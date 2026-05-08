Ook in de Verenigde Staten en Canada gaat de prijs van de Switch 2 omhoog. In Japan stijgt niet alleen de prijs van de Switch 2, maar ook van de verschillende Switch-modellen. De prijsstijgingen gaan pas op 1 september van dit jaar in.
Het bedrijf heeft het over "veranderingen in de markt". Hoewel het dat niet specifiek benoemd, heeft dit waarschijnlijk voor een groot deel te maken met de alsmaar stijgende prijzen van RAM door de toenemende populariteit van AI. Eerder hebben Sony en Microsoft de prijzen van hun consoles ook al verhoogd.
Nintendo heeft daarnaast aangekondigd dat het tot en met 31 maart dit jaar in totaal 19,86 miljoen exemplaren van de Switch 2 heeft verkocht, en 155,92 miljoen exemplaren van de eerste Switch. Van Mario Kart World zijn er inmiddels al 14,70 miljoen exemplaren verkocht, terwijl Donkey Kong Bananza op 4,52 miljoen verkochte exemplaren staat.
Tot slot maakte het bedrijf bekend dat Takashi Tezuka met pensioen gaat. Dat is een van de bekendste werknemers van het bedrijf - hij heeft klassieke games als The Legend of Zelda: A Link to the Past en Super Mario World geregisseerd.