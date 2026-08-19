Gegevensbescherming is een prioriteit bij ieder besturingssysteem en iedere fatsoenlijke applicatie. Maar voor kritische data en gegevens kunnen we maar beter gebruikmaken van extra beveiliging. AxCrypt, een Zweeds pakket, biedt een aantal versleutelingstools voor gebruikers die hun bestanden willen versleutelen op de eigen computer en in de cloud.

Het Oordeel 4 / 5 Score De Pluspunten Zeer gebruiksvriendelijk

Sterke encryptie (AES)

Snelle integratie in Windows De Minpunten Betalen voor proefversie

Specificaties Prijs: Proefversie van 14 dagen, Premium € 4,75 p/m, Business € 10,33 p/m

Taal: Nederlands

OS: Windows, macOS, Linux, Android en iOS

Website: www.axcrypt.net

AxCrypt gebruikt de Advanced Encryption Standard (AES), een breed geaccepteerd encryptiealgoritme dat ook in de industrie en door overheden wordt toegepast. De software ondersteunt zowel AES-128 als AES-256, waarbij die laatste de sterkste variant is. AxCrypt is software waar je voor moet betalen, waarbij de variant voor thuisgebruik 4,75 euro per maand kost. Je hoeft het niet direct aan te schaffen, want er is een proefversie waarmee je AxCrypt 14 dagen lang kunt uitproberen. Minder aantrekkelijk is wel dat de proefversie een kleine betaling (0,50 euro) vereist ter verificatie van je creditcard.

Mappen en bestanden

De desktopapplicatie opent in een eenvoudige en overzichtelijke interface. Het versleutelen van bestanden of mappen kan via drag-and-drop of via het contextmenu in Windows. Daar kun je ook snel bestanden ontcijferen of veilig verwijderen via de rechtermuisknop en de optie AxCrypt / Secure Delete. Wanneer je bent ingelogd, hoef je niet telkens opnieuw je wachtwoord in te voeren bij elke actie, wat het gebruik versnelt. Dit maakt de tool vooral praktisch voor dagelijks gebruik, eerder dan voor complexe beveiligingsscenario’s.

In het dashboard zie je alle opties van de beveiligingstool.

Daarnaast bevat AxCrypt een aantal extra beveiligingstools, zoals een manager om zowel wachtwoorden als bankkaarten te beschermen. Je krijgt ook een beveiligde messenger waarmee je berichten versleutelt en bepaalt hoelang ze zichtbaar zullen zijn. Om deze berichten te ontcijferen, heeft de ontvanger ook dit pakket nodig. En er is een aparte module om gewone tekst te versleutelen.

Mobiel

De iOS-app van AxCrypt is net zo eenvoudig als de desktopclient. Na het downloaden hoef je alleen je e-mailadres en AxCrypt-wachtwoord in te voeren. De mobiele apps voor Android en iOS laten gebruikers vooral versleutelde bestanden bekijken en beheren. De functionaliteit is beperkter dan op desktop, wat typisch is voor dit type software. Het wachtwoordbeheer wordt via een externe webomgeving afgehandeld.

Het gemakkelijkst gebruik je AxCrypt via het contextmenu.

Conclusie