Het lijkt te gaan om twee verschillende gameplayclips die worden gedeeld door een gebruiker genaamd Cyberleek, eerst gespot door gebruikers op forum ResetEra. De gebruiker zou de beelden lekken omdat Rockstar Games ‘weigert de game op disk uit te brengen.’
Basketbal, autorijden en meer
In de eerste clip, die op het moment van schrijven al meer dan 100.000 views heeft, wordt verwezen naar een site met nog meer vermeend gelekt materiaal. De beelden beginnen met speelbare protagonist Jason bij z’n strandhuis, dat we eerder in de trailers zagen. Naast een jetski en truck wordt ook een basketbal-mechaniek onthuld, waarbij de speler de bal op kan pakken en naar de basket kan gooien. Vervolgens duikt een statistiek met ‘+20 procent focus’ op.
Een tweede gameplayclip draait om het autorijden in de game, waarbij we Jason bij een snelwegafrit zien botsen op andere auto’s en vervolgens een chauffeur slaat met een waterpomptang. Ook valt op dat er ‘storage 0/4’ zichtbaar wanneer Jason zich bij de truck bevindt, wat duidt op een opslagsysteem vergelijkbaar met Red Dead Redemption 2.
De gameplayclips zien er, in tegenstelling tot veel met AI gemaakte video’s, bijzonder echt uit. Zo lijkt de artstyle identiek aan de beelden uit officiële trailers en is er een vertrouwde interface uit de Grand Theft Auto-games te zien. Ook zijn er nieuwe elementen, zoals een nieuwe vormgeving voor de minimap en een aantal icoontjes naast de Wanted-status van de speler. Die lijken te hinten naar het moeten wisselen van auto en kleding na contact met de politie.
Tot slot is naar verluidt ook de kaart van Leonida gelekt, de op Florida gebaseerde spelwereld. Hoewel de kaart gedetailleerd is, zou het echter ook een namaakversie kunnen zijn – het ontbreekt nog aan icoontjes en andere kenmerkende GTA-aspecten.
27 augustus meer
Momenteel lijkt Rockstar Games alle beelden zo snel mogelijk offline te halen, want de legitimiteit van de beelden nog meer kracht bij zet. Hoe dan ook is er op donderdag 27 augustus een Extended Look te zien, waarna de beelden op YouTube verschijnen. Kijk hier hoe en wanneer je (gratis) kunt kijken.
Kieskeurig.nl
Rockstar Rockstar Grand Theft Auto VI - PS5 - Code in a box
19 november 2026 is de officiële releasedatum van Grand Theft Auto VI. Rockstar Games noemt die datum voor de consoleversies van de game. Zoals altijd bij grote releases kan timing per regio of winkel verschillen, maar de basisdatum staat vast voor de aangekondigde platforms. Wie zeker wil zijn van preload of levering, kan het beste de winkelpagina van zijn eigen platform of retailer controleren.
Welke consoles krijgen GTA 6?
2 consolefamilies zijn officieel bevestigd: PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Rockstar Games heeft Grand Theft Auto VI aangekondigd voor die huidige generatie consoles. Oudere consoles zoals PlayStation 4 en Xbox One staan niet in de officiële platformlijst. Voor spelers betekent dit dat een upgrade naar een nieuwere console nodig is als ze de game bij release willen spelen.
Komt GTA 6 ook naar pc?
0 pc-versies zijn op dit moment officieel aangekondigd voor de release van Grand Theft Auto VI. Rockstar Games noemt alleen PlayStation 5 en Xbox Series X|S als bevestigde platforms. Dat sluit een latere pc-versie niet definitief uit, want eerdere Rockstar-games kwamen soms later naar pc. Voor nu is een pc-release echter geen bevestigd onderdeel van de lancering.
Wat kost GTA 6 in Nederland?
€79,99 geldt in Europa als richtprijs voor de Standard Edition van Grand Theft Auto VI, terwijl de Ultimate Edition rond €99,99 ligt. Nederlandse winkels en platformstores kunnen tijdelijk acties, bundels of afwijkende leveringskosten hanteren. Let vooral op het verschil tussen een digitale aankoop, een fysieke doos met downloadcode en eventuele extra content van de Ultimate Edition.
Welke GTA 6-editie past het best bij de meeste spelers?
1 versie is voor de meeste spelers genoeg: de Standard Edition bevat de game zelf. De Ultimate Edition voegt extra in-game bonussen toe, zoals voertuigen, kleding, wapenskins en andere verhalende beloningen. Koop die duurdere editie alleen als je zeker weet dat je zulke extra's gaat gebruiken. Wie vooral de campagne en open wereld wil spelen, mist met Standard waarschijnlijk weinig.
Heeft de fysieke versie van GTA 6 een disc?
0 discs zitten er volgens Rockstar Games in de fysieke versie van Grand Theft Auto VI. De doos bevat een downloadcode waarmee je de game digitaal kunt binnenhalen. Dat is handig voor preloading, maar betekent ook dat je internet en genoeg opslagruimte nodig hebt. Wie graag games doorverkoopt of uitleent, moet dit verschil met een traditionele discversie goed meewegen.