Apple zou plannen hebben om nieuwsberichten en artikelen aan hun AI-assistent Siri te geven, zodat hij daar van kan leren en beter kan worden.

Apple zou daarbij niet simpelweg de nieuwsberichten stelen, maar daadwerkelijk met uitgevers overleggen om tot een deal te komen, zo meldt The Wall Street Journal. Door meerjarige contracten af te sluiten, zou Apple de content van deze uitgevers mogen gebruiken om aan Siri te overhandigen. Daarbij zou Apple de uitgevers per bericht betalen.

Doordat Siri al deze nieuwsberichten kan lezen, zou de assistent niet alleen slimmer worden, maar de berichten - of informatie daaruit - weer kunnen delen met gebruikers. Apple zou in ieder geval al meerdere maanden overleggen met uitgevers, al worden er geen specifieke uitgevers of nieuwspublicaties genoemd.

De nieuwe Siri AI

Terwijl AI-assistenten als ChatGPT, Gemini en Claude blijven groeien, is Apple de laatste jaren achtergebleven op het gebied van AI. Het bedrijf heeft daarop besloten om Siri uit te breiden en slimmer te maken met de Gemini AI-technologie van Google, al gaan er ook geruchten dat Apple nog steeds een eigen AI-model wil ontwikkelen.