Apple slaat bij de iMac de M5-processor over en dus is er twee jaar na de iMac met M4-processor een opvolger met M6-processor. Het vertrouwde ontwerp blijft behouden; aan de buitenkant zie je niet dat dit een nieuw model is. Wij hebben de duurdere standaarduitvoering met vier Thunderbolt-poorten getest.

Apple iMac 24 inch (2026) 9 / 10 Score De Pluspunten Goede bouwkwaliteit

Fraai scherm

Snelle processor

Uitstekende webcam De Minpunten Duurder dan voorganger

Niet in hoogte verstelbaar

Instapmodel weinig aansluitingen De iMac met M6-processor is vooral een prestatie-upgrade: Apple gebruikt hetzelfde ontwerp dat we al sinds 2021 kennen met opnieuw snellere hardware. Is dat erg? Eigenlijk niet, want de iMac blijft de fraaiste all-in-one die je kunt kopen. Helaas is de computer dit jaar wel flink in prijs verhoogd, maar dat geldt voor vrijwel alle (computer)producten. Heb je al een scherm? Dan is de onlangs geteste Mac mini met vrijwel dezelfde hardware een prima alternatief.

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Item Specificatie OS macOS 27 Beeldscherm 24 inch (4480 × 2520 pixels) Processor Apple M6 (10 of 12 cores) RAM 16 GB (maximaal 32 GB) Grafisch Apple M6 (10 of 12 gpu-cores) Opslag 256 GB ssd (maximaal 2 TB) Webcam 12megapixel-camera Aansluitingen 2x of 4x Thunderbolt 4, 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting, 2,5Gbit/s-netwerkaansluiting (4 Thunderbolt-poorten) Draadloos Wifi 7, bluetooth 6 Afmetingen 54,7 × 46,1 × 14,7 cm

Uiterlijk is er niets veranderd aan de iMac die wederom in zeven kleuren te koop is. Ik ontving dit jaar voor het eerst een paarse uitvoering en dat is echt een fraai kleurtje. De bouwkwaliteit van de grotendeels uit aluminium opgetrokken behuizing blijft onovertroffen. Een nadeel van het verder fraaie ontwerp blijft voor mij dat het scherm niet in hoogte verstelbaar is. Ik zou het wel fijn vinden als ik het scherm net wat hoger kan zetten.

Je krijgt afhankelijk van de uitvoering achterop twee of vier Thunderbolt-poorten en een 3,5mm-aansluiting op de zijkant. Op de duurdere modellen met vier Thunderbolt-poorten zoals ik die getest heb zit in de voedingsadapter een ethernetaansluiting, die nu 2,5 Gbit/s haalt. Het 24inch-scherm met 4,5K-resolutie is ongewijzigd en nog steeds prachtig.

Tegen een meerprijs kun je op de duurdere basisuitvoering kiezen voor een ontspiegeld scherm, maar ik heb een variant met het normale scherm getest. Ik kan dus niks over die ontspiegelde variant zeggen, maar het beeld van het normale scherm is (net als bij zijn voorganger) prima. Ook de 12megapixel-webcam boven het scherm is gelijk gebleven aan die uit de iMac met M4 uit 2024 en biedt een uitstekende beeldkwaliteit.

Twee varianten

Net als bij het vorige model kun je dit jaar kiezen uit twee basisuitvoeringen die je vervolgens naar eigen wens kunt aanpassen. Vergeleken met de introductieprijzen van de M4-modellen uit 2024 betaal je voor het instapmodel 300 euro meer en voor de uitvoering met vier poorten 250 euro meer.

Het instapmodel van 1819 euro heeft een processor met 10 cores, 16 GB RAM, 256 GB opslag en twee Thunderbolt-poorten. De door ons geteste versie van 2019 euro biedt een processor met 12 cores, vier Thunderbolt-poorten, ethernet en Touch ID op het toetsenbord. Op beide varianten kun je het geheugen en de opslag aanpassen bij aankoop.

Denk hier goed over na, want het interne geheugen en de interne opslag kun je na aanschaf niet zelf uitbreiden. In de praktijk kun je met 16 GB RAM op macOS lekker werken. Over de opslag zou ik me wat sneller zorgen maken, want 256 GB is tegenwoordig best krap.

Razendsnel

De M6-processor heeft ten opzichte van de M4 op allebei de varianten twee cores meer. De geteste variant met vier Thunderbolt-poorten heeft een M6 met 12 cores ten opzichte van de M4 met 10 cores op zijn directe voorganger. Het goedkopere model heeft een M6 met 10 cores. In onze tests stijgen de singlecore-prestaties met ruim 20 procent, terwijl de multicore-prestaties zo’n 30 procent hoger liggen ten opzichte van de M4 met 10 cores.

Benchmark iMac M6 iMac M4 Verschil Cinebench R23 singlecore 2654 2175 +22% Cinebench R23 multicore 17.704 13.802 +28% Geekbench 5 singlecore 3122 2621 +19% Geekbench 5 multicore 17.624 12.88 +37%

De prestaties zijn goed, maar opvallend is wel dat de iMac net iets langzamer is dan een Mac mini of MacBook Pro met dezelfde M6-chip. Dat komt vermoedelijk doordat Apple het apparaat zo stil mogelijk wil houden. Je hoort de koeling van de dunne iMac in de praktijk namelijk niet.

De ssd met een capaciteit van 256 GB heeft in onze test een lees- en schrijfsnelheid van respectievelijk 2840 MB/s en 2389 MB/s. Dat is op zich prima, maar tegenwoordig niet bijzonder snel. Deze snelheid geldt specifiek voor de geteste uitvoering met 256 GB opslag. We vermoeden dat varianten met meer opslag sneller zijn doordat er meer geheugenchips tegelijkertijd gebruikt worden, maar die hebben we niet getest.

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Conclusie

De iMac met M6-processor is vooral een prestatie-upgrade: Apple gebruikt hetzelfde ontwerp dat we al sinds 2021 kennen met opnieuw snellere hardware. De iMac blijft wat mij betreft de fraaiste all-in-one die je kunt kopen. Wel liggen de prijzen 250 tot 300 euro hoger dan de introductieprijzen van de M4-uitvoeringen uit 2024. Heb je al een scherm? Dan is de onlangs geteste Mac mini met vrijwel dezelfde hardware een prima alternatief.

In het kort De Apple iMac 24 inch (2026) behoudt het 4,5K-scherm en krijgt een M6-processor met 10 of 12 cpu-cores. De Nederlandse adviesprijzen beginnen bij 1819 euro voor twee Thunderbolt-poorten en 2019 euro voor vier poorten. Beide basisuitvoeringen hebben 16 GB werkgeheugen en een ssd van 256 GB. De geteste uitvoering presteert duidelijk beter dan zijn M4-voorganger, maar het scherm blijft niet in hoogte verstelbaar.