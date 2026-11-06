Het is inmiddels vijftien jaar geleden dat Bethesda Games de welbekende fantasy-rpg Skyrim uitbracht, en eindelijk wordt er nu meer bekend over ons volgende avontuur in Tamriel. The Elder Scrolls 6: Sentinel komt eraan, en in dit overzicht zetten we uiteen wat er bekend is over het langverwachte deel na Skyrim.

Dit overzicht is voor het laatst bijgewerkt op 5 november.

De releasedatum, en waarom ‘Sentinel’?

Een releasedatum van The Elder Scrolls 6: Sentinel is momenteel niet bekend. De betrouwbare journalist Jason Schreier van Bloomberg heeft met de onthulling van de subtitel aangegeven dat de game nog zeker twee jaar op zich laat wachten, gebaseerd op Bethesda's interne voorspellingen. We zullen dus waarschijnlijk nog tot 2028 op de game moeten wachten.

The Elder Scrolls 6 werd in 2018 tijdens de Electronic Entertainment Expo - ofwel E3 - onthuld als een van de titels die in ontwikkeling zijn bij Bethesda Games. De ontwikkelaar werkte op dat moment echter voornamelijk aan het controversiële Fallout 76, en een geheel nieuw IP met de sci-fi-game Starfield.

Mogelijk werd de aankondiging van de game rond die tijd gedaan om spelers gerust te stellen: er wordt nog ‘gewoon’ aan een welbekende Bethesda-game gewerkt. Achteraf geeft ook studiohoofd Todd Howard aan dat de vroege aankondiging geen handige zet was . Dat is ondanks zijn verleden als schaakspeler .

Het heeft echter nog tot 2026 mogen duren totdat er weer een substantiële update rondom het project naar buiten kwam. Verschillende Xbox-topmensen zeiden in de periode daarvoor al vol enthousiasme dat Bethesda vooruitgang boekte met de game, en de subtitel Sentinel werd in november van 2026 bekendgemaakt.

Wordt The Elder Scrolls 6: Sentinel een Xbox-exclusive?

De vraag is of PlayStation-spelers met de release van The Elder Scrolls 6: Sentinel straks een Xbox of krachtige pc in huis moeten halen. Hier is op het moment van schrijven geen officiële informatie over, al lijkt Xbox wel te peilen hoe consumenten zich voelen bij het exclusief maken van toekomstige (Bethesda-)games.

Bethesda Games valt tegenwoordig immers onder Xbox Game Studios. Dit was ook al het geval met de release van Starfield, een game die op release in 2023 niet naar platformen als de PlayStation 5 en Switch kwam. In die tijd bracht Xbox nog vaak exclusieve games uit.

© Bethesda

De aanpak van Xbox-gamereleases veranderde daarentegen in de afgelopen jaren, en meerdere ‘exclusieve’ titels zoals Indiana Jones and the Great Circle, Halo: Campaign Evolved en ook Starfield kwamen naar rivaliserende platformen. Het nieuwe leiderschap bij de organisatie - dat in 2026 is aangesteld - lijkt echter weer focus te leggen op het bieden van exclusieve titels voor Xbox-consoles en pc. Gears of War: E-Day komt bijvoorbeeld niet naar de PlayStation 5.

Het verhaal, en wat zijn de Elder Scrolls eigenlijk?

Er is nog vrijwel niets bekend over het verhaal van The Elder Scrolls 6, al bevat de video met onthulling van de Sentinel-naam wel een paar kleine hints.

Lees ook · Partnerbijdrage GTA VI eindelijk te pre-orderen: pas op voor deze scams In samenwerking met Bitdefender

Allereerst eindigt de video met een fictieve quote van Yazar, een zogenaamde Moth Priest in dienst van High Queen Iradne of Hammerfell. De quote is als volgt:

“De scroll bood enkel een glimps, een doek die licht van mijn ogen werd gehaald. Een verloren toekomst. Een overwinning ongedaan gemaakt. De zand des tijds, verspreid door het lot.”

