Stichting Consumers United in Court (CUIC) heeft internetprovider Odido voor de rechter gesleept. Via de massaclaimt wil CUIC het voor elkaar krijgen dat Odido minstens 500 euro aan elke gedupeerde klant moet betalen vanwege het eerder dit jaar voorgevallen datalek.

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Begin dit jaar wisten hackers ongeveer 6,2 miljoen accountgegevens van huidige en voormalige Odido-klanten te bemachtigen. Daarbij zijn onder andere volledige namen, telefoonnummers, bankrekeningnummers en in sommige gevallen zelfs nummers van paspoorten en id-kaarten buitgemaakt en gelekt.

De Nederlandse stichting CUIC zette in april van dit jaar al een massa-procedure op tegen Odido, omdat het bedrijf zijn klantgegevens niet afdoende zou hebben beschermd. Die massaclaim is deze maand officieel in gang gezet - CUIC is naar de rechter gestapt en heeft Odido gedagvaard.

Te weinig maatregelen

Wat CUIC betreft heeft Odido niet de nodige maatregelingen getroffen om de data van klanten te beschermen. Hackers wisten aan deze gegevens te komen via een klantrelatiebeheersysteem van het bedrijf Salesforce. Dat bedrijf heeft voor het datalek Odido al gewaarschuwd voor mogelijke hacks.

Daarnaast bekritiseert CUIC het feit dat ook oude klantegegevens zijn gelekt. Het gaat in sommige gevallen om gegevens van klanten die tot wel tien jaar geen klant meer waren. Dit terwijl Odido zelf stelt dat klantgegevens van voormalige klanten maximaal twee jaar worden bewaard.

Minstens 500 euro per gedupeerde

CUIC wil dat Odido minstens 500 euro per gedupeerde persoon uitkeert, al kunnen de bedragen ook hoger liggen wanneer het om gevoeligere gegevens gaat. Volgens CUIC hebben zich al meer dan een half miljoen mensen aangemeld voor de claim, en inschrijven kan nog altijd.

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Reactie van Odido

Een woordvoerder van Odido heeft via NOS gereageerd op de massaclaim. "De rechter heeft nog geen inhoudelijk oordeel gegeven over de aansprakelijkheid van Odido of de gevorderde schadevergoeding." Verder gaat de woordvoerder er niet op in, aangezien de rechtszaak nog loopt.