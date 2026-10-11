De afgelopen maanden deelde Cyberleek diverse gameplayclips van Grand Theft Auto 6. Het leek daarbij om een vroege build van de game te gaan, en het was niet bekend hoe men daar aan is gekomen. De beelden zorgden voor veel ophef, mede doordat ze werden gedeeld voor een uitgebreide onthulling van de game op Netflix.
Na de Netflix-presentatie van GTA 6 bleef Cyberleek een tijdlang stil, tot hij eerder deze week weer nieuwe beelden online plaatste. Nu dreigt hij de volledig speelbare build die hij in handen heeft online te delen.
Nieuw dreigement
In een bericht (via gameforum ResetEra) schrijft Cyberleek dat hij de build publiceert wanneer de waarde van zijn memecoin de 30 miljoen dollar overstijgt. Daarnaast eist hij van gameuitgever Take-Two dat de game op disk uitgebracht wordt - de 'fysieke' versie van GTA 6 wordt geleverd met downloadcode. Het is onwaarschijnlijk dat Take-Two hier gehoor aan geeft.
Volledig speelbare build
Volgens Cyberleek zou de build die hij dreigt te lekker het volledige verhaal uit de game bevatten, en is het spel volledig speelbaar tot en met de aftiteling. Dat zou een schokkende gebeurtenis zijn: het zou betekenen dat een vroege versie van de game voor iedereen speelbaar wordt voordat de daadwerkelijke game uitkomt, waardoor ook spoilers rondom het verhaal online zullen verschijnen.
Take-Two op zijn beurt probeert al geruime tijd Cyberleek op te sporen. Het bedrijf heeft via Discord al gegevens van meerdere gebruikers opgevraagd om er achter te komen wie er achter het leak-account zit.
Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november voor PlayStation 5 en Xbox Series-consoles. Het vorige deel in de reeks verscheen in 2013, dus fans wachten al lang op dit zesde deel. De game speelt zich af in het fictieve Vice City en omstreken, gebaseerd op Miami en de staat Florida. Daar besturen spelers het koppel Jason en Lucia.
Welke consoles krijgen Grand Theft Auto 6 bij release?
Grand Theft Auto 6 verschijnt bij release voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Rockstar noemt die platforms officieel voor pre-orders en voor de lanceringsversie. Een pc-versie is nog niet als lanceringsplatform bevestigd, dus reken daar niet automatisch op voor dag 1. Speel je op oudere consoles zoals PlayStation 4 of Xbox One, dan is er geen officiële releaseversie aangekondigd.
Hoe belangrijk is muziek in de Grand Theft Auto-reeks?
Muziek is al tientallen jaren een herkenbaar onderdeel van Grand Theft Auto. De reeks gebruikt radiostations met genres, dj's, praatprogramma's en fictieve reclames om de stad levendiger te maken. Daardoor werkt de soundtrack niet alleen als achtergrondmuziek, maar ook als sfeermaker. In een stad als Vice City ligt de nadruk naar verwachting sterk op autoritten, nachtleven en regionale muziekcultuur.
Wat is het verschil tussen een soundtrack en radiostations in GTA?
Een soundtrack is de totale verzameling muziek die in de game te horen is. Radiostations zijn de in-game kanalen waarop die nummers worden afgespeeld, vaak met een eigen genre, presentator en toon. Eén soundtrack kan dus tientallen losse tracks bevatten, verdeeld over meerdere fictieve zenders. Daarnaast kan een game ook aparte trailer- of missiemuziek gebruiken die niet per se op de radio draait.
Hoe betrouwbaar zijn gelekte GTA 6-nummers en radiostations?
Gelekte GTA 6-muziek is pas betrouwbaar wanneer Rockstar Games de informatie bevestigt of wanneer de definitieve game uit is. Vroege builds kunnen tijdelijke muziek, testnamen of placeholder-radiostations bevatten. Ook kunnen licenties vóór release nog veranderen. Gebruik gelekte lijsten daarom vooral als indicatie, niet als definitieve soundtrack. Officiële trailers, Rockstar-kanalen en latere release-informatie wegen zwaarder.
Hoe kun je de GTA 6-soundtrack buiten de game beluisteren?
Als Rockstar een officiële playlist of soundtrackalbum publiceert, ligt beluisteren via grote streamingdiensten zoals Spotify voor de hand. Zolang zo'n release niet volledig is bevestigd, kun je beter zoeken naar officiële Rockstar-accounts of artiestenkanalen in plaats van fanplaylists. Fanlijsten kunnen nuttig zijn, maar bevatten vaak geruchten, trailertracks en gelekte nummers door elkaar.