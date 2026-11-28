Een kwart van de Nederlanders overweegt de verwarming deze winter helemaal niet aan te zetten, uit angst voor de energierekening. Maar wie slim kiest, hoeft niet in de kou te zitten. Met de cv-ketel kost een kWh warmte nu ongeveer 19 cent, met een elektrisch kacheltje zo'n 33 cent. Toch kan een kacheltje voordeliger uitpakken als je er heel gericht mee verwarmt.

Dat een kwart de verwarming misschien uitlaat, blijkt uit een peiling van Essent onder ruim 1100 Nederlanders. Uit diezelfde peiling komt naar voren dat bijna 70 procent zegt deze winter anders te gaan stoken en dat de helft zich zorgen maakt over een koud huis. Veel huishoudens grijpen al naar een alternatief: op 23 november meldde Essent dat huishoudens op koude dagen tot 10 procent minder gas en tot 40 procent meer stroom gebruikten dan in november 2025. Volgens Essent gaat die extra stroom vooral 's avonds en 's nachts naar kacheltjes, infraroodpanelen en airco's in verwarmstand. Maar is dat ook echt goedkoper?

Wat kosten gas en stroom in november 2026?

Bij een nieuw energiecontract betaal je in november 2026 tussen de 1,61 en 1,93 euro voor een kuub gas. Dat zijn de gangbare prijzen volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die elke maand de prijzen van nieuwe contracten bijhoudt. Bij een variabel contract kost een kuub ongeveer 1,61 euro, bij een jaarcontract 1,93 euro en bij een contract van twee jaar of langer 1,72 euro. Voor stroom betaal je in dezelfde volgorde 0,32, 0,35 en 0,31 euro per kWh. In die bedragen zitten energiebelasting en btw, maar geen vaste leveringskosten en netbeheerkosten. Dynamische contracten, waarbij de prijs afhankelijk is van vraag en aanbod op de energiemarkt, laten we hier buiten beschouwing.



Gas is flink duurder dan een jaar geleden. In november 2025 kostte een kuub bij een jaarcontract nog 1,21 euro. Door de onrust in het Midden-Oosten steeg de Europese gasprijs in oktober naar het hoogste niveau sinds de gascrisis van 2022. Daarnaast ging per 1 januari 2026 de energiebelasting op gas omhoog en die op stroom omlaag. In de rekenvoorbeelden hieronder gaan we uit van afgeronde gemiddelden: 1,75 euro per kuub gas en 0,33 euro per kWh stroom.



Disclaimer: de prijzen in dit artikel zijn van november 2026. Energieprijzen veranderen regelmatig, en wat jij betaalt hangt af van je eigen contract. Zie de bedragen daarom vooral als voorbeeld. Wil je weten wat het voor jou kost? Kijk dan op je contract of in de app van je leverancier, of vul je eigen energieprijzen in de rekenhulp in.

Foto: nevodka.com - stock.adobe.com

Hoe vergelijk je de kosten van cv, kachel en airco?

Door alles om te rekenen naar dezelfde eenheid. Op je energiecontract lijkt stroom veel goedkoper dan gas: 33 cent per kWh tegen 1,75 euro per kuub. Maar dat is appels met peren vergelijken, want in een kuub gas zit veel meer energie dan in een kWh stroom. Volgens Milieu Centraal heb je met een elektrische kachel ongeveer 9 kWh stroom nodig om de warmte van 1 kuub gas te vervangen. Dat is een afgeronde vuistregel: hoeveel warmte er precies in de kamer terechtkomt, hangt ook af van je ketel en installatie. Met een hr-ketel kost een kWh warmte nu zo'n 19 cent (1,75 euro gedeeld door 9). Een elektrische kachel kost dus juist méér: 33 cent.

Warmtebron Per kWh warmte Cv-ketel (hr) ± 19 cent Keramische kachel of infrarood ± 33 cent Split-airco, mild weer (rendement ca. 4) ± 8 cent Split-airco, bij vorst (rendement ca. 2) ± 17 cent

Rekenhulp: wat kost verwarmen jou?

Wat kost een elektrische kachel, infraroodpaneel, airco of elektrische deken jou? Vul in de rekenhulp je eigen energieprijzen in en zie meteen wat het kost, en wat dezelfde warmte met de cv zou kosten

Wanneer is de cv-ketel het goedkoopst?

Als de cv vooral de kamer verwarmt waar je bent. Per hoeveelheid warmte is een moderne hr-ketel goedkoper dan een elektrische kachel: warmte uit een elektrische kachel is per kWh ongeveer 1,7 keer zo duur als warmte uit gas. Maar: staan de radiatoren in andere kamers ook open, dan betaal je ook voor de warmte in kamers waar niemand is. Draai de radiatoren in kamers die je niet gebruikt daarom laag.

Wat is het verschil tussen een keramische kachel en een infraroodpaneel? Een keramische kachel is een ventilatorkachel met een verwarmingselement van keramiek. Hij blaast warme lucht de kamer in, meestal met een vermogen van 1500 tot 2000 watt. Een kleine ruimte is daardoor snel warm, maar zodra je de kachel uitzet, koelt de lucht ook snel weer af.



