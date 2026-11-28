Er is een (RED)-versie van de eerder dit najaar uitgekomen HomePod Mini 2 gespot in een Apple-winkel. Waarschijnlijk wordt deze volgende week officieel aangekondigd.

De nieuwe versie van Apple's speaker is in diverse winkels al gespot. Mark Gurman van Bloomberg plaatste een foto van een exemplaar van de doos op X. De speaker is felrood en heeft het (RED)-label op de doos. Naar verwachting zal de speaker geen andere verschillen hebben met de bestaande HomePod Mini 2.

Release volgende week

Naar alle waarschijnlijkheid wordt de speaker volgende week aangekondigd en wordt hij daarna meteen verkocht. Die aankondiging vindt waarschijnlijk op 1 december plaats, aangezien het dan Wereld Aids Dag is.

Apple werkt sinds 2006 samen met (RED) om geld op te halen voor The Global Fund, een organisatie dat vecht tegen ziektes als aids en malaria in Afrika. Apple brengt daarom met enige regelmaat (RED)-versies van hun producten uit.

Andere Apple-producten die een (RED)-versie krijgen

Naast de HomePod Mini 2 zal Apple naar verwachting ook vier andere (RED)-producten aankondigen. Het zou gaan om de AirPods Max 2, een rode armband voor de AirPods pro, een rode sportband voor de Apple Watch en een rode AirTag 2. Dit is echter nog niet bevestigd.

Over de HomePod Mini 2

De HomePod Mini 2 kwam eerder dit najaar beschikbaar. Deze slimme speaker heeft verbeterde audioverwerking, nieuwe lichteffecten en ondersteuning voor surroundgeluid. Gebruikers kunnen maximaal vier HomePod Mini 2-speakers koppelen aan de nieuwe Apple TV 4K. Daarmee ontstaat een surroundopstelling met speakers aan de voor- en achterkant van de kamer. De speakers herkennen hun positie in de ruimte, waarna het geluid automatisch wordt gekalibreerd. Ook is het mogelijk om een of twee HomePod Mini 2-speakers te gebruiken voor de geluidsweergave van een Mac.

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Ook het bedienen van slimme apparaten in huis blijft een belangrijke functie van de HomePod Mini 2. Met spraakopdrachten kun je bijvoorbeeld een geschikt slim deurslot vergrendelen, de garagedeur sluiten, de thermostaat lager zetten of de verlichting uitschakelen. Uiteraard kun je daarvoor ook de Woning-app op een iPhone of iPad gebruiken.