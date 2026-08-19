Het Star Wars-universum wordt deze maand uitgebreid met Star Wars Zero Company, een tactische strategygame waarvan wij samen met bol een PS5-exemplaar weg mogen geven.

Het is een ietwat andere Star Wars-game dan waar je aan gewend bent. Geen actie-avontuur waarin je door de bossen van Kashyyyk klautert en een grote gloeistok rond zwaait, maar een diepgaande strategygame waarin je als aanvoerder Hawks een squadron operators door allerlei missies in de Galaxy Far, Far Away loodst.

Dat doe je in het tijdperk van The Clone Wars, waarin de welwillende Galactic Republic het - met steun van de mystieke Jedi Order - opneemt tegen de Separatists en diens robotleger. Zero Company - de operatie onder leiding van Hawks - opereert in principe los van deze facties, maar wanneer een mystieke Force-cult genaamd de Infinite Coil en stennis begint te schoppen naast de Separatists worden Hawks en co. gerekruteerd door de Republic.

Strategie Wars

Aan jou dus om jouw team op te bouwen, nieuwe leden te rekruteren en stukje bij beetje missies uit te voeren die het heelal een stukje veiliger maken. Dat doe je dus in tactische gevechten, waarin je vanuit isometrisch perspectief teamgenoten aanstuurt.

Naast tactiek binnen de gevechten kun je jouw team ook sterk aanpassen, vaardigheden aanleren en sterker maken. Dat gaan ze nodig hebben, want permadeath staat permanent aan in Zero Company. Iedereen - met uitzondering van Hawks zelf - kan permanent het loodje leggen, of ze nou onderdeel zijn van het verhaal of niet.

© Bit Reactor

Ondergetekende mocht recent aan de slag met een vroege versie van Star Wars Zero Company, en wil voorzichtig toegeven dat de Star Wars-game van zijn dromen met Zero Company tot leven komt:

“In essentie is Zero Company namelijk in een lab gemaakt, in ieder geval voor mijzelf. Diepgaande, tactische combat in het Clone Wars-tijdperk, waarin dat tijdperk weer een stukje wordt uitgediept én je een crew met diverse nieuwe personages leert kennen? Met hier en daar een bekend gezicht? Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar Star Wars Zero Company is echt. Het wachten op de volledige release is nu écht ondragelijk.”

Win de game voor PS5

Wat moet je doen om Zero Company te winnen? Ga naar de website van bol , vind de productcode in de url van het spel (bestaande uit zestien cijfers) en vul die hieronder in het invulformulier in! Vergeet ook niet je naam en emailadres in te vullen, dan sturen we je zo snel mogelijk een code om de game fysiek op bol te bestellen!