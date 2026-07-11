Volgens Apple hebben twee voormalige werknemers van het bedrijf achter de iPhone bedrijfsgeheimen meegenomen naar OpenAI. Dat bedrijf zou het delen van deze informatie hebben aangemoedigd.

De twee voormalige werknemers die bij OpenAI zijn gaan werken, zijn ook aangeklaagd. Een van de werknemers zou al voor zijn vertrek bij Apple informatie hebben vergaard om aan OpenAI te geven.

OpenAI op zijn beurt ontkent alles. Het bedrijf claimt geen interesse hebben in bedrijfsgeheimen van andere bedrijven, en zich in plaats daarvan te blijven richten op "innovatieve technologie". Apple is echter overtuigd van zijn gelijk, en claimt dat OpenAI de gestolen informatie wil gebruiken om zelf met hardware op de markt te komen. OpenAI heeft inderdaad al eerder aangegeven daar interesse in te hebben, maar details ontbreken nog. Mogelijk gaat het om een smartphone met de nadruk op AI.