De quote heeft dus betrekking tot een van de Elder Scrolls. Dit zijn magische artefacten die buiten de tijd en ruimte van Tamriel bestaan, informatie over het verleden, heden en toekomst bevatten maar de realiteit ook kunnen veranderen. De draak Alduin uit Skyrim bijvoorbeeld, is meerdere jaren naar de toekomst verbannen door middel van een Elder Scroll.

Yazar is geen bekend personage uit de lore van de franchise, maar de Moth Priests zijn wel een vastgestelde factie. Sterker nog, de Cult of the Ancestor Moth is een van de weinige groepen in Tamriel die de Elder Scrolls daadwerkelijk kunnen, en mogen, lezen. Deze informatie, in combinatie met de gouden Elder Scroll die de nieuwe teaser laat zien, impliceert dat de nieuwe game veel betrekking heeft tot de titulaire artefacten.

Dat lijkt misschien logisch, maar spreekt niet altijd voor zich in de franchise: Skyrim draaide immers voornamelijk om de terugkeer van draken in Tamriel, en Oblivion kampte met het openen van een helse dimensie.

© Bethesda Games

Waar speelt Sentinel zich af?

Met de bekendmaking van de Sentinel-subtitel van The Elder Scrolls 6, werd ook direct bekend waar de game zich afspeelt: in de regio Hammerfell. Deze provincie ligt in het noordwesten van Tamriel - het fictieve continent waar de fantasiereeks zich afspeelt.

Waarom heet de game dan niet The Elder Scrolls 6: Hammerfell? Nou, Sentinel is ook een locatie, die zich in deze provincie bevindt. Het is zowel een koninkrijk als een stad, die voornamelijk bekendstaat als de thuisbasis van de Redguards in Tamriel. De stad staat daarbij ook bekend om de scheepvaart, en is op esthetisch gebied sterk geïnspireerd door Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

Sentinel is niet de eerste Elder Scrolls-titel die de Hammerfell-provincie aandoet. The Elder Scrolls 2: Daggerfall liet spelers deze regio al ontdekken in 1996, en ook in The Elder Scrolls Online is Hammerfell te ontdekken.

© Bethesda Games

Gameplay en de Creation Engine 3

Jaren geleden gingen er al geruchten dat scheepvaart een rol gaat spelen in The Elder Scrolls 6, wat met de setting in Sentinel een stuk waarschijnlijker lijkt. Het zou ook niet de eerste keer zijn dat Bethesda je de controle over een schip geeft, al kun je daar in Starfield het heelal mee verkennen. De aanpassingsmogelijkheden van je ruimteschip in die game waren daarbij ontzettend uitgebreid, dus wellicht kunnen we daar in Sentinel op een vergelijkbare manier ook los mee gaan.

De toevoeging van boten en het rondvaren op de zeeën van Tamriel is een potentieel ingrijpende toevoeging, maar The Elder Scrolls 6 moet ook een ‘Bethesda-game’ blijven. Daarover heeft Todd Howard het volgende gezegd in een interview met Kinda Funny : “We hebben een gamestijl waar we heel tevreden mee zijn, en die mensen van ons verwachten. Er valt nog veel te innoveren, zodat wanneer je in een spelwereld stapt, het voelt alsof je het echt voor de eerste keer meemaakt. Ik denk dat we blij zijn met de richting waarin we opgaan. Dat is wat ik kan zeggen."

Voor die innovatie maakt Bethesda tevens gebruik van een verbeterde engine - de omgeving met gereedschappen waarin een game draait en wordt ontwikkeld. Hoewel veel ontwikkelaars tegenwoordig algemene engines zoals Unreal Engine gebruiken, heeft Bethesda vrijwel altijd gewerkt met de zelfgemaakte Creation Engine. Voor de ontwikkeling van Starfield werd deze verbeterd, en omgedoopt tot de Creation Engine 2, en voor The Elder Scrolls 6: Sentinel zijn we bij Creation Engine 3.