Apple heeft zijn beste kwartaal ooit gedraaid, maar vertrekkend CEO Tim Cook had ook minder goed nieuws: de wereldwijde RAM-schaarste gaat de prijzen van iPhones en Macs opdrijven. Bovendien zorgt de AI-explosie er nu al voor dat je maanden moet wachten op een Mac mini of Mac Studio.

Apple heeft afgelopen kwartaal een recordomzet van 111,2 miljard dollar gedraaid. Maar tijdens de persconferentie waarop die cijfers werden bekendgemaakt, was er ook minder goed nieuws. Cook sprak openlijk over de gevolgen van de wereldwijde RAM-schaarste. Door de hoge vraag naar Macs voor AI-toepassingen lopen levertijden op, vooral bij de Mac mini en Mac Studio. Ook waarschuwde Cook dat Apple vanaf juni te maken krijgt met aanzienlijk hogere kosten voor geheugen. En dat ga je als consument voelen.

Mac mini en Mac Studio merken AI-hype en RAM-tekort

Vooral de Mac mini en Mac Studio zijn lastig leverbaar door de combinatie van schaarste en onverwacht hoge vraag. Volgens Cook gebruiken klanten deze Macs steeds vaker om lokaal met AI-agents te werken, een ontwikkeling die Apple sneller ziet gaan dan verwacht. "Beide zijn geweldige platforms voor AI en agentic tools, en klanten zien dat sneller dan wij hadden voorspeld", zei Cook.



Dat geldt niet alleen voor de Verenigde Staten, maar ook voor Nederland. Op Apple.nl is de Mac Studio is met 128 of 256 GB RAM niet te bestellen, terwijl andere configuraties lange levertijden laten zien, soms wel 16 tot 18 weken. Ook bij de Mac mini zijn sommige uitvoeringen lastig leverbaar. Volgens Cook kan deze schaarste nog een tijd aanhouden: "Wij verwachten dat het voor de Mac mini en de Mac Studio nog enkele maanden zal duren voordat vraag en aanbod weer in evenwicht zijn."

Prijsstijgingen op komst voor iPhone en MacBook Neo

Voor de iPhone en de nieuwe MacBook Neo ligt het iets anders. Cook erkende dat Apple dit kwartaal nog deels kon leunen op voorraden die waren ingekocht vóór de sterke stijging van de geheugenkosten. Maar die buffer slinkt snel. "Wij denken dat de kosten voor geheugen een steeds grotere impact op ons bedrijf zullen hebben, en we blijven dit volgen", zei Cook. "We kijken naar verschillende opties."



Welke opties dat zijn, lichtte Cook niet verder toe. Een prijsverhoging lijkt daarmee niet van tafel, maar Apple staat er dankzij zijn eigen chip-architectuur anders voor dan veel andere computermerken. De M-serie chips van Apple gebruiken unified memory: geheugen dat door de processor, grafische chip en Neural Engine wordt gedeeld. Daardoor kan macOS zuiniger omgaan met het beschikbare geheugen. Dat maakt Macs efficiënter in geheugengebruik dan vergelijkbare Windows-laptops. De MacBook Neo presteert daardoor met 8 GB RAM beter dan veel Windows-apparaten met 16 GB.

Apple is niet de enige

Dat gestegen geheugenkosten en krapte op de geheugenmarkt breder spelen, is ook bij andere techbedrijven te zien. Microsoft verhoogde de prijzen van zijn Surface-laptops met tot 500 dollar (ongeveer 425 euro) en wees daarbij op de gestegen kosten voor geheugen. Daardoor is de 13-inch Surface inmiddels duurder dan een vergelijkbare MacBook Air. Ook Meta voerde prijsverhogingen door: sommige Quest-headsets zijn inmiddels 100 dollar (ongeveer 85 euro) duurder. Samsung, een van de grootste geheugenmakers ter wereld, waarschuwde intussen dat klanten nu al geheugen voor 2027 proberen vast te leggen uit angst voor nieuwe tekorten en hogere prijzen.

MacBook Neo blijft voorlopig goed leverbaar