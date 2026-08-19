Voor iedere Star Wars-games die verschijnt, worden er drie geannuleerd. Daar lijkt het tenminste op, zeker nu bekend is geworden dat een online rpg met de codenaam Star Wars: Magellan vorig jaar is geannuleerd - een volgende in de lange lijst met nooit verschenen games.

Magellan is nooit officieel aangekondigd, in tegenstelling tot andere geannuleerde Star Wars-games als Star Wars 1313 en Project Ragtag. Toch heeft het platform MP1ST een aantal details rondom de game, met bijbehorende gameplay- en ontwikkelingsbeelden in handen dankzij een voormalig werknemer die de beelden in een portfolio heeft verwerkt en gedeeld. De beelden zijn te bekijken in dit artikel .

Daarin is ook duidelijk geworden dat deze Star Wars-game een actie-rollenspel (afgekort arpg) betrof, die in ontwikkeling was bij Echtra Games - bekend van de rpg Torchlight 3. Echtra werd in 2021 overgenomen door Zynga, de uitgever en mede-ontwikkelaar van multiplayershooter Star Wars: Hunters - waarvan de servers inmiddels ook niet meer draaien. Echtra Games werd in 2025 echter gesloten, en hoewel bekend was dat er aan een online rpg gewerkt werd, is nu pas duidelijk dat dit om een Star Wars-game ging.

Van wat op te maken valt uit de beelden, zou Magellan een coöperatieve multiplayergame worden waarin spelers samen een spelwereld kunnen verkennen, en daar missies uit kunnen voeren. De gameplay wordt in de beelden beschreven als ‘shoot and loot’, met doelen als het vinden van bepaalde personages en locaties, het hacken van signalen en het doorzoeken van containers, waar het looten aan te pas komt. Er leek ook een soort sociaal systeem met npc’s gepland te zijn, waarin je banden opbouwt met bepaalde personages.

Het klinkt allemaal een beetje als een Star Wars-versie van Destiny, met het iets kleurrijkere en cartooneske stijltje dat Star Wars: Hunters ook eigen maakte. Er zijn twee personages te zien waarmee gespeeld wordt in de beelden, waaronder een Mandalorian met blasters en een Twi’lek Jedi.

© Zynga

We gaan Star Wars: Magellan nooit spelen

Games worden om allerlei redenen geannuleerd. Later meer over waarom dat juist met Star Wars zo vaak voor lijkt te komen, maar in het geval van Magellan is het vooral een industrie-situatie. Zynga had een samenwerking met Take-Two - het moederbedrijf dat bijvoorbeeld ook boven GTA 6-ontwikkelaar Rockstar Games staat - maar die overeenkomst viel in het water.

Om geld te besparen wordt vervolgens gekeken naar welke projecten iets op kunnen leveren, welke studio's ver genoeg zijn om iets uit te brengen: dergelijke factoren. Waarschijnlijk boekte Echtra Games niet genoeg progressie met Star Wars: Magellan, en werd de studio gesloten om ervoor te zorgen dat het bedrijf niet teveel geld zou bloeden. Het maken van games kost nu eenmaal veel geld - voornamelijk vanwege de salarissen van werknemers - dus kan er vroeg in het proces worden besloten om de ontwikkeling stop te zetten. Dit is helaas de realiteit van de gamesindustrie.

Ik moet zeggen: het is best jammer dat Magellan geannuleerd is. Er zijn niet veel toegewijde online Star Wars-ervaringen meer. De Star Wars Battlefront 2-community is nog hecht, en heeft op pc een erg actieve modding-scene, maar verder ben je vooral aangewezen op de mmorpg (massive multiplayer online roleplaying game) Star Wars: The Old Republic voor meer verhaalgedreven online ervaringen in het Star Wars-universum.

