Microsoft heeft bekendgemaakt welke spellen de komende weken op Xbox Game Pass verschijnen. Daaronder valt ook het nieuwe Resonance: A Plague Tale Legacy.

Microsoft onthulde de nieuwe line-up voor Xbox Game Pass op Xbox Wire. Een van de spellen die daarbij in het oog springt is Resonance: A Plague Tale Legacy. Die game komt op 27 augustus uit en zal dus meteen op Xbox Game Pass komen te staan.

Prequel op vorige A Plague Tale-games

Resonance: A Plague Tale Legacy speelt zich vijftien jaar voor A Plague Tale: Requiem af. Spelers besturen niet het hoofdpersonage uit de voorgaande games, maar Sophia, een personage uit die spellen. In deze game is ze nog een jonge plunderaar die achter de geheimen uit haar verleden probeert te komen.

Zo komt ze terecht op Minotaur Island, waar dodelijke beproevingen en verraderlijke paden tegenkomt. Ook lost ze puzzels op terwijl ze vecht en het leger dat haar achtervolgt een stap voor probeert te blijven. En dan is er nog het mythische wezen waar het eiland naar vernoemd is.

Alle aankomende Xbox Game Pass-releases

Hieronder valt een lijst te vinden met alle nieuwe toevoegingen aan Xbox Game Pass.

Egging On (Xbox Series-consoles, pc, handheld en cloud) – Vanaf nu ook speelbaar via Game Pass Premium, stond al op Game Pass Ultimate en PC Game Pass

(Xbox Series-consoles, pc, handheld en cloud) – Vanaf nu ook speelbaar via Game Pass Premium, stond al op Game Pass Ultimate en PC Game Pass Vapor World: Over the Mind - Game Preview (console, pc en cloud) – Vanaf nu speelbaar via Game Pass Ultimate en PC Game Pass

- Game Preview (console, pc en cloud) – Vanaf nu speelbaar via Game Pass Ultimate en PC Game Pass BlazBlue Entropy Effect X (Xbox Series-consoles, pc en cloud) – Vanaf nu ook speelbaar via Game Pass Premium, stond al op Game Pass Ultimate en PC Game Pass

(Xbox Series-consoles, pc en cloud) – Vanaf nu ook speelbaar via Game Pass Premium, stond al op Game Pass Ultimate en PC Game Pass Relooted (Xbox Series-consoles, pc en cloud) – Vanaf nu ook speelbaar via Game Pass Premium, stond al op Game Pass Ultimate en PC Game Pass

(Xbox Series-consoles, pc en cloud) – Vanaf nu ook speelbaar via Game Pass Premium, stond al op Game Pass Ultimate en PC Game Pass Starsand Island (Xbox Series-consoles, pc en cloud) – Vanaf 20 augustus ook speelbaar via Game Pass Premium, stond al op Game Pass Ultimate en PC Game Pass

(Xbox Series-consoles, pc en cloud) – Vanaf 20 augustus ook speelbaar via Game Pass Premium, stond al op Game Pass Ultimate en PC Game Pass Aerial Knight’s DropShot (Xbox Series-consoles, pc, handheld en cloud) – Vanaf 25 augustus ook speelbaar via Game Pass Premium, stond al op Game Pass Ultimate en PC Game Pass

(Xbox Series-consoles, pc, handheld en cloud) – Vanaf 25 augustus ook speelbaar via Game Pass Premium, stond al op Game Pass Ultimate en PC Game Pass Blood Dungeon (Xbox Series-consoles, pc en cloud) – Vanaf 25 augustus speelbaar via Game Pass Ultimate en PC Game Pass

(Xbox Series-consoles, pc en cloud) – Vanaf 25 augustus speelbaar via Game Pass Ultimate en PC Game Pass Resonance: A Plague Tale Legacy (Xbox Series-consoles, pc, handheld en cloud) – Vanaf 27 augustus speelbaar via Game Pass Ultimate en PC Game Pass

(Xbox Series-consoles, pc, handheld en cloud) – Vanaf 27 augustus speelbaar via Game Pass Ultimate en PC Game Pass Young Suns (console, pc en cloud) – Vanaf 31 augustus ook speelbaar via Game Pass Premium, stond al op Game Pass Ultimate en PC Game Pass

(console, pc en cloud) – Vanaf 31 augustus ook speelbaar via Game Pass Premium, stond al op Game Pass Ultimate en PC Game Pass Shelldiver (console, pc en cloud) – Vanaf 1 september speelbaar via Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass

De volgende spellen worden op 31 augustus van Xbox Game Pass verwijderd: