OpenAI brengt een speciale ChatGPT-modus uit voor tieners waarbij meer restricties gelden. Op die manier moet het AI-model veiliger zijn voor jongeren.

Dat heeft het techbedrijf aangekondigd. Het bedrijf noemt dit 'ChatGPT voor tieners'. Volgens OpenAI is dit "een ervaring ontworpen om tieners te helpen te leren, kritisch te denken, hun begrip te verdiepen en AI met vertrouwen te gebruiken. Het biedt sterkere ingebouwde veiligheidsmaatregelen voor tieners, waaronder features die gezond gebruik aanmoedigen en extra regels die ouders in kunnen stellen."

Het werkt als volgt: wanneer een gebruiker van ChatGPT aangeeft tussen de 13 en 17 jaar oud te zijn, of als ChatGPT zelf inschat dat de gebruiker onder de 18 jaar oud is, wordt de tienermodus automatisch ingeschakeld.

Deze modus maakt gebruik van strengere veiligheidsmaatregelen. Daardoor kan het AI-model minder snel ongepaste content aan de persoon voorschotelen. Zaken als zelfbeschadiging of -doding, seks en geweld vallen daaronder.

ChatGPT klinkt minder als persoon

Ook belangrijk wordt het feit dat ChatGPT minder als een persoon klinkt, en dus minder overkomt alsof het gevoelens heeft. Op die manier moeten jongere gebruikers niet verward raken over ChatGPT en er te gehecht aan raken - het blijft duidelijker dat het om een AI-bot gaat.

Studiemodus

ChatGPT kan in deze tienermodus gebruikers ook in een 'studiemodus' plaatsen, waarbij ze gemotiveerd worden te studeren en de AI-bot zelfs kan helpen met lessen. Daarbij geeft ChatGPT niet lukraak alle antwoorden op vragen, maar legt het stap voor stap uit aan de gebruiker hoe men aan het antwoord kan komen. Er kan specifiek tijd ingesteld worden wanneer gestudeerd moet worden, en ChatGPT kan de gebruiker overhoren.

Limieten op ChatGPT voor minderjarige gebruikers bestonden al, al kunnen ouders dat zelf instellen door hun account aan die van hun kind te koppelen.