The Old Republic is een heerlijke game, en wordt nog tot op de dag vandaag voorzien van nieuwe content in de vorm van customization en verhalende uitbreidingen, maar de game gaat ook vrij diep. The Old Republic is niet de meest toegankelijke ervaring, wat ook waarde heeft, maar Magellan had hier goed tegenover gepast. Maar misschien is het ook maar beter zo. Mijn backlog is al groot genoeg zonder de oneindige hoeveelheid content die online rpg's geregeld bieden.

© Broadsword Online Games

Maar goed, Star Wars: Hunters was verre van indrukwekkend en Torchlight 3 kreeg ‘wel oké’ reviewscores. Of Echtra Games dus überhaupt een Star Wars-game neer ging zetten waar we massaal onze tanden in gingen zetten is dus nog maar de vraag, maar ik had het graag gezien. De beelden tonen mooi vormgegeven omgevingen, en leuk uitziende vijanden. De cartooneske stijl spreekt mij ook erg aan.

Waarom worden Star Wars-games geannuleerd?

Met de annulering schaart Star Wars: Magellan zich onder beruchte Star Wars-games die nooit het daglicht hebben gezien. Star Wars: 1313 bijvoorbeeld, dat draaide om een jonge Boba Fett, die op een Uncharted-achtig avontuur ging in de onderwereld van Coruscant. Of een Darth Maul-game, nieuwe Battlefront-shooters en een paar jaar geleden nog een first-person shooter van Respawn Entertainment - de makers van Jedi: Fallen Order, Jedi: Survivor en de Titanfall-games - waarin je zou spelen als een Mandalorian-krijger.

© Lucasfilm

Je hoort bijna meer over Star Wars-games die niet uitkomen dan wel. Het valt immers nog maar te bezien of games als Star Wars: Eclipse van Detroit: Become Human-maker Quantum Dream ooit het daglicht gaat zien, of Saber Interactive de ontwikkelaar is die een Knights of the Old Republic-remake voor elkaar kan boksen, nadat Aspyr Media dat niet lukte.

Waarom lijkt juist Star Wars in zoverre de dupe te zijn van al deze annuleringen? Nou, het feit dat het Star Wars is heeft daar in de basis al invloed op. Een licentie afkopen kost namelijk klauwen met geld, wat het maken van een Star Wars-game sowieso een riskante onderneming maakt. Een 'redelijk succes' kan alleen al door die kosten ineens financieel verlies betekenen, en soms is dat het risico niet waard. Daarbij moet je als ontwikkelaar ook binnen de lijntjes van de franchise kleuren - al lijkt Lucasfilm iets meer vrijheid aan te moedigen met projecten als de The Ninth Jedi-anime. Desalniettemin zijn er waarschijnlijk strenge maatstaven waar een game aan moet voldoen.

© Lucasfilm

Daarbij had Lucasfilm voor de Disney-overname in 2012 een toegewijde gamedivisie met LucasArts, dat zowel zelf spellen ontwikkelde als coördineerde met derde partijen. Toen er na de overname ontslagen vielen, werd praktisch heel LucasArts gesloten - er bleven een handjevol werknemers over om lopende licenties te onderhouden. Alle projecten werden toen dus geannuleerd, én er werd besloten om Electronic Arts het exclusieve recht te geven op het maken van StarWars-games.

Het is dus niet louter ellende. Tegenwoordig heeft Lucasfilm weer een toegewijde gametak in Lucasfilm Games, en de exclusiviteit met Electronic Arts is niet langer. Twee jaar geleden kwam Star Wars: Outlaws uit, en dit jaar staan er twee gewaagde Star Wars-spellen op stapel. Op 27 augustus komt Star Wars Zero Company uit, en na mijn previewsessie raak ik er steeds meer van overtuigd dat die tactische strategiegame letterlijk uit mijn dromen is geplukt, maar daarover lees je hier meer .

En dan komt in oktober ook Star Wars: Galactic Racer nog eens uit, waarin je plaatsneemt in speeders en podracers om de intergalactische snelheidsduivel uit te hangen. En wie weet: misschien wordt er elders wel gewerkt aan een multiplayer Star Wars-game, waar we nu nog niets van af weten.