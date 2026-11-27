Heb je een elektrische kruik van Zenwave? Stop met gebruiken en opladen. De NVWA publiceerde gisteren een waarschuwing wegens kortsluiting en oververhitting. Controleer welk model je hebt en waar je hem kocht: dat bepaalt waar je de terugroepactie regelt.

Welke kruiken vallen onder de terugroepactie?

Controleer of je een elektrische Zenwave-kruik met draagband hebt met modelnummer ZEN002, ZEN002P of ZEN002G. De terugroepactie betreft de groene, roze en grijze uitvoeringen, verkocht van december 2023 tot en met oktober 2026. Er is binnen deze groep dus geen kleur die je nog veilig kunt blijven gebruiken. Zenwave roept alle exemplaren terug, ook als ze nog goed lijken te werken.

Waarom moet je ook stoppen als de kruik nog werkt?

Volgens de NVWA kan vocht of lucht in de kruik tijdens het opwarmen kortsluiting of oververhitting veroorzaken. Daarbij kunnen vonken, rook of brandlucht ontstaan, met risico op brand, brandwonden of een elektrische schok. Dat je eerder niets hebt gemerkt, maakt verder gebruik niet verantwoord. Gebruik de kruik niet meer en laad hem niet meer op. Zenwave vraagt ook om hem direct van de lader te halen.

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Geld terug of een elektrische deken?

Heb je rechtstreeks bij Zenwave gekocht, dan kun je kiezen voor terugbetaling of een elektrische warmtedeken, zolang de voorraad strekt. Wil je zelf een ander warmteproduct uitzoeken, dan geeft terugbetaling je die vrijheid. Kies de deken alleen als je die ook wilt gebruiken: je krijgt hem in plaats van je geld terug. Volgens Zenwave vallen de elektrische dekens niet onder deze terugroepactie.

Een deken gebruik je anders dan een kruik. Lees daarom ook onze tips voor het veilig gebruiken van een elektrische deken.

Waar regel je de terugroepactie?

Voor aankopen via de eigen webshop verwijst Zenwave naar het terugroepformulier op zijn website. Volg daar de instructies voor het onbruikbaar maken en aanmelden van de kruik. Lukt een stap niet, neem dan contact op met Zenwave voor hulp. Heb je de kruik bij een andere winkel of via een ander platform gekocht, dan loopt de afhandeling via dat verkoopkanaal.