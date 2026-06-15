De geruchten over de vouwbare iPhone, die de 'iPhone Ultra' zou gaan heten, stapelen zich al maanden op. Nu wordt er gespeculeerd dat deze nieuwe iPhone misschien helemaal niet meer dit jaar uitkomt zoals eerder aangenomen werd, maar pas in 2027.

Een Aziatische publicatie (via Wccftech) meldt namelijk dat een nieuw Apple-apparaat pas ergens begin 2027 verschijnt. Er wordt gesproken over "problemen met de planning", maar er gaan al langer geruchten dat Apple problemen heeft met de productie van de iPhone Ultra. Vandaar dat er wordt gespeculeerd dat het uitstel inderdaad de Ultra betreft.

Er zijn inmiddels al meermaals mockups van de iPhone Ultra verschenen, die dichtgeklapt qua formaat wat wegheeft van een paspoort. Opengeklapt krijgen gebruikers een groot scherm voor zich.

Mogelijke productieproblemen

Het is dat open- en dichtklappen dat vooralsnog de grootste uitdaging vormt bij huidige vouwbare smartphones. Er worden verschillende technieken toegepast, maar er kunnen zich problemen voordoen met de vouwnaad van het apparaat - het scherm krijgt immers flink wat te verduren door hem telkens op te vouwen - en de scharnieren waarmee de losse delen van de smartphone bijeen gehouden worden.

Om specifiek bij de iPhone Ultra terug te komen: er gingen eerder dit jaar al geruchten over "ratelende" geluiden door het scharnier dat de twee helften van de Ultra bij elkaar houdt. Een andere leaker schoot dit gerucht weer af, maar claimde dat er juist problemen de kop op staken bij het SMT-proces. SMT staat voor Surface Mount Technology, en is de industriestandaard voor het produceren van elektronische printplaten, waarbij de elektronische componenten direct op het oppervlak van de printplaat worden gemonteerd, in plaats van de connectie via draden door gaatjes in de printplaat te maken.

Het prijskaartje van de iPhone Ultra

Eerdere geruchten spraken ook van een prijskaartje van tussen de 2100 en 2300 dollar voor de iPhone Ultra. De hierboven genoemde Chinese bron claimt nu dat het goedkoopste model 2000 dollar gaat kosten, en een duurdere variant 2200 dollar. Dat is een uitgesproken premium prijs, maar niet heel verrassend voor een dergelijke vouwbare smartphone.

Wat kun je verder van de iPhone Ultra verwachten?

Er zijn de afgelopen maanden ook al diverse details gelekt over wat de iPhone Ultra verder gaat bieden. Zo zou de vouwbare smartphone M14 oled-panelen van Samsung hebben. Daarbij zou hij draaien op de A20 Pro-chip en 12 GB aan RAM hebben. Face ID zou ontbreken, maar Touch ID zou wel gebruikt kunnen worden om de smartphone te ontgrendelen.

Wanneer is de onthulling?