Cyberleek, de persoon of groep die eerder al beelden van een vroege ontwikkelaarsbuild van het nog uit te komen spel Grand Theft Auto 6 online deelde, dreigt nu een volledige build te lekken.

De afgelopen maanden deelde Cyberleek diverse gameplayclips van Grand Theft Auto 6. Het leek daarbij om een vroege build van de game te gaan, en het was niet bekend hoe men daar aan is gekomen. De beelden zorgden voor veel ophef, mede doordat ze werden gedeeld voor een uitgebreide onthulling van de game op Netflix.

Na de Netflix-presentatie van GTA 6 bleef Cyberleek een tijdlang stil, tot hij eerder deze week weer nieuwe beelden online plaatste. Nu dreigt hij de volledig speelbare build die hij in handen heeft online te delen.

Nieuw dreigement

In een bericht (via gameforum ResetEra) schrijft Cyberleek dat hij de build publiceert wanneer de waarde van zijn memecoin de 30 miljoen dollar overstijgt. Daarnaast eist hij van gameuitgever Take-Two dat de game op disk uitgebracht wordt - de 'fysieke' versie van GTA 6 wordt geleverd met downloadcode. Het is onwaarschijnlijk dat Take-Two hier gehoor aan geeft.

Volledig speelbare build

Volgens Cyberleek zou de build die hij dreigt te lekker het volledige verhaal uit de game bevatten, en is het spel volledig speelbaar tot en met de aftiteling. Dat zou een schokkende gebeurtenis zijn: het zou betekenen dat een vroege versie van de game voor iedereen speelbaar wordt voordat de daadwerkelijke game uitkomt, waardoor ook spoilers rondom het verhaal online zullen verschijnen.

Take-Two op zijn beurt probeert al geruime tijd Cyberleek op te sporen. Het bedrijf heeft via Discord al gegevens van meerdere gebruikers opgevraagd om er achter te komen wie er achter het leak-account zit.

Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november voor PlayStation 5 en Xbox Series-consoles. Het vorige deel in de reeks verscheen in 2013, dus fans wachten al lang op dit zesde deel. De game speelt zich af in het fictieve Vice City en omstreken, gebaseerd op Miami en de staat Florida. Daar besturen spelers het koppel Jason en Lucia.

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