Apple is gestopt met de verkoop van de Mac Mini met de M4-chip en 256 GB aan opslagruimte. Daarmee is de goedkoopste optie voor een Mac Mini weggevallen.

Dit specifieke model valt niet meer te bestellen via Apple. Wel hebben diverse andere retailers het model nog in de verkoop, maar waarschijnlijk is dit totdat de voorraad op is. Het bedrijf heeft geen reden gegeven voor de stop van de verkoop.

De prijs van de Mac Mini met M4-chip en 256 GB lag rond de 719 euro. De goedkoopste Mac Mini is nu de versie met de M4-chip en 512 GB. Die kost ongeveer 969 euro.

Apple-ceo Tim Cook liet eerder deze week al weten dat de Mac Mini de komende maanden lastiger verkrijgbaar zou zijn. De verkoop van deze Mac gaat snel, omdat veel mensen deze apparaten inzetten om AI-modellen op te draaien. Dit geldt ook voor de Mac Studio.