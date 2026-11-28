Begin dit jaar wisten hackers ongeveer 6,2 miljoen accountgegevens van huidige en voormalige Odido-klanten te bemachtigen. Daarbij zijn onder andere volledige namen, telefoonnummers, bankrekeningnummers en in sommige gevallen zelfs nummers van paspoorten en id-kaarten buitgemaakt en gelekt.
De Nederlandse stichting CUIC zette in april van dit jaar al een massa-procedure op tegen Odido, omdat het bedrijf zijn klantgegevens niet afdoende zou hebben beschermd. Die massaclaim is deze maand officieel in gang gezet - CUIC is naar de rechter gestapt en heeft Odido gedagvaard.
Te weinig maatregelen
Wat CUIC betreft heeft Odido niet de nodige maatregelingen getroffen om de data van klanten te beschermen. Hackers wisten aan deze gegevens te komen via een klantrelatiebeheersysteem van het bedrijf Salesforce. Dat bedrijf heeft voor het datalek Odido al gewaarschuwd voor mogelijke hacks.
Daarnaast bekritiseert CUIC het feit dat ook oude klantegegevens zijn gelekt. Het gaat in sommige gevallen om gegevens van klanten die tot wel tien jaar geen klant meer waren. Dit terwijl Odido zelf stelt dat klantgegevens van voormalige klanten maximaal twee jaar worden bewaard.
Minstens 500 euro per gedupeerde
CUIC wil dat Odido minstens 500 euro per gedupeerde persoon uitkeert, al kunnen de bedragen ook hoger liggen wanneer het om gevoeligere gegevens gaat. Volgens CUIC hebben zich al meer dan een half miljoen mensen aangemeld voor de claim, en inschrijven kan nog altijd.
Reactie van Odido
Een woordvoerder van Odido heeft via NOS gereageerd op de massaclaim. "De rechter heeft nog geen inhoudelijk oordeel gegeven over de aansprakelijkheid van Odido of de gevorderde schadevergoeding." Verder gaat de woordvoerder er niet op in, aangezien de rechtszaak nog loopt.
Eerder dit jaar plaatsten we op ID een uitgebreid overzicht over wat de gevolgen kunnen zijn voor mensen bij wie de gegevens via Odido zijn gelekt. Denk bijvoorbeeld aan e-mails en telefoontjes die gericht zijn op het scammen van de gedupeerde. Bekijk dit overzicht hier.