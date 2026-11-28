Vier jaar geleden begon Amazon met The Lord of the Rings: The Rings of Power aan één van de meest ambitieuze televisieprojecten ooit. Drie seizoenen later neemt de waardering onder kijkers langzaam toe, maar lopen de kijkcijfers terug. Ook ik zie verbeteringen, maar vind The Rings of Power nog steeds een matige fantasyserie die de wereld van Tolkien onvoldoende eer aandoet. Waar gaat het toch steeds mis?

Toen Amazon aankondigde zich met The Rings of Power te richten op de Tweede Era van Midden-aarde, was ik als groot Tolkien-liefhebber ontzettend enthousiast. Duizenden jaren voordat Frodo aan zijn reis naar Mordor begon, vonden er gebeurtenissen plaats die minstens zo interessant zijn als de avonturen uit The Lord of the Rings. De opkomst van Sauron, het smeden van de Ringen van Macht en de geschiedenis van Númenor leken uitstekende ingrediënten voor een fantasyserie.

Amazon trok er bovendien flink de portemonnee voor. De geschatte productiekosten van het eerste seizoen bedroegen volgens berichtgeving 465 miljoen dollar, inclusief opstartkosten. Dat komt neer op ruim 58 miljoen dollar per aflevering. Ter vergelijking: een aflevering van het laatste seizoen van Game of Thrones kostte naar schatting 15 miljoen dollar.

Een voorzichtige stijgende lijn

De ontvangst van het eerste seizoen stond echter in schril contrast met die torenhoge verwachtingen. Op Rotten Tomatoes bleef de publieksscore steken op slechts 38 procent. Sindsdien lijkt de serie voorzichtig terrein te winnen. Het tweede seizoen kreeg een publieksscore van 58 procent en het derde seizoen staat op 63 procent.

Ook ik zie de serie ieder seizoen iets beter worden. Het eerste seizoen kwam bijzonder moeizaam op gang, mede door de avonturen van de Harfoots. Hun aanwezigheid voelde vooral als een goedkope manier om hobbits in de serie te verwerken, terwijl ze nauwelijks iets toevoegden aan het centrale verhaal. Met de introductie van de samenwerking tussen Sauron en Celebrimbor kreeg het tweede seizoen meer richting. Die ontwikkeling zet zich voort in het derde seizoen. De toon is een stuk duisterder, Sauron krijgt meer aandacht en eindelijk komen enkele belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van Midden-aarde aan bod, zoals het smeden van de Ene Ring en de toenemende machtsambities van Númenor.

© Amazon Prime Video

De toenemende waardering vertaalt zich vooralsnog niet in hogere kijkcijfers. Volgens cijfers van Amazon, waarover Forbes bericht, bereikte het derde seizoen in twaalf dagen wereldwijd 33 miljoen kijkers. Bij het tweede seizoen waren dat er nog 40 miljoen in elf dagen. Amazon rapporteert daarmee zo'n 17,5 procent minder kijkers, terwijl het ditmaal meer afleveringen in kortere tijd beschikbaar stelde.

Te veel verhalen, te weinig diepgang

Ondanks de geleidelijke kwaliteitsverbetering kampt The Rings of Power nog steeds met een aantal problemen die al sinds het eerste seizoen spelen. Eén daarvan is de enorme hoeveelheid verhaallijnen die de schrijvers in slechts acht afleveringen per seizoen proberen te verwerken. Regelmatig krijgt een gesprek of conflict nauwelijks de kans om zich te ontwikkelen voordat we alweer ergens anders in Midden-aarde zijn. De ambitie om zoveel mogelijk van deze wereld te laten zien, gaat te vaak ten koste van karakterontwikkeling.

© Amazon Prime Video

Juist daarom vind ik het jammer dat de schrijvers afscheid nemen van verhaallijnen die eerder wel overtuigden. Zo genoot ik in de eerste twee seizoenen van de vriendschap tussen Elrond en Durin en de manier waarop de toenemende hebzucht van Durins vader de relatie met zijn zoon onder druk zette. In het derde seizoen maakt die diepgang plaats voor een weinig boeiende machtsstrijd in Khazad-dûm, waarbij ook een romantisch verleden een rol speelt.

De behoefte om romantische verwikkelingen aan bestaande conflicten toe te voegen, zien we ook bij Sauron, Galadriel en Celeborn. Die romantische verwikkelingen voelen zo misplaatst binnen de wereld van Tolkien, dat ik me bij sommige scènes afvroeg of ik niet per ongeluk naar Goede Tijden, Slechte Tijden zat te kijken. Ik heb er weinig moeite mee dat de schrijvers zelf verhaallijnen bedenken, maar vind het teleurstellend hoe ze die creatieve vrijheid benutten.

