk ook naar een website en gelijknamige cryptocurrency waar reclame voor wordt gemaakt. De volledige build van de game zou dan ook pas worden uitgebracht wanneer de marktwaarde van de cryptomunt op 30 miljoen dollar kwam te staan. Cyberleek leek dus te hopen dat gamers massaal de waarde van deze cryptovaluta lieten stijgen om zo de volledige build online te krijgen.

Dat is echter niet gelukt. Daarop heeft Cyberleek inmiddels besloten berichten te publiceren waarin werd gemeld dat de build toch niet online wordt gepubliceerd. Daarbij wordt wederom geopperd dat deze keuze 'voor de gamers' hebben gemaakt - zij hebben immers niets fout gedaan en zouden door spoilers alleen maar worden gestraft. Maar ook het feit dat de 30 miljoen dollar aan waarde voor de cryptomunt niet werd bereikt, werd aangehaald. Vermoedelijk is dat voor de persoon of personen achter Cyberleek nog veel belangrijker. Het uploaden van een volledige game die nog niet uit is neemt veel risico's met zich mee, en die risico's zouden niet de moeite waard zijn zonder financiële motivatie.

Het bericht wordt beëindigd met de melding dat men stopt met het lekken van beelden - voor nu. Cyberleak claimt een 'killswitch' achter de hand te hebben waarbij alle verhalende spoilers worden gelekt als Take-Two toch nog op zijn spoor komt, maar in hoeverre dat echt gebeurt is maar de vraag. Om zijn claim kracht bij te zetten publiceerde Cyberleek wel beelden van wat volgens hem de laatste missie in de game is, maar zonder verhalende elementen.

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Had een gelekte build voor problemen gezorgd?

Cyberleek heeft de afgelopen maanden in ieder geval voor flink wat kopzorgen bij Take-Two en Rockstar Games gezorgd. Toen in augustus de beelden lekten, gaf Rockstar aan dat het hun hart brak dat dit gebeurde en dat het niet hun intentie was dat mensen op deze manier de beelden te zien kregen. Een volledige versie van de game was natuurlijk nog flink wat stappen erger geweest, en het zou ons dan ook niets verbazen dat Rockstar en Take-Two hun jacht op Cyberleek de afgelopen dagen een tandje hebben opgeschroefd.

© Rockstar Games

Volgens Cyberleek bevat de build het complete verhaal van de game, tot en met de aftiteling. Als mensen deze versie voor release al hadden kunnen spelen – of op z’n minst video’s en Reddit-berichten erover hadden zien verschijnen – waren er dus grote spoilers over het verhaal in de game gelekt. Dat is natuurlijk de nachtmerrie van elk bedrijf. PlayStation-ontwikkelaar Naughty Dog heeft iets soortgelijks meegemaakt, al ging het toen alleen om beelden, waardoor het verhaal van The Last of Us: Part 2 voor release al online kwam te staan. Daardoor werden enkele grote verrassingen uit dat spel op voorhand al verklapt, wat de nodige invloed heeft op de online discussie rondom een spel.

Het ziet ernaar uit dat dit niet meer gebeurt nu Cyberleek zijn dreigement heeft ingetrokken. Dat is maar goed ook, want het had behoorlijke gevolgen kunnen hebben die vooral gamers die uitkijken naar het spel hadden geraakt. Misschien gebeurt er wel iets compleet onverwachts in het spel – een van de twee speelbare hoofdpersonages die gedurende de game sterft bijvoorbeeld – en dan hadden hier mensen voordat de game uitkwam al van af geweten. Dat is niet alleen zonde, maar het had de discussies rondom de game nog voor release kunnen vormen - en dat hebben de bedrijven achter GTA natuurlijk liever zelf zoveel mogelijk in de hand.

© Rockstar Games

Toch acht ik het zeer onwaarschijnlijk dat de gevolgen van het lekken van de game zo groot waren geweest dat GTA 6 daaronder zou lijden. Het gelekte materiaal op internet bereikt vooral een kleine groep fanatieke fans, en Grand Theft Auto is een massaproduct waar vele miljoenen consumenten naar uitkijken. Spelers die voor een groot deel geen weet hebben van wat zich allemaal op de meest duistere plekken van het internet afspeelt.

Hoewel officiële cijfers nog ontbreken, is het aannemelijk dat de hoeveelheid reserveringen voor GTA 6 nu al torenhoog liggen. De release op 19 november zal zo’n enorm evenement zijn – mede gevoed door de marketing rondom de game die al in volle gang is, maar ook gewoon door de naamsbekendheid van GTA. Het is niet ondenkbaar dat Take-Two binnen enkele dagen of zelfs een dag de vele miljoenen of zelfs miljarden die het aan de ontwikkeling heeft besteed terugverdient. Dat gaat geen gelekte game tegenhouden.

Kortom: een gelekte build van Grand Theft Auto 6 voor release was niet waar de bedrijven achter de game op zaten te wachten. Ook gamers die graag zo spoilervrij mogelijk het spel in willen duiken, hadden er niet mee in hun nopjes geweest en hadden vanaf dat moment moeten uitkijken terwijl ze op internet vertoefden. Maar had dit het succes van GTA 6 in de weg gestaan? Nee, dat lijkt niemand ter wereld te kunnen doen.

Ook Cyberleek niet. De leaker lijkt zich er nu bij neer te leggen dat zijn kortstondige beroemdheid ten einde zijn gekomen. We hebben inmiddels volop officiële beelden van Grand Theft Auto 6, en de nieuwere beelden die Cyberleek heeft gelekt zorgen al voor veel minder discussie dan de beelden die voor de Netflix-special uitkwamen. We hebben er dertien jaar op moeten wachten, maar over een maand kan iedereen eindelijk Grand Theft Auto 6 spelen. We zijn er dichterbij dan we ooit zijn geweest, en dat maandje wachten kan er eigenlijk ook nog wel bij.

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