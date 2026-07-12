Socialmediaplatform TikTok is voornemens om harder op te treden tegen AI-spam.

Het bedrijf wil vooral voorkomen dat gevoelige onderwerpen fout aan de man gebracht worden op het platform door AI-spam. Denk bijvoorbeeld aan medische info, politieke kwesties of financieel advies. Door met AI beelden te maken waarin onwaarheden worden gemeld of mogelijk zelfs criminele activiteiten worden uitgeoefend, vormt dit een gevaar op social media.

Foutieve AI-content weren

Daar hebben natuurlijk wel meer socialmediaplatforms last van buiten alleen TikTok, maar het bedrijf achter laatstgenoemde platform wil daar nu een stokje voor steken. De komende weken voert TikTok verschillende tests uit om AI-content binnen de bovengenoemde onderwerpen te spotten en indien nodig te verwijderen.

Daarbij moet er ook gekeken worden naar neppe TikTok-accounts. Het eerste kwartaal van dit jaar werden er blijkbaar al meer dan 86 miljoen neppe accounts aangemaakt.

Een gewaarschuwd mens...

TikTok wil zijn gebruikers ook meer informeren over AI, omdat er onder veel mensen nog te weinig kennis over is - met name op het gebied van de gevaren. Er is een samenwerking met de National Association for Media Literacy Education geïntroduceerd die nu al meer dan 200 miljoen views heeft opgeleverd op content die mensen hierover informeert.