© Amazon Prime Video

Na drie seizoenen nog altijd zoekende

Mijn grootste kritiek op The Rings of Power is het gebrek aan eigen identiteit. Het lijkt erop dat de makers vooral proberen te herstellen wat in eerdere seizoenen niet werkte. Tegelijkertijd gaan ze er kennelijk van uit dat liefhebbers van Peter Jacksons films voortdurend aan die trilogie herinnerd willen worden. Ik vraag me af of die behoefte daadwerkelijk zo groot is. Bij mij is deze er helemaal niet.

Met Rhûn bezoeken we bijvoorbeeld een regio waarover Tolkien relatief weinig heeft geschreven. Dat bood een uitgelezen mogelijkheid om een onbekend verhaal te vertellen. In plaats daarvan kiezen de schrijvers opnieuw voor Gandalf. Ook wanneer twee personages met een ork door een moeras trekken en er vervolgens ook nog lembasbrood aan te pas komt, zijn de overeenkomsten met de avonturen van Frodo, Sam en Gollum moeilijk te negeren. Ik vond die scènes in The Lord of the Rings geweldig, maar dat betekent niet dat ik ze in een andere vorm nog eens wil zien. Ook in de dialogen grijpen de schrijvers voortdurend terug op bekende uitspraken uit de films. Op den duur begon ik die verwijzingen ronduit tenenkrommend te vinden.

© Amazon Prime Video

Het is ironisch dat de serie zo vasthoudt aan de interpretatie van een filmmaker die zelf regelmatig buiten de gebaande paden durfde te treden. Jackson gaf personages een andere rol en liet complete passages uit de boeken achterwege. Niet iedere keuze viel bij Tolkien-liefhebbers in goede aarde, maar ondanks die veranderingen bleef de ziel van Tolkiens werk voelbaar. Zijn films hadden bovendien een duidelijke eigen identiteit. Bij The Rings of Power mis ik die overtuiging.

Lees ook · Partnerbijdrage Terug van vakantie? Pas op voor valse verkeersboetes In samenwerking met Bitdefender

De potentie die de serie onbenut laat

Op visueel vlak valt er weinig aan te merken op The Rings of Power. De architectuur van Númenor, de gedetailleerde decors en de uitgestrekte landschappen maken indruk. Ook de Balrog ziet er fantastisch uit. Je kunt duidelijk zien waar het enorme budget naartoe is gegaan. Toch bestaat er voor mij een wezenlijk verschil tussen een verhaal dat zich afspeelt in Midden-aarde en een verhaal dat daadwerkelijk aanvoelt als Tolkien. Vriendschap, verlies, sterfelijkheid en de verleidingen van macht zijn belangrijke thema's in zijn werk. Juist wanneer The Rings of Power daar aandacht aan besteedt, vind ik de serie op haar best.

© Amazon Prime Video

Vooral de gebeurtenissen op Númenor steken wat mij betreft met kop en schouders boven de rest van het derde seizoen uit. Ar-Pharazôn, uitstekend vertolkt door Trystan Gravelle, is een van de weinige personages die me echt weet te boeien. De menselijke angst voor sterfelijkheid, het verlangen naar macht en de gevolgen van hoogmoed vormen de basis van zijn verhaal. Daardoor zit ik regelmatig met meer spanning naar een gesprek op Númenor te kijken dan naar een spectaculaire confrontatie elders in Midden-aarde.

Diezelfde diepgang herken ik in de manier waarop de serie de relatie tussen Elrond en zijn broer Elros uitwerkt. Hun geschiedenis gaat over tijd, verlies en de pijn van onomkeerbare keuzes. Op deze momenten herken ik de melancholie die Midden-aarde voor mij zo bijzonder maakt. Helaas zijn die momenten te schaars.

© Amazon Prime Video

De toekomst van The Rings of Power

Ondanks de teruglopende kijkcijfers kondigde Amazon op 24 november een vierde seizoen aan. Volgens het bedrijf behoort The Rings of Power nog steeds tot de belangrijkste producties voor het aantrekken van nieuwe Prime-abonnees. De makers hebben vanaf het begin een verhaal voor vijf seizoenen uitgestippeld, maar veel tijd om de tekortkomingen te verhelpen hebben ze niet meer.

Hoewel het derde seizoen wat mij betreft het beste tot nu toe is, had ik na vier jaar aanzienlijk meer verwacht van dit ambitieuze project. De zeldzame sterke momenten laten zien dat The Rings of Power uit kan groeien tot een goede fantasyserie en een waardevolle toevoeging aan de bestaande Tolkien-verfilmingen. Ik vraag me echter af of de makers die potentie nog volledig weten te benutten.

© Amazon Prime Video

Ik hoop vooral dat ze in de resterende seizoenen meer vertrouwen krijgen in hun eigen interpretatie van Midden-aarde. Ik hoef geen serie die me voortdurend herinnert aan hoe bijzonder The Lord of the Rings destijds was. Ik wil een serie die me laat ervaren waarom er buiten die films nog zoveel verhalen over Midden-aarde de moeite waard zijn.

Alle aflevering van het derde The Lord of the Rings: Rings of Power-seizoen zijn nu beschikbaar op Amazon Prime Video.