Dit specifieke model valt niet meer te bestellen via Apple. Wel hebben diverse andere retailers het model nog in de verkoop, maar waarschijnlijk is dit totdat de voorraad op is. Het bedrijf heeft geen reden gegeven voor de stop van de verkoop.
De prijs van de Mac Mini met M4-chip en 256 GB lag rond de 719 euro. De goedkoopste Mac Mini is nu de versie met de M4-chip en 512 GB. Die kost ongeveer 969 euro.
Apple-ceo Tim Cook liet eerder deze week al weten dat de Mac Mini de komende maanden lastiger verkrijgbaar zou zijn. De verkoop van deze Mac gaat snel, omdat veel mensen deze apparaten inzetten om AI-modellen op te draaien. Dit geldt ook voor de Mac Studio.
In deze review op ID keurden we de 2024-versie van de Mac Mini. We deelden daar een 9 uit. "Eindelijk krijg je aansluitingen op de voorkant en is de computer van minimaal 16 GB RAM voorzien. Voor de instapconfiguratie betaal je nog steeds 719 euro en daarmee krijg je een computer waarop je gewoon alles soepel kunt doen voor thuisgebruik."