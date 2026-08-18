Een week voor de Extended Look van Grand Theft Auto 6 op Netflix zijn er nieuwe gameplaybeelden van de game gelekt. Rockstar games doet momenteel z’n best om de beelden offline te halen.

Het lijkt te gaan om twee verschillende gameplayclips die worden gedeeld door een gebruiker genaamd Cyberleek, eerst gespot door gebruikers op forum ResetEra. De gebruiker zou de beelden lekken omdat Rockstar Games ‘weigert de game op disk uit te brengen.’

Basketbal, autorijden en meer

In de eerste clip, die op het moment van schrijven al meer dan 100.000 views heeft, wordt verwezen naar een site met nog meer vermeend gelekt materiaal. De beelden beginnen met speelbare protagonist Jason bij z’n strandhuis, dat we eerder in de trailers zagen. Naast een jetski en truck wordt ook een basketbal-mechaniek onthuld, waarbij de speler de bal op kan pakken en naar de basket kan gooien. Vervolgens duikt een statistiek met ‘+20 procent focus’ op.

Een tweede gameplayclip draait om het autorijden in de game, waarbij we Jason bij een snelwegafrit zien botsen op andere auto’s en vervolgens een chauffeur slaat met een waterpomptang. Ook valt op dat er ‘storage 0/4’ zichtbaar wanneer Jason zich bij de truck bevindt, wat duidt op een opslagsysteem vergelijkbaar met Red Dead Redemption 2.

De gameplayclips zien er, in tegenstelling tot veel met AI gemaakte video’s, bijzonder echt uit. Zo lijkt de artstyle identiek aan de beelden uit officiële trailers en is er een vertrouwde interface uit de Grand Theft Auto-games te zien. Ook zijn er nieuwe elementen, zoals een nieuwe vormgeving voor de minimap en een aantal icoontjes naast de Wanted-status van de speler. Die lijken te hinten naar het moeten wisselen van auto en kleding na contact met de politie.

Tot slot is naar verluidt ook de kaart van Leonida gelekt, de op Florida gebaseerde spelwereld. Hoewel de kaart gedetailleerd is, zou het echter ook een namaakversie kunnen zijn – het ontbreekt nog aan icoontjes en andere kenmerkende GTA-aspecten.

27 augustus meer

Momenteel lijkt Rockstar Games alle beelden zo snel mogelijk offline te halen, want de legitimiteit van de beelden nog meer kracht bij zet. Hoe dan ook is er op donderdag 27 augustus een Extended Look te zien, waarna de beelden op YouTube verschijnen. Kijk hier hoe en wanneer je (gratis) kunt kijken.

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