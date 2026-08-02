Hoewel het een van de meest geanticipeerde games ooit gemaakt is, heeft Rockstar Games nog nauwelijks échte gameplaybeelden van het aankomende Grand Theft Auto 6 getoond. Toch kunnen een aantal gameplayelementen wel al voorspeld worden.

Dit artikel is onderdeel van onze grote FAQ rondom GTA 6, waarin zoveel mogelijk vragen rondom de game beantwoord worden.

Rockstar Games staat bekend om de ontzettend gedetailleerde werelden die de ontwikkelaars bouwen, en diverse activiteiten die je daarin kunt uitvoeren. Een aantal gameplay-opties van het spel zijn al bekendgemaakt middels de officiële website en de trailers, hoewel er nog geen rechtstreekse gameplaybeelden gedeeld zijn.

Heists en andere vormen van actie in GTA 6

Het is te verwachten dat het plannen en uitvoeren van overvallen (ook wel Heists geheten) een groot onderdeel van de ervaring wordt. Net als in GTA 5 lijkt het er ook op dat Jason en Lucia kleinere winkels van hun rijkdommen kunnen beroven, aangezien we ze in de eerste trailer een supermarkt binnen zien stormen.

Om bij het thema van actievolle gameplay te blijven: we hebben Lucia ook in een soort kooigevecht kunnen zien. Omdat zij een echte vechtersbaas is, zou het ons niet verbazen als we deel kunnen nemen aan verschillende knokpartijen in Vice City. In het verlengde van ‘sport’ hebben we ook beelden gezien van trainingslocaties, waar eventuele fitness-minigames aan bod kunnen komen. Jason benchpresst in de trailer 120 kilo, wat gezien Rockstars oog voor detail wellicht ook een effect kan hebben op de gezondheid van het personage.

© Rockstar Games

Minder wapens op zak?

In iedere GTA-game tot nu toe heb je als speler toegang gehad tot een zogenaamd 'weapon wheel', waarmee je continu direct toegang hebt tot ieder wapen dat je gekocht hebt. GTA 6 lijkt dit echter iets om te gooien, en inspiratie te nemen van Rockstars vorige game, Red Dead Redemption 2.

In dat spel kon hoofdpersonage Arthur Morgan namelijk ook 'maar' twee revolvers/pistolen, en twee grotere wapens meenemen. De rest van zijn arsenaal bevindt zich in de inventaris van zijn paard, dus die moet in de buurt zijn om andere wapens te pakken.

Het lijkt erop dat GTA 6 een vergelijkbaar systeem toepast, met verschillende Weapon Lockers die zich bevinden in boten, auto's en safehouses.

Spelen sociale media een rol in GTA 6?

In rustiger vaarwater lijken sociale media ook een rol te spelen. De trailers zitten vol met nieuwsbeelden op zowel televisies als via TikTok-achtige apps, dus wellicht bevat het spel een mechaniek dat draait om het runnen van een socialmedia-account. Op de Braziliaanse Amazon-pagina van GTA 6 wordt social media ook benoemd: "Geïntegreerde sociale netwerken: Bekijk viral video's, volg influencers en ontdek evenementen in de spelwereld via je in-game mobiele telefoon."

Het lijkt er dus op dat je in-game influencers zou kunnen volgen, en dat de sociale media een indicatie geven van activiteiten die je in de spelwereld uit kunt voeren.

Sommige van de namen van deze in-game apps en platforms zijn mogelijk ook gelekt. Bekende GTA-insider Tez2 meldt op GTA Forums dat hij diverse app- en domeinnamen heeft gevonden. Deze namen zouden in mei 2025 ijn vastgelegd door een tussenbedrijf waar Take-Two mee samenwerkt, en dat zijn geheel volgens GTA-traditie parodieën op bestaande apps. Rydeme zou bijvoorbeeld een fictieve versie van Uber kunnen zijn. De domeinen zijn als volgt:

what-up.app rydeme.app buckme.app leonidagov.org brianandbradley.com hookers-galore.com wipeoutcornskin.com myboyhasacreepycorndog.com

Kun je jagen in GTA 6?

De meest recente trailer liet daarbij ook veel wilde dieren zien, wat wellicht een hint kan zijn naar uitgebreide jaag-mogelijkheden. De technologie voor dieren in Red Dead Redemption 2 is immers erg uitgebreid, dus misschien heeft Rockstar daar een plekje voor gevonden in GTA 6. Er zijn tevens een aantal natuurgebieden onthuld die ontdekt kunnen worden in de game, wat ook de aanname voedt dat jagen een mogelijkheid is.

Water lijkt daarnaast een wat grotere rol te spelen in en rondom Vice City. Het gebied met de naam Grassrivers laat onder meer zien dat spelers plaats kunnen nemen in een hovercraft en kajaks. Bovendien lijkt het erop dat we in GTA 6 kunnen duiken en doet Rockstar het eindelijk: vissen wordt een mogelijkheid! Verdere rustgevende activiteiten in de stad zelf zijn volgens de trailers het minigolfen en poolen. Daarbij heeft Jason een PlayStation 5-achtige console thuis staan, dus misschien kunnen we ook wel videogames spelen ín de videogame.

© Rockstar Games

Gelekte gameplayelementen

Een gebruiker genaamd teapotuberhacker heeft in december van 2022 bijna honderd video’s geplaatst op GTAForums, die naar eigen zeggen beelden van Grand Theft Auto 6 tonen. De bestanden laten een alfaversie van het spel zien, waarin verschillende details opvallen.

Bijvoorbeeld een balk die aftelt naar de komst van de politie en verschillende opties wanneer je een pistool op iemand richt; een beetje zoals in Red Dead Redemption 2, waarin je kunt focussen op NPC’s en hen kunt begroeten of in de zeik kunt nemen. Ook was in de beelden te zien dat Lucia een stripclub betreedt, en overvallen Jason en Lucia samen een restaurant.

Gezien deze opties uit een mogelijke alfaversie van GTA 6 afkomstig zijn, is het niet zeker of deze functies ook - in dezelfde capaciteit - in de uiteindelijke game aanwezig zijn.

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