Een infraroodkachel of infraroodpaneel straalt warmte rechtstreeks op mensen en voorwerpen die zich binnen een paar meter van het paneel bevinden. Beide soorten maken van 1 kWh stroom ongeveer 1 kWh warmte. Een infraroodpaneel kan energie besparen als je vooral één plek wilt verwarmen, bijvoorbeeld de bank of je werkplek. Je voelt de stralingswarmte direct, waardoor de kamertemperatuur lager kan blijven. Wil je met een infraroodpaneel de hele kamer net zo warm krijgen als met de cv, bijvoorbeeld 20 graden, dan bespaar je niets meer. Het paneel verbruikt dan ongeveer evenveel stroom als een keramische kachel, en is dus ook duurder dan de cv.

Wanneer is een elektrische kachel goedkoper dan de cv?

Als je er minder mee hoeft te verwarmen dan met de cv. Dat kan op twee manieren. Je verwarmt alleen de plek waar je zit, bijvoorbeeld met een infraroodpaneel bij je bureau. Of je verwarmt een ruimte die je met de cv niet apart warm krijgt. Wil je drie uur op zolder thuiswerken, dan helpt de cv vaak weinig: de thermostaat hangt meestal in de woonkamer en laat de ketel draaien tot het dáár warm is. Bovendien hangt er op veel zolders niet eens een radiator.



Kun je met de cv wél alleen die ene kamer verwarmen, dan is gas goedkoper, hoe lang je ook stookt. Een rekenvoorbeeld: een elektrische kachel van 1500 watt levert in drie uur 4,5 kWh warmte. Bij 33 cent per kWh kost dat zo'n 1,50 euro. Dezelfde warmte uit de cv kost bij 19 cent per kWh ongeveer 0,85 euro.



Met de cv één kamer apart verwarmen kan trouwens vaker dan je denkt. Zes op de tien Nederlanders verwarmen nu al niet alle kamers, blijkt uit de peiling van Essent. Met een geschikte zoneregeling, eventueel met slimme radiatorknoppen, stuur je de verwarming per kamer aan. Het systeem moet dan wel de cv-ketel kunnen inschakelen als een kamer warmte nodig heeft.



Kies je toch voor een elektrische kachel? Bekijk dan deze elektrische kachels voor extra bijverwarming. Steek de stekker rechtstreeks in het stopcontact, niet in een stekkerdoos of verlengsnoer, en laat de kachel vrij staan.

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Is verwarmen met een airco goedkoper dan met de cv?

Ja, als je al een split-airco hebt. Een split-airco met een binnen- en een buitenunit werkt als een lucht-luchtwarmtepomp. Hij maakt zelf geen warmte, maar haalt die uit de buitenlucht en geeft die binnen af. Daardoor krijg je voor elke kWh stroom meerdere kWh warmte terug. Hoeveel precies, zie je aan de SCOP: het gemiddelde rendement over het hele stookseizoen. Een airco met energielabel A+ voor verwarmen heeft een SCOP van minstens 4. Met 1 kWh stroom maakt hij dan gemiddeld 4 kWh warmte. Een kWh warmte kost je daardoor een kwart van de stroomprijs: 33 cent gedeeld door 4 is zo'n 8 cent. Dat is minder dan de helft van wat dezelfde warmte met gas kost.



Een SCOP van 4 betekent niet dat de airco op elk moment vier keer zoveel warmte levert als hij stroom verbruikt. Hoe kouder het buiten is, hoe minder warmte hij uit de lucht kan halen. Hoeveel het rendement bij vorst daalt, verschilt per toestel. Zakt het naar ongeveer 2, dan kost een kWh warmte zo'n 17 cent (33 cent gedeeld door 2). Dat is nog steeds iets goedkoper dan de cv, maar het verschil is dan klein.



Een mobiele airco met verwarmfunctie is vaak minder efficiënt dan een split-airco. Sommige modellen zetten stroom één op één om in warmte, zoals een elektrische kachel. Een kWh warmte kost dan net zoveel: zo'n 33 cent. Andere modellen werken als warmtepomp en zijn zuiniger, maar hoeveel precies verschilt per toestel. Kijk daarvoor naar het rendement voor verwarmen op het energielabel.



N.B.: al deze bedragen gelden alleen als je al een airco hebt. Of het loont om een split-airco te kopen, lees je in het kader hieronder.

