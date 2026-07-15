Spotify krijgt een eigen AI-assistent waarmee het mogelijk is om muziek aan te vragen. Ook kan deze AI-bot zelf muziek voorstellen.

Spotify schrijft dat Premium-leden direct tegen de Spotify-app kunnen praten, door te spreken of te typen. Op die manier kan er een gesprek worden gehouden met de bot en kan bepaald worden wat er beluisterd gaat worden, of kan men meer te weten komen over muziek.

Afspeellijst laten maken en prompts geven

De AI-bot kan opgeroepen worden in het thuisscherm en luisterscherm. Mensen kunnen prompts geven om een afspeellijst te laten creëren, en daarbij vermelden wat voor muziek er in moet komen te staan. Er kunnen bijvoorbeeld bepaalde artiesten genoemd worden, en de AI-assistent zoekt daar vergelijkbare muziek bij.

Mensen die even niet weten wat ze moeten beluisteren, kunnen bijvoorbeeld vragen om iets af te spelen dat Spotify nog nooit eerder aan die persoon heeft laten horen. Wanneer een nummer afgespeeld wordt, kunnen er vervolgens vragen gesteld worden over het nummer en de artiest, waaronder info over het ontstaan van het nummer.

Dit werkt overigens ook bij podcasts en audioboeken. Zo kan er gevraagd worden naar ander werk van de schrijver, of naar podcasts die vergelijkbaar zijn met de podcast die op dat moment beluisterd wordt.

Tot slot kunnen Spotify Premium-gebruikers met de AI-bot ook meer te weten komen over hun eigen luistergeschiedenis. Zo kan er aan de bot gevraagd worden welke genres de luisteraar verkiest, of wanneer een bepaald nummer voor het eerst beluisterd is.

Nog niet in Nederland en België

De AI-assistent in Spotify komt vooralsnog alleen in de Verenigde Staten, Zweden en Ierland beschikbaar, specifiek voor Premium-leden op iOS en Android. Het is echter niet ondenkbaar dat de functie uiteindelijk ook naar andere landen, waaronder Nederland en België, wordt uitgerold. Wanneer is echter niet bekend.

Spotify en AI

Spotify experimenteert al langer met AI-functies. Zo werd eerder al een dj die op AI draait uitgerold. Deze speelt muziek af gebaseerd op het luistergedrag van de gebruiker. Ook kan er muziek van een remix worden voorzien met behulp van AI, en kunnen mensen die een audioboek beluisteren een samenvatting krijgen van het verhaal tot nu toe.