Het is een ietwat andere Star Wars-game dan waar je aan gewend bent. Geen actie-avontuur waarin je door de bossen van Kashyyyk klautert en een grote gloeistok rond zwaait, maar een diepgaande strategygame waarin je als aanvoerder Hawks een squadron operators door allerlei missies in de Galaxy Far, Far Away loodst.
Dat doe je in het tijdperk van The Clone Wars, waarin de welwillende Galactic Republic het - met steun van de mystieke Jedi Order - opneemt tegen de Separatists en diens robotleger. Zero Company - de operatie onder leiding van Hawks - opereert in principe los van deze facties, maar wanneer een mystieke Force-cult genaamd de Infinite Coil en stennis begint te schoppen naast de Separatists worden Hawks en co. gerekruteerd door de Republic.
Strategie Wars
Aan jou dus om jouw team op te bouwen, nieuwe leden te rekruteren en stukje bij beetje missies uit te voeren die het heelal een stukje veiliger maken. Dat doe je dus in tactische gevechten, waarin je vanuit isometrisch perspectief teamgenoten aanstuurt.
Naast tactiek binnen de gevechten kun je jouw team ook sterk aanpassen, vaardigheden aanleren en sterker maken. Dat gaan ze nodig hebben, want permadeath staat permanent aan in Zero Company. Iedereen - met uitzondering van Hawks zelf - kan permanent het loodje leggen, of ze nou onderdeel zijn van het verhaal of niet.
Ondergetekende mocht recent aan de slag met een vroege versie van Star Wars Zero Company, en wil voorzichtig toegeven dat de Star Wars-game van zijn dromen met Zero Company tot leven komt:
“In essentie is Zero Company namelijk in een lab gemaakt, in ieder geval voor mijzelf. Diepgaande, tactische combat in het Clone Wars-tijdperk, waarin dat tijdperk weer een stukje wordt uitgediept én je een crew met diverse nieuwe personages leert kennen? Met hier en daar een bekend gezicht? Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar Star Wars Zero Company is echt. Het wachten op de volledige release is nu écht ondragelijk.”
Win de game voor PS5
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Star Wars Zero Company is een singleplayer turn-based tactics-game. Je bestuurt een squad in beurten, waarbij positie, vaardigheden en teamopbouw belangrijker zijn dan snelle reflexen. De game speelt zich af in het Clone Wars-tijdperk en is ontwikkeld door Bit Reactor in samenwerking met Lucasfilm Games en Electronic Arts. Daardoor ligt de nadruk op tactische keuzes, verhaal en het samenstellen van een team.
Op welke platforms komt Star Wars Zero Company uit?
Star Wars Zero Company verschijnt op 27 augustus 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series X en S en pc. Voor PlayStation-spelers gaat het om een PS5-versie, met ondersteuning voor offline spelen en Remote Play volgens de Nederlandse PlayStation Store. Er is geen versie voor PlayStation 4 aangekondigd, dus bezitters van oudere consoles hebben een upgrade nodig om deze game te spelen.
Wat kost Star Wars Zero Company op PS5?
De digitale Standard Edition van Star Wars Zero Company kost in de Nederlandse PlayStation Store 59,99 euro. De Deluxe Edition staat daar voor 69,99 euro en voegt vooral cosmetische extra's toe, zoals packs en wapenthema's. Fysieke winkels kunnen andere prijzen of tijdelijke acties hanteren, dus de uiteindelijke prijs van een doosje kan per aanbieder verschillen.
Hoe werkt permadeath in tactische games zoals Star Wars Zero Company?
Permadeath betekent dat een personage na een fatale fout definitief uit je team kan verdwijnen. In tactische games maakt dat missies spannender, omdat je niet alleen het huidige gevecht wilt winnen, maar ook je squad voor latere missies heel wilt houden. Star Wars Zero Company gebruikt dit principe voor teamleden buiten hoofdpersoon Hawks, waardoor rekruteren en investeren in vaardigheden zwaarder weegt.
Welke editie van Star Wars Zero Company past het best bij mij?
Voor de meeste spelers is de Standard Edition genoeg, omdat die de volledige basisgame bevat. De Deluxe Edition is vooral interessant als je waarde hecht aan extra cosmetische items, zoals Clone Wars-geïnspireerde packs en wapenthema's. Wie vooral de campagne, tactische gevechten en het squadbeheer wil spelen, mist met de standaardversie geen kernmissies of aparte verhaallijn op basis van de bekendgemaakte edities.
Waarom is Star Wars Zero Company anders dan Star Wars Jedi-games?
Star Wars Zero Company draait niet om actie, platforming, lightsaber-combat of timing zoals Star Wars Jedi: Fallen Order en Jedi: Survivor. Het is een tactische game waarin je meerdere teamleden bestuurt, gevechten beurt voor beurt plant en risico's afweegt. Daardoor past Zero Company beter bij spelers die van XCOM-achtige strategie, squadbeheer en langere beslissingen houden dan bij spelers die vooral snelle actie zoeken.