Loont het om een split-airco te kopen om mee te verwarmen? Financieel alleen als je er veel mee verwarmt. Gebruik je hem maar af en toe als bijverwarming, dan verdien je de aanschaf waarschijnlijk niet terug. Een single-split airco, met één binnen- en één buitenunit, kost inclusief montage grofweg 1600 tot 3200 euro. De prijs hangt vooral af van het vermogen, het merk en hoe ingewikkeld de installatie is. Wil je meerdere kamers verwarmen met één buitenunit (multi-split), dan betaal je meer. Daar komt onderhoud bij: een onderhoudscontract kost zo'n 125 tot 150 euro per jaar. Subsidie zoals voor een gewone warmtepomp krijg je voor een airco niet. Hoe snel je een airco van 2000 euro terugverdient, hangt af van hoeveel gas je ermee vervangt. Twee rekenvoorbeelden, met een airco met een SCOP van 4: Je vervangt 300 kuub gas per jaar. Met de cv kost die warmte zo'n 525 euro, met de airco ongeveer 225 euro. Je bespaart grofweg 300 euro per jaar. Zonder extra onderhoudskosten heb je de airco in ongeveer zeven jaar terugverdiend, met een onderhoudscontract van 125 euro per jaar in ruim elf jaar. Je vervangt 600 kuub gas per jaar. Met de cv kost die warmte zo'n 1050 euro, met de airco ongeveer 445 euro. Je bespaart ruim 600 euro per jaar. Zonder extra onderhoudskosten heb je de airco in ruim drie jaar terugverdiend, met een onderhoudscontract in ruim vier jaar. Zie dat als rekenvoorbeelden: bij strenge kou daalt het rendement, het werkelijke rendement kan afwijken en je cv-ketel blijft nodig voor warm water en andere ruimtes. Gebruik je de airco in de zomer ook om te koelen, dan levert dat comfort op, maar het kost ook extra stroom. Houd er ook rekening mee dat je per binnenunit maar één kamer verwarmt. Lees vóór aankoop waar je op let bij een vaste airco.

Foto: Renata Hamuda

Wat kies je?

Heb je al een split-airco, gebruik die dan als eerste: daarmee is je warmte het goedkoopst. Heb je die niet, dan is de cv meestal de goedkoopste keuze, zolang die vooral de kamer verwarmt waar je bent. Zit je 's avonds alleen in de woonkamer of werk je een paar uur in een aparte kamer, draai dan de radiatoren in de andere kamers laag. Lukt het niet om die ene kamer met de cv warm te krijgen, bijvoorbeeld op een zolder zonder radiator, dan kan een elektrische kachel uitkomst bieden. Voor een vaste werkplek of zithoek is een infraroodpaneel de zuinigste keuze, omdat je alleen de plek verwarmt waar je zit. Een keramische kachel is vooral handig als je ergens kort en snel warmte nodig hebt. Wil je de badkamer verwarmen? Gebruik daar dan alleen een toestel dat geschikt is voor vochtige ruimtes, en kijk in de handleiding waar je het mag neerzetten of ophangen.

Koud huis: goedkoper, maar niet gezonder De verwarming helemaal uitlaten scheelt geld, maar het is niet zonder risico. Een koud huis vergroot de kans op gezondheidsklachten, bijvoorbeeld aan je luchtwegen. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt 18 graden een gezonde temperatuur in huis in de winter. Ouderen, jonge kinderen en mensen met bepaalde aandoeningen hebben het soms warmer nodig.



Gebruik je sommige kamers niet? Zet de radiator daar dan laag, maar niet helemaal dicht. In een koude kamer slaat vocht sneller neer, en dan krijg je eerder schimmel. Wil je besparen, verwarm dan vooral de kamer waar je zit en houd de deuren naar koudere kamers dicht.



Tot slot: hoeveel kost een elektrische deken?

Hooguit een paar cent per uur. De meeste elektrische dekens hebben een vermogen van zo'n 50 tot 160 watt. Een rekenvoorbeeld met een deken van 100 watt: die verbruikt in een uur 0,1 kWh stroom. Bij 33 cent per kWh kost dat ruim 3 cent. Lig je er een avond van drie uur onder, dan ben je ongeveer 10 cent kwijt. Dat is nog maximaal, want veel dekens regelen hun temperatuur zelf en verbruiken gemiddeld minder. Ter vergelijking: een elektrische kachel van 1500 watt kost in dezelfde drie uur zo'n 1,50 euro.



Heb je het vooral zelf koud, dan hoef je met zo'n deken niet de hele kamer warm te stoken. Een onderdeken leg je tussen matras en hoeslaken, zodat je bed al warm is als je erin stapt. Een bovendeken gebruik je als plaid op de bank. Twijfel je welke je nodig hebt? Zo kies je de elektrische deken die bij je past.



Let bij het kopen op automatische uitschakeling en een beveiliging tegen oververhitting. Koop liever geen tweedehands deken, en zet hem nooit aan als hij opgevouwen ligt. Meer tips lees je in hoe veilig een elektrische deken is. En vergeet niet: je bespaart pas echt als je de cv tegelijk lager zet.

Wat is in 2026 de goedkoopste manier om je huis te verwarmen?

De goedkoopste manier om te verwarmen is met een split-airco die je al hebt. Bij een gemiddelde stroomprijs van 33 cent per kWh kost een kWh warmte daarmee zo'n 8 cent, al loopt dat bij vorst op. Met de cv-ketel kost een kWh warmte in november 2026 ongeveer 19 cent, bij een gasprijs van gemiddeld 1,75 euro per kuub. Een keramische kachel of infraroodpaneel is met zo'n 33 cent per kWh warmte bijna twee keer zo duur als gas. Een nieuwe split-airco kost inclusief montage grofweg 1600 tot 3200 euro.