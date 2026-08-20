De persoon die zichzelf Cyberleek op internet noemt heeft in de loop van gisteren nog meer gameplaybeelden van Grand Theft Auto 6 online geplaatst. Daarnaast vraagt hij aan fans geld om te bepalen welke beelden hij verder lekt.

Op 18 augustus werden er een aantal clips van wat een vroege versie van GTA 6 lijkt te zijn, gedeeld op het internet. De lekker, die zichzelf Cyberleek noemt, zegt de clips te delen vanwege het besluit om GTA 6 niet op een fysieke disk uit te brengen. Daarbij zegt de persoon beelden te blijven lekken zolang Rockstar Games geen verontschuldiging aflegt, en de "gedane schade terugdraait".

Nieuwe gameplaydetails

Na dinsdag heeft Cyberleek daad bij woord gevoegd en nog meer gameplaybeelden gelekt. Daarin zijn nieuwe omgevingen, een kort tussenfilmpje en meer te zien. De beelden tonen vooral een speler die zomaar wat rondrent en -rijdt in Vice City en stennis schopt. Zo valt de persoon in kwestie een politieagent aan, rijdt hij vervolgens rondt op de motor en vecht hij met onschuldige voorbijgangers.

De gameplayclips bevatten diverse kleine details die ons meer informatie geven over wat ons in GTA 6 te wachten staat. Zo is er naast een wapenwiel om wapens uit te kiezen ook een apart wiel voor items, waaronder zogeheten Zombix-pillen om gezondheid op te krikken.

Opvallend was ook dat de speler een Wanted-ster kreeg toen hij de politieagent aanviel, maar dat deze ster weer verdween zodra hij de agent doodde. Pas toen hij wegreed van de plek waar de misdaad werd gepleegd en een voorbijganger de speler spotte, keerde de ster terug. Daarmee lijkt een nog realistischer Wanted-systeem te zijn gecreëerd. Uit eerdere clips bleek al dat de politie het gezicht en de kleding van het hoofdpersonage kunnen herkennen wanneer ze naar je op zoek zijn.

Andere details zijn redelijk random, maar daarom niet minder interessant. Zo lijken fastfoodketens om een snelle hap te halen teruggekeerd, zijn er manieren om random personages in de game te groeten of uit te dagen, kunnen gedode NPC's geloot worden en verschijnt de minimap alleen in beeld wanneer men in een voertuig zit of wanneer de politie je achtervolgt.

Uit eerdere clips bleek al dat er getankt moet worden wanneer de benzine op is van een voertuig, dat spelers maar enkele wapens kunnen dragen en dat de rest van de wapens meegenomen kan worden in het voertuig, en dat er blijkbaar een moraliteitssysteem in de game zit - vergelijkbaar met Red Dead Redemption 2. Sowieso lijkt Grand Theft Auto 6 veel van de realistische gameplaydetails uit RDR2 over te nemen en uit te breiden.

Leaker probeert geld te verdienen

Ook opvallend is dat Cyberleek geld lijkt te willen verdienen aan zijn leaks. Hij adverteerde in de gelekte gameplay al uitvoerig zijn cryptocurrency, maar nu plaatst hij ook polls op social media waarin mensen die cryptocurrency kunnen gebruiken om te stemmen op wat voor gameplaybeelden rondom GTA 6 hij de volgende keer lekt.

Zo kon men kiezen uit beelden overdag in de auto, 's nachts in de auto, overdag op een motor en overdag in een vliegtuig. Duidelijk is dat meerdere mensen betalen om te stemmen.

Officiële gameplay volgt spoedig

In de tussentijd proberen Rockstar Games en Take-Two Interactive de gameplayclips zo snel mogelijk weer van het internet te verwijderen, al is daar geen beginnen aan, aangezien de clips uitvoerig gedeeld worden.

Over een week - op 27 augustus - wordt daadwerkelijk officiële gameplay van Grand Theft Auto 6 naar buiten gebracht. Dan wordt er namelijk een Extended Look op Netflix geplaatst, en zes uur daarna verschijnen deze beelden ook officieel op YouTube. Kijk hier hoe en wanneer je (gratis) kunt kijken.