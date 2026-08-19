Videoland gaat ook bij Plus en Premium beperkte reclame, sponsoring of promotie tonen. Het gaat niet om reclameblokken midden in programma’s, maar om uitingen bij de start en mogelijk bij pauzeren.

Videoland schuift verder op richting streaming met reclame. De dienst bevestigt dat ook Plus- en Premium-abonnees sponsoruitingen, promotionele boodschappen of beperkte reclame te zien kunnen krijgen, blijkt uit een recente toevoeging op de website van Videoland. Daarmee verdwijnt het oude onderscheid, waarbij Basis het abonnement met reclame was en Plus en Premium als reclamevrij werden gepresenteerd.

Wat er verandert bij Videoland-reclame

Voor Plus en Premium gaat het volgens de huidige uitleg om uitingen bij de start van een programma. Ook wanneer je een film of serie pauzeert, kan Videoland straks beperkte reclame, sponsoring of promotie tonen. Reclameblokken die een programma onderbreken, komen er voor deze twee abonnementen niet. Dat blijft het grote verschil met Basis.

Het Basis-abonnement blijft de goedkoopste variant en bevat al reclame. Daarbij gaat het om niet-onderbreekbare reclame bij de start en reclame rond programma’s die niet altijd door te spoelen of over te slaan is. Wie de abonnementen vergelijkt, moet voortaan dus iets beter kijken naar de vorm van de reclame, niet alleen naar de vraag of er wel of geen advertenties zijn. Een breder prijsbeeld vind je in ons overzicht van wat streamingdiensten per maand kosten.

Wanneer Videoland-reclame bij Plus en Premium kan tonen

Een concrete startdatum noemt DPG Media nog niet. De aangepaste voorwaarden maken de nieuwe vorm van reclame juridisch mogelijk vanaf 18 september. Daarna wil het bedrijf testen met de hoeveelheid reclame, de plek ervan en de vraag of uitingen skippable of doorspoelbaar zijn. Vooral de reactie van Plus- en Premium-klanten wordt daarbij belangrijk, omdat deze abonnementen eerder juist als reclamevrij werden verkocht.

De huidige maandprijzen blijven in de communicatie hetzelfde: Basis kost 6,99 euro per maand, Plus 11,99 euro en Premium 14,99 euro. Op de website van Videoland is de omschrijving inmiddels aangepast richting beperkte reclame. Daarmee wordt het verschil tussen de pakketten meer een kwestie van reclamevorm, aantal gelijktijdige streams en extra functies dan van volledig reclamevrij kijken.

Waarom zet DPG Media deze stap?

DPG Media zegt de extra advertentieruimte te willen gebruiken om te blijven investeren in Nederlandse content, techniek en de kijkervaring. Dat past bij de bredere koers van het mediabedrijf, dat sinds 1 juli 2025 eigenaar is van RTL Nederland en daarmee ook van Videoland. De streamingdienst telt ongeveer 1,7 miljoen abonnees en wordt steeds belangrijker binnen de Nederlandse videomarkt.

Ook sport speelt daarin een grotere rol. DPG Media kondigde in juli 2026 aan dat Videoland de Nederlandse activiteiten van Viaplay wil overnemen, waardoor onder meer Formule 1 en andere sportrechten bij Videoland zouden kunnen belanden. Die deal moet nog langs toezichthouder ACM. Meer daarover lees je in ons stuk over Formule 1 op Videoland door de Viaplay-overname.

Wat dit betekent voor kijkers

Voor kijkers is vooral de verwachting rond Plus en Premium veranderd. Wie meer betaalde om geen reclame te zien, krijgt straks mogelijk toch korte uitingen voor zijn kiezen. Dat voelt weliswaar anders dan een full-blown reclameblok midden in een aflevering, maar het blijft reclame op een betaald abonnement. Videoland zal dus duidelijk moeten uitleggen hoe beperkt die uitingen in de praktijk blijven.

De stap komt op een moment waarop meer streamingdiensten zoeken naar extra advertentie-inkomsten. Ad Alliance, het reclameverkoopbedrijf van DPG Media, gaat de uitingen binnen Videoland verkopen als onderdeel van het streamingaanbod. Begin 2027 krijgt Videoland op dat vlak meer concurrentie, omdat Netflix dan ook in Nederland met een reclamevariant wil komen.

In het kort Videoland voegt bij Plus en Premium beperkte sponsor- en promotionele uitingen toe bij de start en mogelijk bij pauzeren. Programma-onderbrekende reclames blijven voor die abonnementen afwezig; Basis houdt wel reclame rond en tijdens programma’s. De huidige maandprijzen zijn 6,99 euro voor Basis, 11,99 euro voor Plus en 14,99 euro voor Premium.