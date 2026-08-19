Apple laat app-ontwikkelaars vanaf 1 oktober tegelijk het Apple-betaalsysteem als een alternatieve betaalmethode aanbieden voor apps en in-app-aankopen in Europa. Daarbij gaan de tarieven voor apps in de App Store op de schop.

Apple heeft aangekondigd dat het deze nieuwe structuur na gesprekken met de Europese Commissie heeft opgesteld. Het houdt kortgezegd in dat appmakers zowel Apple's eigen betaalsysteem als een alternatieve betaalmethode mogen aanbieden en dat de tarieven van de App Store veranderen.

Vanaf 1 oktober gaat het systeem op de schop en wordt het versimpeld. Ontwikkelaars kunnen gebruikers van app nog altijd gebruik laten maken van Apple's eigen betaalsysteem om aankopen te betalen, maar ook alternatieve betaalmethodes. Het is daarbij mogelijk om beide methodes tegelijk aan te bieden, waardoor er meer betaalmethodes tegelijk te zien kunnen zijn: een betaalknop specifiek van Apple, of een alternatief.

Andere commissietarieven

Ook komt de Core Technology Fee voor apps op iOS die buiten de App Store worden aangeboden te vervallen. Die is nu nog 50 cent per appinstallatie. Ook waren er doorlopende servicekosten voor appmakers als ze mensen doorverwezen naar eigen betaalmethodes. Dit alles wordt nu geschrapt.

Ontwikkelaars die hun apps buiten de App Store aanbieden, gaan vanaf oktober 5 procent van de omzet uit in-appaankopen overdragen aan Apple. Wanneer de App Store en Apple's eigen betaalsysteem worden gebruikt, komt dat percentage hoger te liggen, namelijk op 26 procent. Wanneer wel de App Store wordt gebruikt, maar een alternatief betaalsysteem, ligt de commissie op 20 procent. Er zijn ook kortingen op deze percentages beschikbaar voor appmakers die deelnemen aan diverse programma's van Apple.

Bescherming voor kinderen

Apple voert daarnaast strengere regels in om kinderen te beschermen. Apps die specifiek voor kinderen zijn bedoeld, mogen niet meer extern linken naar externe betaalmethodes. Voor apps voor kinderen van onder de 13 jaar zijn alternatieve betaalsystemen geheel verboden, terwijl kinderen tussen de 13 en 18 jaar altijd eerst toestemming moeten krijgen.

Digital Markets Act

Apple zoekt al langere tijd naar manieren om aan de Digital Markets Act in Europa te voldoen. Apple ontving eerder al een boete van 500 miljoen euro omdat het niet aan die regels voldeed. Daarom nam Apple vorig jaar de commissies op de schop, wat in een complexere structuur resulteerde waar weinig mensen over te spreken waren. De bovenstaande nieuwe structuur moet dat deels oplossen.