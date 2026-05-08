Nintendo heeft een wereldwijde prijsstijging van de Nintendo Switch 2-console aangekondigd. In Europa gaat de console met 30 euro omhoog, voor een adviesprijs van 499,99 euro.

Ook in de Verenigde Staten en Canada gaat de prijs van de Switch 2 omhoog. In Japan stijgt niet alleen de prijs van de Switch 2, maar ook van de verschillende Switch-modellen. De prijsstijgingen gaan pas op 1 september van dit jaar in.

Het bedrijf heeft het over "veranderingen in de markt". Hoewel het dat niet specifiek benoemd, heeft dit waarschijnlijk voor een groot deel te maken met de alsmaar stijgende prijzen van RAM door de toenemende populariteit van AI. Eerder hebben Sony en Microsoft de prijzen van hun consoles ook al verhoogd.

Nintendo heeft daarnaast aangekondigd dat het tot en met 31 maart dit jaar in totaal 19,86 miljoen exemplaren van de Switch 2 heeft verkocht, en 155,92 miljoen exemplaren van de eerste Switch. Van Mario Kart World zijn er inmiddels al 14,70 miljoen exemplaren verkocht, terwijl Donkey Kong Bananza op 4,52 miljoen verkochte exemplaren staat.