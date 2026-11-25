Grand Theft Auto 6 geeft je uitgebreid de kans om alle spelmechanismen te wennen, maar er zijn ook talloze kleine trucs en mogelijkheden die het je niet vertelt. Hieronder vind je een aantal handige mogelijkheden die ik tijdens – en na – het uitspelen van de game tegenkwam.

Voor de duidelijkheid: onderstaande mogelijkheden gaan meestal gepaard met specifieke knoppencombinaties. Voor het gemak houden we daarvoor de standaardbesturing op PlayStation 5 aan. Ze werken echter ook op Xbox-consoles met knoppen die corresponderen met dezelfde acties.

Tips voor autorijden

1. Met de d-pad naar links en rechts is het mogelijk om richting aan te geven in het verkeer. Nadat je de bocht hebt genomen slaat deze af, maar je kunt het ook handmatig doen door nog een keer op dezelfde knop te drukken.

2. Als je de d-pad naar links ingedrukt houdt krijg je het radiomenu te zien. Daarin kun je niet alleen wisselen tussen alle stations, maar ook met de rechterstick omhoog het automenu bekijken. Daar kun je ramen, de kofferbak en eventueel het dak meet openen en sluiten. Ook kun je de motor en koplampen bedienen.

3. In hetzelfde radiomenu kun je met de rechterstick naar beneden een handvol podcasts beluisteren. Die zijn absoluut de moeite waard.

4. Met het driehoekje stap je natuurlijk uit de auto, maar als je er tweemaal snel op drukt stap je uit terwijl de motor nog draait. Ideaal als je snel weg wilt komen na een overval.

5. Je kunt elke auto duwen door ertegenaan te lopen. Indien mogelijk kun je met vierkantje een extra duw geven.

6. Zo kun je ook omgevallen auto’s weer omduwen: druk eerst op L3, loop ertegenaan en druk op vierkantje.

7. Naast richting aangeven kun je ook asociaal zijn in het verkeer. Door twee keer op R3 te drukken scheld je anderen uit in het verkeer, en door R1 ingedrukt te houden kun je je middelvinger opsteken.

8. Tijdens het rijden kun je met vierkantje je deur open gooien om voetgangers en anderen te rammen.

9. Je kunt automatisch rijden door een bestemming te kiezen op de kaart en over te schakelen naar de ander. Je kunt ook de d-pad naar beneden ingedrukt houden en met de Options-knop en vervolgens rondje automatisch rijden instellen.

Tips voor combat

1. Waarschijnlijk gebruik je vaak je focus door tweemaal beide sticks in te drukken. Mocht je twijfelen wat de kleuren op vijanden betekenen: de rode plekken zijn fataal, maar door op de gele te schieten (handen, ellebogen, knieën) kun je iemand non-fataal uitschakelen. Dat komt je criminele profiel ten goede.

2. Tijdens het richten kun je met alle wapens verder inzoomen door op R3 te drukken, en wapens met een red dot of ander vizier schakelen dan over naar first-person. Je kunt ook met de linker d-pad wisselen van schouder en met Y snel wisselen van wapen.

3. Mêleegevechten waren in Red Dead Redemption 2 al uitgebreid, maar GTA 6 gaat nog een aantal stappen verder. Lucia en Jason hebben beiden een sidekick en frontkick. Daarvoor moet je een paar stappen van je tegenstander zijn verwijderd vierkantje ingedrukt houden en dan respectievelijk je stick naar rechts of naar beneden duwen. Een handige tip om je trap in te zetten: pak eerst iemand vast door één keer op R2 te drukken, duw ze vervolgens weg door er nog een keer op te drukken en zet dan een stap naar achter voor de juiste afstand.

4. Lucia kent een aantal BJJ-achtige technieken, die je inzet door iemand vast te pakken. De leukste is de ingesproken driehoeksverwurging, die je doet door van voren R2 ingedrukt te houden, je stick naar beneden te doen en vervolgens achter elkaar op vierkantje te drukken.

5. Jason kent een aantal worstelmoves, waaronder de suplex. Daarvoor pak je iemand vast met R2, hou je vierkantje ingedrukt om achter hem te komen en laat je vierkantje weer los. Vervolgens hou je die weer ingedrukt en beweeg je de stick schuin naar achteren, over Jasons schouder. Het is even aanvoelen en afhankelijk van waar de camera is, maar meestal is het linksonder.

6. Je kunt ook rennend mensen aanvallen door op vierkantje te drukken. Jason springt dan met twee benen in en Lucia doet een sprongtrap met één been. Ook kun je rennen iemand tackelen van achteren door op R2 te drukken.

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7. Je kunt met de rechterstick van doelwit wisselen als je de ‘lock on’ gebruikt met L2.

Kleding en overvallen

1. In het itemsmenu kun je de ‘stijl’ van je masker en pet aanpassen met de d-pad naar boven of naar beneden. Zo kun je je masker tijdelijk onder de kun doen en je pet omdraaien.

2. Je kunt outfits vanaf je kledingkast opslaan in je auto, zodat je snel kunt wisselen na een overval.

3. Kijk op de kaart of een winkel een achterdeur heeft, om zo stilletjes een overval te plegen. Kijk vervolgens met je focus of er bewakers zijn en waar je de camerabeelden kunt vernietigen. Ook is de kluiscode altijd dichtbij.

4. Juweliers zijn vaak zwaarbewaakt en hebben geen achterdeur. Het is daarom zaak om eerst rustig te bekijken waar de bewakers zich bevinden en die als eerste uit te schakelen met een gedempt wapen. Vervolgens schakel je de werknemers uit en loot je de persoon achter de kassa voor een kluiscode. Vervolgens schiet je de camera’s aan het plafond kapot, vernietig je de beelden, open je de kluis en loot je de rest van de winkel.

5. Je kunt met je verrekijker van veraf mensen ‘taggen’ met de d-pad voordat je ergens naar binnen gaat. Zo weet je altijd waar iedereen is.

6. Als je bijna klaar bent met een overval, kun je door de rechter d-pad ingedrukt te houden de ander alvast naar de auto sturen.

7. Tijdens het sluipen kun je fluiten met L2 om vijanden te lokken. Ze reageren ook op gegooide blikjes en flesjes.

© Rockstar Games

Overig

1. Met rondje kun je uitrusten tegen muren of hekken als je daarbij in de buurt staat. De interface verdwijnt dan tijdelijk, alsof je een save laadt.

2. Met de rechter d-pad kun je de ander in een auto met loot op pad sturen om gestolen goederen te verkopen. Ook kun je op de kaart een persoon selecteren en met driehoekje een ophaalpunt afspreken. Je krijgt dan een berichtje met waar je de tussenpersoon kunt ontmoeten.

3. Net als auto’s kun je ook boten op en uit het water duwen door ertegenaan te lopen en op vierkantje te drukken.

4. Je kunt overal naar de radio luisteren met oortjes en koptelefoons. Je kunt ze vinden in elke elektronicazaak.

5. Als je twee dingen in je handen hebt, kun je er met de d-pad tussen wisselen (bijvoorbeeld of je eerst je broodje opeet of eerst je blikje fris opdrinkt).

6. In de gym kun je met de d-pad tegen de ander zeggen dat je klaar bent. Jason of Lucia ronden dan hun set af en vertrekken.

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