Morgen zendt ontwikkelaar Team Cherry een livestream uit waarin eindelijk meer details worden gegeven over Sea of Sorrow, de vorig jaar aangekondigde uitbreiding op Hollow Knight Silksong.

Dat heeft Team Cherry aangekondigd. Het bedrijf zendt dan namelijk een livestream genaamd 'Cherry Time' uit, die morgen om 16:00 uur via YouTube te zien is. Veel details over de livestream zijn er nog niet, maar de ontwikkelaar laat wel weten dat er een update wordt gegeven over de langverwachte uitbreiding.

"Kijk mee naar Cherry Time!", zo stelt de ontwikkelaar. "Het gaat om een speciale presentatie met een aantal spannende aankondigingen, waaronder een update over Hollow Knight Silksong - Sea of Sorrow!"

Over Silksong en de uitbreiding

Hollow Knight Silksong kwam in september 2025 uit en is het langverwachte vervolg op de indie-metroidvaniahit Hollow Knight. In de game verkennen spelers Pharloom, waar ze tientallen eindbazen voor de keuzen krijgen en uitdagende platformsecties moeten zien te overbruggen.

Al snel werd aangekondigd dat Silksong ergens in 2026 een uitbreiding zou ontvangen in de vorm van Sea of Sorrow. Een aankondiging over de release van deze dlc bleef echter heel het jaar uit, tot frustratie van fans.

Team Cherry staat er om bekend dat ze de tijd nemen om hun games (en de bijbehorende uitbreidingen) te perfectioneren voordat ze het uitbrengen. Silksong zelf liet ook vele jaren op zich wachten, zonder dat er een releasedatum bekend werd gemaakt.

Komt Sea of Sorrow meteen uit?

Fans hopen dat morgen tijdens de livestream wordt aangekondigd dat uitbreiding Sea of Sorrow per direct beschikbaar is. Die hoop komt niet helemaal uit de lucht vallen: Team Cherry houdt wel van hun fans verrassen, en de dlc zou dit jaar uitkomen, terwijl 2026 al bijna op zijn eind loopt. Het is natuurlijk ook mogelijk dat de uitbreiding is uitgesteld naar 2027.

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Meer uitbreidingen op stapel