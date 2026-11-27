Toe aan een upgrade van je gamesetup? Check dan deze Black Friday-deals van Samsung

De meeste grote gamereleases van 2026 zijn inmiddels achter de rug, dus de komende maanden kunnen we vooral besteden aan het wegwerken van de backlog - voordat de releases in 2027 beginnen. Maar om al die topgames op zijn best te spelen, heb je ook tophardware nodig. Gelukkig biedt Samsung deze Black Friday veel producten voor een zacht prijsje aan.

Dit artikel is mogelijk gemaakt door Samsung.

Naast gamesgerelateerde producten heeft Samsung natuurlijk nog wel meer Black Friday-deals lopen op het moment. Het volledige overzicht - inclusief smartphones, smart watches maar ook koelkasten en wasmachines - daarvan vind je hier. Hieronder zetten we een aantal producten uiteen die specifiek jouw setup, en dus game-ervaring, naar een hoger niveau tillen.

Kleurrijk gamen met de Micro RGB R95H 4K-televisie

We roepen al jaren dat games “nu écht niet mooier kunnen worden”, en tòch raken we continu onder de indruk van nieuwe visuals. Tenminste, als je een televisie hebt staan die alle details in volle glorie kan weergeven. Met de Micro RGB R95H-televisie van Samsung hoef je daarentegen nooit bang te zijn dat je games niet goed tot hun recht komen.

Met het 4K-paneel van 65 inch worden alle beelden lekker scherp in beeld gebracht, maar het zijn de kleuren die er pas echt uit springen met deze televisie. De micro RGB-technologie laat namelijk veel sterkere kleuren en combinaties daarvan toe waardoor het beeld veel feller en levendiger wordt. In combinatie met de HDR10+ profiteren zelfs donkere kleuren hiervan, de weergave wordt zo precies dat ook kleine details in bijvoorbeeld de schaduw accuraat worden getoond. Aanvullend beschikt de televisie over Glare Free-technologie, die de impact van externe lichtinval op het beeld flink vermindert. Combineer dit dus met de scherpte, en geen enkel detail ontglipt je meer.

Dynamische speelsessie met de Soundbar Q990H

Iedereen die eens een bioscoopfilm met Dolby Atmos-geluidskwaliteit heeft gekeken kan dit beaamen: thuis films kijken was nooit meer hetzelfde. De Soundbar Q990H biedt daarentegen mogelijkheden, met diens draadloze, ingebouwde Dolby Atmos-systeem. Zo voelt het echt alsof het geluid overal om je heen klinkt, in plaats van dat het overduidelijk uit de speakers of soundbar onder je televisie schalmt. Daarmee helpen ook de mini-boxen die je elders in de kamer neer kunt zetten - bijvoorbeeld achter je - waarmee het geluid nog beter door de kamer verdeeld wordt.

Ook aan de game-ervaring is gedacht met de Q990H. De soundbar beschikt namelijk over een Game Pro-modus die automatisch geactiveerd wordt wanneer je een console als een PlayStation 5, Xbox of Switch 2 aansluit. De soundbar past dan automatisch het geluid aan, zodat dit dynamischer in je oorschelpen arriveert tijdens het spelen. Gebeurt er iets op links in het spel, dan hoor je dat ook echt uit die richting. Perfect voor een immersieve ervaring, dus.

Lees ook · Partnerbijdrage Gratis gametegoed of een spotgoedkope spelcomputer? Dit check je vóór je klikt In samenwerking met Bitdefender

© Samsung

Pak de regie over je spelerevaring met de Odyssey G8 G80HS 6K-monitor

De monitor op je bureau kan geheid mooie plaatjes tevoorschijn toveren, maar 6K-beelden zijn nog relatief nieuw op deze ietwat kleinere schermen. Nog nooit speelde je games van zo dichtbij, met haarscherpe kwaliteit. Maar goed, misschien heb je niet altijd behoefte aan die scherpte, bijvoorbeeld wanneer je oudere titels aan het spelen bent. Dan kies je waarschijnlijk liever voor een hogere framerate. Daarvoor introduceert Samsung de Dual Mode op de Odyssey G8.

In de haarscherpe 6K-modus heeft de monitor een refreshrate van 165 hertz, wat al een ontzettend soepel beeld oplevert. Wil je dit daarentegen opkrikken? Dan schakel je naadloos over naar de 3K-modus. Nog steeds heb je een prachtig beeld vol detail - mede dankzij de HDR10+ die je ook in de Micro RGB-televisie vindt - nu met een maximale framerate van maar liefst 330 hertz. Jij hoeft alleen maar te besluiten wat belangrijk is voor jouw spelervaring.

© Samsung

Gamen op de muur? Check dan de Freestyle+

Wil je écht wat spice toevoegen aan je setup, en heb je een lege muur waar je momenteel niets mee doet? Laat je oog dan eens vallen op de Freestyle+-projector. Deze maakt het namelijk erg makkelijk om je beeld op een flinke variatie aan oppervlakken te projecteren. Het beeld past zichzelf automatisch aan als er bijvoorbeeld oneffenheden worden gedetecteerd, zoals wanneer je op een gordijn projecteert, en wijzigt de schermgrootte als gedetecteerd wordt dat er gebotst wordt met andere objecten op de muur. Het feit dat je de Freestyle+ makkelijk mee kunt nemen helpt ook: zo heb je zelfs de mogelijkheid om je setup on-the-go te nemen.